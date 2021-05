Novinářka Holcová získala významné mezinárodní ocenění. Rozkryla vazby slovenské vlády na mafii

Mezinárodní centrum pro novináře (ICFJ) udělilo ocenění české investigativní novinářce Pavle Holcové. Cenu získala za práci v kauze odhalující vazby mezi italskou mafií a slovenskou vládou, na které se podílela se zavražděným slovenským novinářem Jánem Kuciakem. „Byla to týmová práce, bez ostatních by to nešlo,“ řekla Holcová, která ocenila nasazení slovenských novinářů v kauze.

