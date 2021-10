Svrčinová: Nechceme zavírat provozovny, spíš rozšířit roušky. Počkala bych, jak se to vyvine v nemocnicích

V pondělí přibylo v Česku znovu přes tisíc případů nemoci covid-19. Oproti předchozímu pondělí množství nových případů vzrostlo zhruba o dvě třetiny na 1345. Zároveň stoupl i počet hospitalizovaných s covidem. Incidenční číslo je nejvyšší v Moravskoslezském kraji, kde je za týden 106 nakažených na 100 tisíc obyvatel. „Počkala bych, jak se vyvine situace v nemocnicích,“ řekla ve vysílání Radiožurnálu hlavní hygienička Pavla Svrčinová. ROZHOVOR Praha 16:23 12. října 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Hlavní hygienička Pavla Svrčinová | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Hranice 100 případů na 100 tisíc obyvatel za sedm dní byla letos na jaře pro vládu určující ke změnám v protiepidemických opatřeních. Oproti jaru je samozřejmě mnohem více lidí očkováno, ale přesto nakažených přibývá, ta nemoc navíc může mít i dlouhodobé následky. Neplánujete zavedení nějakých opatření třeba právě v Moravskoslezském kraji, kde je incidenční číslo aktuálně nejvyšší?

Ministerstvo určitě nebude rozhodovat o tom, jaká opatření se zavedou v jednotlivém kraji. To je na vedení krajských hygienických stanic. Ale co se týká průběhu epidemie, samozřejmě došlo ke zhoršení situace. Nárůst je setrvalý, poměrně pozvolný. Někdy je to skokovější, někdy pozvolnější. Ale není to jen počet nemocných. Na jednotkách intenzivní péče je 86 osob, když to porovnáme s 11. říjnem loňského roku, tak jsme měli na JIP 411 osob.

Testy v pondělí odhalily nejvíc případů covidu-19 od 11. května. Hospitalizováno je s ním 373 lidí Číst článek

Ten poměr je pro letošní rok poměrně pěkný. To se týká i počtu celkově hospitalizovaných. Loni jsme měli přes přes 2200, dneska máme ve stejný den 373. Tady je evidentní efekt očkování. A to, co jste řekla, koresponduje i s tím, že Moravskoslezský kraj bohužel má jednu z nejnižších proočkovaností. Vidíme, že počet těch hospitalizovaných a počet nemocných je zejména naplněn osobami, které nejsou očkovány.

Říkala jste, že nebudete nic nařizovat jednotlivým hygienickým stanicím, ale předpokládám, že s nimi o tom mluvíte. Že se nějak radíte a diskutujete o tom. Připravují se nějaká opatření v Moravskoslezském kraji?

Určitě s nimi diskutujeme. Ta situace v Moravskoslezském kraji eskalovala za posledních pár dní. My míváme každý týden porady ředitelů, takže pokaždé to probíráme a krajská hygienická stanice určitě zvažuje, jaká další opatření zavést. Nechceme jít cestou uzavírání provozoven, ale spíše zpřísnění opatření, třeba používání roušek a respirátorů na více místech, zpřísnění podmínek toho systému OTN, tedy očkování, nemoc nebo testování, kdy můžeme u jednotlivých parametrů zpřísnit podmínky, za jakých se budou uznávat.

A je to tedy ve fázi úvah? Nebo už Moravskoslezský kraj nějaká opatření chystá, třeba ta, o kterých jste teď mluvila?

Zatím mi z krajské hygienické stanice nepřišel žádný návrh jejich opatření. Takže když tak směřujte otázky tam, ale o tom systému jsou všichni informováni, takže pokud budou mít pocit, že je třeba vydat opatření, tak budou muset po konzultaci s námi. Zatím tato konzultace nebyla.

Byla jste šéfkou hygienické stanice v Moravskoslezském kraji, která je teď tedy mimochodem bez ředitele. Tak kdybyste seděla na tom místě stále, zpřísnila byste opatření? Třeba tak, jak jste popisovala?

