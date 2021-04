Svrčinová: Otevření obchodů na začátku května je stále ve hře, výdejní okénka jsou problém

Vláda chce při svém čtvrtečním jednání opět projednat možné otevření obchodů už na začátku května. Tím by však opustila původní kritérium, kterým byl pokles týdenního počtu nakažených pod 100 na 100 000 obyvatel. „Tohoto čísla se stále ještě držíme, ale samozřejmě vyhodnocujeme i trendy, co se týká pozitivity testů. Máme jeden kraj, který je na tom bohužel podstatně hůř. Jde o Zlínsko,“ říká Radiožurnálu hlavní hygienička Pavla Svrčinová. Dvacet minut Radiožurnálu Praha 17:30 28. dubna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Pavla Svrčinová | Foto: Adolf Horsinka/MAFRA | Zdroj: Profimedia

Měla jste v posledních dnech příležitost, třeba při nějaké procházce nebo při cestách po Praze, sledovat, jak lidé na ulicích dodržují protiepidemická opatření?

Samozřejmě toho si člověk všímá celou dobu. Řekla bych, že většina občanů je spořádaná, ale pořád je tady ještě část populace, která příliš neakceptovala tato opatření. Možná si neuvědomují jejich důležitost. Ale řekla bych, že většina osob opatření dodržuje.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si celý rozhovor s hlavní hygieničkou Pavlou Svrčinovou

Nemáte pocit, že se to posouvá? Protože třeba moje zkušenost z ulic Prahy a víkendu v jednom jihočeském okresním městě je taková, že většina lidí na ulicích a na náměstích už chodí bez respirátorů a bez roušky, u restauračních okének i cukráren se zmrzlinou stojí mnohdy dlouhé fronty lidí, ve kterých rozhodně nedodržují stanovené rozestupy. V okolí okének a na dalších místech jsem potkával velké skupiny lidí, na první pohled to nebyli členové jedné domácnosti, často popíjeli pivo. Co tomu jako hlavní hygienička říkáte, že se lidé takto často chovají?

Uvědomujeme si, že jsou výdejní okénka v poslední době velký problém, protože se udělalo pěkně. Abych pravdu řekla, zaznamenala jsem i to, že se nalévalo ne do jednorázových obalů, ale normálně do sklenic. Takže to je asi problém, budeme přemýšlet nad tím, jak to zlepšit. Spíš mám pocit, že roušky se ve většině případů nosí. Samozřejmě, když je někdo sám někde v okrajové části města, jde úplně sám po ulici a je to starší osoba, tak se ani nedivím, že roušku sundá, protože mnohdy to ani nemůže udýchat. Pokud se sportuje…

Ale porušuje tím to opatření.

Ano, porušuje tím opatření a…

Je to dobře? Jinými slovy, v té situaci, která je? Říkáte, že většina lidí roušky nosí, já jsem shodou okolností počítal cestou sem na rozhovor, když jsem šel k metru. Potkal jsem 69 lidí, z toho šest jich mělo nasazenou roušku nebo respirátor, 63 nic. Nebyly to okrajové části, bylo to v zástavbě v Praze. Zeptám se jinak, má smysl, aby ten příkaz nosit roušky na ulicích dál platil, když ho lidé stejně nedodržují?

Myslím si, že má svoje místo, protože ti lidé je nosí zejména tam, kde dojde k nahlučení osob. Sedíme tady a máme výhled na ulici, prochází tady mladá dáma, která si ji sundala asi před minutou. Ale když se podívám, tak většina lidí tady v okolí roušku má.

Protože máte výhled na tramvajovou zastávku. Ale teď vážně, mířím k tomu, jestli by nestálo zato to zpřesnit tak, aby to odpovídalo tomu, jak to lidé chápou, jak to dodržují a jak koneckonců jste i vy před chvílí řekla, že by se k tomu mělo přistupovat?

Samozřejmě všechno se dá zpřesňovat, ale je velmi těžké to nadefinovat, protože když řekneme dva lidé dva metry, budete běhat s metrem po ulicích? Nebo městská či státní policie? Měřit, jestli pán stojí dva metry dvacet od paní. Myslím si, že to kapacitně opravdu nejsme schopní zvládnout.

Testování je stále velmi důležité, vyjde levněji než opakované lockdowny, míní epidemiolog Smejkal Číst článek

Policejní kontroly

Když se vrátím k okénkům, říkala jste, že o nich uvažujete. O čem uvažujete? Co byste v tomto směru chtěli udělat?

