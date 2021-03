‚Protiromský rasismus.‘ Hygienička Svrčinová sklidila kritiku za příspěvek na facebooku, účet na síti zrušila

Ani ne hodinu poté, co premiér Andrej Babiš (ANO) oznámil změnu na postu hlavní hygieničky, se na sociálních sítích začal šířit obrázek z facebooku Pavly Svrčinové. Na jejím profilu se loni na podzim objevil příspěvek, který organizace Romea označila za rasistický. Sama Svrčinová ale odmítla, že by ho sdílela. „Nevím, jak se mně to na profilu ocitlo,“ řekla. Profil na sociální síti smazala.

