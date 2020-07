Ředitelka ostravské hygieny by měla podle Vojtěcha zvážit rezignaci. ‚Tak ať mě odvolá,‘ reaguje Svrčinová

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) se domnívá, že by ředitelka Krajské hygienické stanice v Ostravě Pavla Svrčinová měla zvážit své setrvání ve funkci. Důvodem je podle něj nezvládnutá komunikace související s pátečními zpřísněnými protiepidemickými opatření v Moravskoslezském kraji. Vojtěch to řekl v neděli večer televizi CNN Prima News. Svrčinová uvedla, že jí to ministr naznačil už v sobotu. Praha 21:23 19. července 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) se domnívá, že by ředitelka Krajské hygienické stanice v Ostravě Pavla Svrčinová měla zvážit své setrvání ve funkci. | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Přestože jsou přijata opatření v Moravskoslezském kraji jednoznačně správná, paní ředitelka absolutně nezvládla komunikaci jak s místní samosprávou, tak s veřejností a měla by zvážit, zda je schopna nadále vést Krajskou hygienickou stanici,“ řekl Vojtěch večer CNN Prima News.

„Mám tady kolegy z ministerstva na jednání. Pan ministr mě vyzvat může, tak ať mě odvolá,“ uvedla v reakci na vyjádření ministra Svrčinová. Dodala, že v sobotu jí ministr naznačil v SMS, že má zvážit, jestli zvládá vést Krajskou hygienickou stanici v Ostravě. „Víc o tom nevím,“ sdělila Svrčinová. Doplnila, že pokud se ministrovi nelíbí, má ji odvolat.

Premiér Andrej Babiš (ANO) v neděli v podvečer na facebooku uvedl, že opakovaně ministra zdravotnictví již dříve žádal, aby krajská hygiena v Moravskoslezském kraji lépe komunikovala.

„Nekomunikují dobře. Už v rámci OKD tam byla různá nedorozumění. Teď udělali opatření a ani neinformovali veřejnost... Nevím, jak to tam funguje i s představiteli kraje. To se mi samozřejmě nelíbí. Žádal jsem pana ministra, aby udělal zásadní opatření, protože není možné něco rozhodnout a neinformovat veřejnost. Doufejme, že se to zásadně změní, protože to není možné takhle fungovat,“ řekl Babiš.