Máme naplánováno otevření venkovních teras restaurací, kde budou nadefinovány přesné podmínky, jak musí být hosté usazení, že si musí nasadit roušku, když půjdou na toaletu nebo půjdou k okénku pro pití…

Jestli jsem se dobře díval do plánů, tak to je až ve čtvrtém balíčku, to znamená, že to pravděpodobně potrvá ještě řadu týdnů. Uvažujete třeba, že byste to urychlili?

Samozřejmě situace se vyhodnocuje a také se koukáme kolem sebe, takže vidíme, co se děje. Ve čtvrtém balíčku může být, pokud budeme dodržovat pravidla a pokles bude setrvalý, tak bychom se mohli dostat i dřív než za měsíc. Počítali jsme zhruba koncem května, začátkem června, že by se terasy otevřely…

A teď uvažujete, že by to bylo dříve, když vidíte, co se kolem okének děje?

Samozřejmě i toto vyhodnocujeme.

To znamená, že je třeba reálné, že by to bylo příští týden?

To určitě ne, musíme to všechno zhodnotit a taky nám samozřejmě napoví epidemická data.

Uvažujete o tom, nebo budete řešit s policií, aby posílila kontroly?

To řešíme na běžné bázi v podstatě skoro každý týden. S policejním ředitelem dolaďujeme, na jaké typy kontrol se soustředí. Víte, že chodíme na kontroly dodržování izolací a karantén. Tam spolupracujeme s Policií České republiky a tam bych řekla, že kontrolní činnost má velký smysl, protože to jsou ty nejnebezpečnější situace, kdy člověk, který má být doma v izolaci, se nám pohybuje v populaci. To je člověk, který je nemocný a šíří nákazu, takže tam je určitě kontrolní činnost na místě. Potom víte, že problémem začínají být mutace, které se k nám dostávají ze zahraničí, takže jsme se domlouvali na posílení kontroly na hranicích, nejen na letištích, ale o na pozemních komunikacích tak, aby osoby, které přijíždí do České republiky ze zahraničí, splňovala ochranná opatření.

Tohle bude od kdy?

To už funguje zhruba týden, deset dní. Nové ochranné opatření vyšlo ve vztahu k indické mutaci. Začalo platit o půlnoci na úterý, takže kontroly už probíhají delší dobu.

Že by se víc policisté zaměřovali právě na okolí okének, i o tom budete uvažovat? Budete to chtít po policejním prezidentovi?

To určitě chtít nebudu, protože to je jen to, že restaurace může mít otevřené okénko. Jinak tím, jak skončil nouzový stav, tak se zrušil zákaz konzumace alkoholických nápojů na ulicích, takže tam nic neporušují, ale samozřejmě musíme nějak reagovat na vývoj, že by se nastavila pravidla v mimořádném opatření na provoz teras a zahrádek.

Dušek: Ve školách se od poloviny dubna udělalo přes dva miliony testů, pozitivních bylo 1057 Číst článek

Od příštího týdne by se mělo kontrolovat také to, jestli opravdu všichni zákazníci v kadeřnictvích a v dalších nově otevřených službách mají negativní test na koronavirus. Máte jasno, jak tyhle kontroly budou probíhat?

Budeme kontrolovat v kadeřnictvích, pedikúrách, masážích a regeneračních službách všeho druhu samozřejmě i dodržování dalších nařízení. Budeme kontrolovat i ostatní opatření, jestli je opravdu dodržen třeba počet zákazníků včetně obsluhy na metr čtverečný, protože ne všude jsou kadeřnictví, která mají jen jedno křeslo, jsou tam i provozovny, kde je třeba deset křesel, takže ať dodrží ty metry. Samozřejmě, že když tam přijdeme namátkově, tak si můžeme nechat předložit test, který by zákazník měl mít s sebou. Ale jinak seznamy zákazníků nevyžadují nic specifického pro kadeřníky, protože běžně jsou tyto služby na objednávku, takže se dopředu objednáte, zapíše si vaše jméno do nějakého bloku a ve své podstatě nám stačí tyto záznamy. Ale ty budeme využívat jenom v případě, že se bude jednat o epidemické šetření.

To znamená jenom, pokud se tam objeví nakažený a budete dohledávat kontakty?

Ano, přesně. Jinak budeme kontrolovat nastavená režimová opatření. Na kontrolách jsme domluvení i s živnostenským úřadem, s Českou obchodní inspekcí, takže kontrolních orgánů vyrazí na tyto kontroly více.