Tak samozřejmě situace tam vyeskalovala. Co se týká počtu nemocných, tam se to týká zejména mladších lidí. A když se podíváme, tak počet hospitalizací v Moravskoslezském kraji není nejvyšší. Nejvyšší počet hospitalizovaných je v hlavním městě Praze, potom následuje Jihomoravský kraj a až poté Moravskoslezský kraj, kde je i poměrně nižší počet lidí, kteří potřebují péči na jednotkách intenzivní péče. V hlavním městě Praze je to 31 osob, v Moravskoslezském kraji 13.

Hygienici na Mostecku uzavřeli základní školu. Na škole v přírodě se nakazilo přes 40 lidí covidem-19 Číst článek

A jak tedy s těmi opatřeními?

Osobně bych ještě počkala, jak se vyvine situace v nemocnicích a jaké bude procento pozitivních testů, které zatím celorepublikově je na 5,1 procenta. Moravskoslezský kraj tady z tohoto výrazně nevybočuje.

Rozhodli jste, že další screeningové testování ve školách, o kterém se mluvilo, že by mohlo být na přelomu října a listopadu, nebude. Proč jste se tak rozhodli?

Situace se sice poměrně zhoršuje, ale počet nových onemocnění není jediný ukazatel. Jak jsem už naznačila, posuzujeme i počet hospitalizovaných osob, počet hospitalizovaných na jednotkách intenzivní péče, počet osob, které vyžadují i umělou plicní ventilaci, případně připojení na mimotělní oběh.

Takže se řídíte počtem lidí v nemocnici, nikoliv počtem nakažených. Je to tak?

Není to pravda, jsou to všechny údaje dohromady. Už jsem říkala i další údaj a to je procento pozitivních testů, jednak z diagnostického a epidemiologického hlediska. A to zhoršení není tak razantní jako v loňském roce. A jde hlavně o osoby neočkované. Takže se stále ještě soustředíme na to, abychom občany motivovali k tomu, aby se přišli nechat naočkovat.

Co se týče škol, tak tam jsou osoby neočkované, které se ani zatím očkovat nemohou, protože jim ještě není 12 let. A dvě třetiny těch nových případů tvoří děti a jejich rodiče, tak nebylo by právě testování ve školách namístě? Nedochází tu vlastně k dalšímu promořování?

Podívejte se, některé státy ani netestují děti.

2000 nových případů denně, predikuje na konec října zdravotnický ústav. ‚Pozvolný nárůst,‘ hodnotí Vojtěch Číst článek

A některé ano.

Ano, ale plošně v současnosti z okolních států netestuje nikdo. A my jsme stále ještě nedosáhli celorepublikově toho, co nám doporučila klinická skupina, tedy incidence sedmdesát jedna na sto tisíc (71 případů na 100 tisíc obyvatel – pozn. red.).

Někteří lidé se bojí, že se tu tak trošku opakuje scénář z loňska, kdy se v září a v říjnu nedělalo v podstatě nic a pak jsme byli v zimě překvapeni. Můžete zaručit, že teď se něco takového nebude opakovat?

Zaručit to nikdo nemůže. Tady nám pomáhá zejména to, že máme, i když nižší, než jsme předpokládali, proočkovanost obyvatel. A také jako opatření je to, že se očkují už asi měsíc třetí dávky, kdy postupně občané, kteří už absolvovali dvě dávky, jsou vyzváni ke třetí dávce. No a samozřejmě cíleně zajíždíme do regionů, kde je proočkovanost menší. Snažíme se doočkovat zejména ty skupiny obyvatel, které by nám mohly způsobit problémy ve vztahu k hospitalizaci. Takže to je tady toto. A stále ještě, na rozdíl od loňského roku, nedošlo ke zrušení používání roušek ve vnitřních prostorách. Nedošlo ke zrušení systému očkování, test nebo nemoc.

A pokud dojde k nějakým opatřením, tak to bude zejména rozšíření používání roušek a zpřísnění systému OTN v těch prvních fázích tak, jak to máme naplánováno.