Ministr zdravotnictví Petr Arenberger (za ANO) v úterý večer na twitteru oznámil, že nakonec se v kadeřnictvích budou uznávat i antigenní testy ze škol nebo z práce. Bude se to vztahovat i na samotesty, které někteří zaměstnavatelé používají?

Testování je nastaveno tak, jak je, takže všechny testy, které zaměstnavatelé používají, případně školy pro pedagogy, tak budou použitelné i ve všech definovaných službách.

Jak to člověk doloží?

Myslím, že každý může požádat svého zaměstnavatele o potvrzení, že test absolvoval. Sama mám kolegu, který má dvě zaměstnání, a aby se nemusel testovat dvakrát, tak mu potvrzují, že u nás absolvoval test a že byl negativní.

Velkým tématem těchto dnů je rozvolňování. Už jsme se toho částečně dotkli, pokud jde o zahrádky restaurací. Pokud jde o rozvolňování, čelíte jako hlavní hygienička velkým tlakům?

Samozřejmě, každý už by chtěl svoji živnost, svoji aktivitu obnovit, ať už jde o sport, kulturu a podobně. Takže tlaků je poměrně hodně…

Od koho jsou nejsilnější?

Neřekla bych, že je nějaký sektor, který by byl vyhraněnější a více aktivní, než druzí. Myslím, že všichni zhruba v průměru aktivity vyvíjí stejným způsobem.

Očkování by mělo zrychlit. Ministerstvo odhaduje, že v květnu získá přes 2,3 milionu vakcín Číst článek

Plán pro obchody

To, jak zatím rozvolňování probíhá, je zcela podle vašich představ, nebo jsou věci, ve kterých jste musela ustoupit?

Jako epidemiologové jsme viděli, že uzavření musí trvat trochu déle, ale zase na druhou stranu chápeme některé potřeby, které je nutné uspokojovat, třeba ty služby. Tam jde i o zdravotní hledisko. To jsou maséři - když má tedy někdo bolavá záda, tak si rád zajde na masáž a uleví se mu od jeho bolestí. To samé, když jdete na pedikúru, tak u řady diabetiků je opravdu nutné i ze zdravotního hlediska chodit pravidelně na pedikúru a teď už nechodili delší dobu. Mnohdy zvažujeme mnoho hledisek, nejenom to, že bychom ještě chvilku počkali. Ale doufejme, že vyhodnocujeme čísla správným způsobem a že je trend opravdu setrvalý.

Aktuálně se řeší otevření obchodů. Ve čtvrtek se k tomu vrátí vláda. Budete trvat na tom, že obchody se otevřou opravdu až ve chvíli, kdy týdenní počet nakažených klesne pod 100 na 100 000 obyvatel?

Ano, tohoto čísla se stále ještě držíme, ale samozřejmě vyhodnocujeme i trendy, co se týká pozitivity testů diagnosticky, kdy kolegové z ordinací si objednávají tato vyšetření pro své pacienty, protože mají nějaké klinické potíže.

To znamená, že je možné, že ve čtvrtek vláda hranici 100 na 100 000 opustí? Připomeňme, že i středeční data ukazují číslo asi 151, od úterý kleslo o pět, to znamená, že se nedá předpokládat, že ve čtvrtek bychom se dostali pod 100. Je reálně možné, že by vláda zítra rozhodla o otevření obchodů od pondělka, nebo z vašeho pohledu je to totálně nemožné?

Uvidíme, co se stane dál. Máme jeden kraj, který je na tom bohužel podstatně hůř než zbytek republiky a budeme se snažit se na to podívat i z toho pohledu regionálního. Dobré kraje si bohužel třeba zažily to, že byly uzavřené dřív, mluvím o Královéhradeckém kraji a o Karlovarském kraji. Restrikce tam měli podstatně déle než ve zbytku republiky. Takže aby zase teď netrpěli tím, že jeden kraj nám to zhoršuje.

Špatný kraj je který?

Nejhorší situace je v současné době na Zlínsku.

Je ve hře třeba varianta, že by se obchody otevřely v celé republice kromě Zlínského kraje?

To z epidemického hlediska nedává žádný smysl, protože v okamžiku, kdy bychom nepustili obchody na Zlínsku, tak obyvatelé Zlínského kraje sednou do auta a zajedou za službami na severní nebo na jižní Moravu či Vysočinu.

Ještě k tomu čtvrtečnímu rozhodování, protože pro obchodníky je to určitá nejistota. Z vašeho pohledu je možné, že by se opravdu od pondělka obchody otevřely? Je to ve hře, nebo je to totálně nemožné a dá se uvažovat až o dalších dnech v příštím týdnu?

Tohle bych opravdu ještě nechala na čtvrteční jednání vlády, která bude rozhodovat. Ve hře je to i to. Samozřejmě, že když budeme mít predikce, že ve středu, ve čtvrtek, nebo do konce příštího týdne to naklesá a trend bude setrvalý tak, jako to máme teď, R bude pod 1, pozitivita testů bude relativně nízká, tak samozřejmě ty varianty jsou ve hře obě dvě.

Diváci na sportu

Na jedné straně se debatuje a zvažuje, jestli otevřít obchody, na straně druhé v pondělí v Třinci sledovalo na tamním zimním stadionu finále hokejové extraligy 1000 fanoušků. O víkendu navíc tisíce fanoušků vyrazí i na prvoligové fotbalové stadiony. Proč dostali sportovní fanoušci přednost před žáky základních a středních škol či před obchody?

Žádnou přednost nedostali. Jsou to pilotní projekty, kdy kapacita hal není naplněna ani na deset procent a jsou tam navíc přísná pravidla. Člověk musí přijít s antigenním nebo s PCR testem, který byl odebrán zdravotnickým pracovníkem a vyšetřen v laboratoři. Poté musí vyplnit sebereportovací dotazník, je mu změřena teplota a je poučen, že v případě potíží se musí dostavit na krajskou hygienickou stanici. Také je veden seznam návštěvníků a všichni musí mít roušky. Není povoleno žádné konzumování potravin a lidé jsou pod přísným sledováním. Jsou tam nastavena mnohem přísnější pravidla, a to i při usazení. Je to jen pilotní fáze.

Hranice pro otevření obchodů do pondělí asi nedosáhneme, varoval ministr Arenberger Číst článek

Nepřijde vám tedy absurdní, že jako amatérský sportovec nemůžu jít do haly zahrát si tenis nebo jiný sport, ale v hale může být tisíc fanoušků na hokeji?

Proto jsou tam nastavena přísná opatření.

Není to přesto zvláštní signál veřejnosti?

Musíme vyzkoušet, jak to bude fungovat. Vyhodnocujeme tam zdravotní stav lidí, mají to povinné. Když si půjdou zahrát amatéři, nebude nikdo kontrolovat, jestli byli testovaní, nebudou se vést jejich seznamy a ta kontrola tam nebude skoro žádná.

Nebojíte se ale, že titulek oznamující, že 2000 lidí jde na fotbal, může přispět k pocitu, že opatření nemají logiku a není třeba je dodržovat?

Myslím si, že titulky v některých médiích jsou zavádějící. Stejný postup zvolili kolegové i na celém světě. Tohle jsme v podstatě okopírovali od kolegů v Izraeli, probíhá to i ve Španělsku a v Anglii. I tam jsou pilotní akce, a to nejen sportovní, ale i kulturní. Za stejných podmínek povolují větší kapacitu, protože návštěvník koncertu se chová jinak než návštěvník fotbalového zápasu. Ale pravidla se nastavují tak, abychom to zabezpečili. Na tyto akce tedy nepřipustíme samotest. Těsně předtím musí být test, který je zlatý standard, nejčastěji PCR.

Kapacity hygieniků

Je na posledních číslech něco varujícího?

Jediným varováním je situace ve Zlínském kraji, kde se epidemie nechová tak, jako v ostatních krajích. Máme také poměrně dost hospitalizovaných na jednotkách intenzivní péče, ale i tam čísla klesají. Trochu se prodloužila doba hospitalizace, tam je ten pokles pomalejší, ale odpovídá našim predikcím. Vymyká se sice nějaký okres, ale není to závažné jako Zlínský kraj.

Projevuje se nějak otevření škol?

Zatím jsme nezaznamenali nic, akorát se nám zvýšil počet případů u školních dětí. Tam to testování nějaké případy zachytí a ty nám statistiky zdvihají. Je to zase hlavně ve Zlínském kraji.

Situaci mohou změnit mutace. Máte jistotu, že by se další případu mutace podařilo zachytit včas?

Doufám, že ano. Pokud krajské hygienické stanice zjistí, že je tam návrat ze třetí země, pozitivní vzorky posílají na sekvenaci. Tam jsme už zachytili několik případů. Proběhla nám indická a brazilská mutace při návratech z Indie nebo z Kostariky. Systém je nastavený velmi dobře, bylo vydáno i ochranné opatření pro příjezdu z Indie. Indická varianta zatím není označena za nebezpečnou, WHO ji značí jako „pod sledováním“. My k ní už nyní přistupujeme jako k rizikové, ty případy řeší pracovníci hygienických stanic a všechny jejich kontakty jsou vyšetřeny PCR tak, abychom mutaci zachytili a vzorky jsou poslány na sekvenaci.

Mají hygienické stanice dostatečnou kapacitu pro trasování a sekvenaci při výskytu nových mutací?

Poučili jsme se z krizového vývoje. Pracovníci krajských hygienických stanic jsou posíleni externími call centry, které kapacitu doplňují. V současné době, pokud bude trend pokračovat, budou kapacity dostatečné.

Můžete pouze říct, jaké ty kapacity jsou? Kde je ta hranice, čeho jste schopni?

Pokud se budeme bavit o vážné situaci, tak se kapacita pohybuje mezi 16 až 20 tisíci případy denně, které jsou kolegové schopni vytrasovat, včetně kontaktů.

Máte připravené scénáře, pokud by se brazilská mutace dostala dál a začala se šířit v jiném státě? Uzavřely by se například hranice?

Jsme ve společném evropském prostoru a uzavření hranic je jednou z variant. Ale tady bychom postupovali v souladu s kolegy z ostatních evropských zemí. Jsou na místě i kontroly na hranicích, kde by se testovalo před průjezdem. Možných opatření je několik.

Jaké bude léto?

Blíží se léto, doba dovolených. Jak bude podle vás letošní léto vypadat?

Doufejme, že bude pěkné. Co se týká koronaviru, předpokládáme, že se situace uklidní. Máme signály, že všechny viry reagují na ultrafialové záření, což nám se slunečním zářením pomůže. V té době už budeme mít naočkováno hodně spoluobčanů. Vidíte sami, že očkování zrychluje - nedávno jsme pouštěli jednu skupinu po 14 dnech, teď se tak děje po pár dnech. Do konce května se předpokládá, že se dostaneme na hranici čtyřicátníků a později i na ostatní věkové skupiny, pro které je očkování určeno - tedy na dospělou populaci. To nám také pomůže. A zavádí se opatření v celé Evropě - připravují se tzv. zelené pasy, jehož držitel bude oprávněn cestovat volně a navštěvovat restaurace apod.

Už se blížíte nějaké dohodě, jak staré testy se budou uznávat?

K této dohodě ještě nedošlo. Máme jednání skoro každý den, takže předpokládáme, že by to mělo být každým dnem. Do poloviny května se má vyzkoušet certifikát na evropské úrovni.

Budou se v létě konat letní tábory pro děti?

Stále jednáme s asociacemi zřizovatelů dětských táborů. V okamžiku, kdy se otevřou hotely, což se 25procentní kapacitou očekáváme někdy v polovině června, tak dojednáváme i podmínky pro uvolnění opatření pro dětské tábory.

Bude v létě pokračovat testování ve firmách?

Zatím jsme nastavili režim testování do konce května.

Máme zásoby na testování určitě na dva týdny. Co bude dál, nyní nevím, říká ředitel základní školy Číst článek

A vy byste chtěla, aby to pokračovalo?

Pokud bude výskyt nákazy tak nízký, že záchytnost bude menší než teď, tak se podle mě pokračovat nebude. Trend se ale může obrátit a můžeme testování ve firmách můžeme opět potřebovat.

Je problém, že Správa státních hmotných rezerv musela zrušit výběrové řízení na testy do škol? Některým zařízením tak příští týden dojdou. Uvažujete o tom, že by se frekvence testování ve školách změnila a stačilo to jednou týdně?

Myslím si, že Státní správa hmotných rezerv to výběrové řízení stihne tak, aby školy byly zásobovány a v květnu se bude testovat dál.

A pokud ne, zastavili byste to?

Testování jednou týdně by muselo být PCR testy. V současné době sice kapacity jsou, máme kapacitu 70 000 testů a 50 00 testů by mohlo zbývat pro děti, ale to je nedostatečné pro všechny školy v Česku. Muselo by se vymyslet alternativní řešení, ale věřím, že to Správa státních hmotných rezerv stihne.

Zatím jste stále pověřená hlavní hygienička. Je jasné, kdy bude vypsáno výběrové řízení?

Kdy bude vypsáno, není otázka pro mě, ale pro státního tajemníka na ministerstvu zdravotnictví.

Jste rozhodnuta, jestli se přihlásíte?

To je velmi osobní otázka a odpověď bych si nechala pro sebe.

Takže uvažujete, že ne?

Neodpovím, děkuji.