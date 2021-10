Svrčinová: Lockdown neplánujeme. Testování ve školách bude v dalších více než 20 okresech včetně Prahy

Počty nakažených koronavirem v Česku dále stoupají. Podle údajů ze soboty testy potvrdily 5057 případů covidu-19, v nemocnicích už je 1417 lidí. Ministerstvo zdravotnictví bude v následujících dnech rozhodovat o dalších možných opatřeních, které by pandemii zpomalily. „Testování v dalších více než 20 okresech se rozšíří 8. a 15. listopadu,“ uvedla pro Radiožurnál hlavní hygienička Pavla Svrčinová. Dodala, že severozápad země je zatím „klidný“. Rozhovor Praha 11:27 31. října 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Hlavní hygienička Pavla Svrčinová | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Na základě nejnovějších údajů o nákaze budete chtít, aby se rozšířilo testování dětí ve školách i na další okresy? Podle webu ministerstva zdravotnictví je více než 300 nakažených na 100 tisíc obyvatel za sedm dní i v Praze. V týdnu jste na Radiožurnálu říkala, že v neděli vždy situaci vyhodnotíte. Máte už vyhodnoceno?

Samozřejmě máme vyhodnoceno. Vždy ráno kolem půl sedmé nebo sedmé se vyhodnocuje předchozí den a celý ten týden. Už jsme avizovali ministerstvu školství a Ústřednímu krizovému štábu, do kterých okresů by se rozšířilo testování 8. a 15. listopadu. Jedná se o více než 20 okresů a je mezi nimi i vámi zmiňovaná Praha.

Plošné testování ve školách třeba před Vánocemi ve hře není, když se situace vyvíjí tímto směrem?

O plošném testování opravdu podle těch nových výsledků, predikcí a všech možných analýz neuvažujeme, protože ve své podstatě jediným opatřením, které můžeme jaksi uplatňovat, je očkování, očkování a zase očkování.

Testování v současné chvíli opravdu má smysl pouze tam, kde je incidence vyšší. Pořád ještě nám zůstává několik okresů a krajů, kde ta incidence tak vysoká není. Pohybuje se kolem stovky.

Pojďme se vrátit k těm okresům, kde tedy připadá do úvahy testování. Zatím jsme mluvili o těch osmi vybraných, tedy Budějovice, Ostrava-město, Prostějov, Prachatice, Brno-venkov, Přerov, Opava a Karviná. Které další to mohou být?

Už jsem říkala Prahu. Měla by to být Praha východ a Praha-západ, Beroun, Kolín, když to vezmeme po jednotlivých krajích. Potom se přesuneme do jižních Čech a západních Čech a tam tedy Strakonice, Český Krumlov, Domažlice, Plzeň-město, Rokycany, Klatovy, Louny a Jihlava.

Z moravských okresů je to ještě Blansko, Brno-město, Vyškov, Olomouc, Šumperk, Vsetín, Kroměříž, Zlín, Nový Jičín a Frýdek-Místek. Vidíte, že severozápad republiky zůstává opravdu klidný.

Za tento týden přibývá průměrně přes 5000 případů denně. Co na to říkáte? Zvažujete nějaká další opatření, pokud půjde o další skokový nárůst nakažených?

Další opatření začínají platit v pondělí, což je zkrácení doby platnosti testu PCR a antigenních. A to jsme měli výrazně delší platnost testů než celá Evropa. Začíná kontrola ze strany provozovatelů stravovacích služeb a to systémem OTN (očkování-test-prodělaná nemoc - pozn. red.). Samozřejmě, že budeme celou situaci vyhodnocovat a uvidíme, jak bude vypadat dál. Zatím o žádných lockdownech neuvažujeme a neplánujeme je.

Ještě k těm kontrolám v restauracích, kde tedy personál bude kontrolovat bezinfekčnost zákazníků a dále je budou kontrolovat zřejmě i hygienici. Chystají se nějaké kontroly? Začnou hned zítra? A jak případně budou vypadat?

Kontrolujeme každý den. Trošku intenzivnější je budeme mít na konci tohoto týdne, kdy budou na území celé republiky organizovány akce ve spolupráci s policií.

Nebudou se týkat pouze restaurací, ale i kontrol OTN na hromadných akcích, v kinech, v divadlech a tam, kde máme informace, že k dodržování systému OTN nedochází. Ale pravděpodobně nejvíce těch kontrol proběhne opravdu v restauračních zařízení.

‚Agresivita okolí se zvětšuje‘

A máte na hygienických stanicích pro takové kontroly dostatek lidí? Nebude potřeba třeba ještě získat lidi z nějakých jiných oddělení a podobně?

Ve své podstatě kromě těch kolegů, kteří opravdu teď se musí věnovat trasování, což jsou epidemiologové a většinou lidé z úseku škol a školských zařízení, tak zbytek krajských hygienických stanic je vyčleněn na kontrolní činnost.

Samozřejmě, není nás mnoho. Když si vezmete, tak na veškerou činnost, kterou musíme vykonávat, je nás něco přes 2000. Kolegové pracují často i soboty a neděle. Opravdu už na nich začíná být vidět únava. Navíc agresivita okolí se zvětšuje, takže je to prostě někdy trošku problém.

Na Radiožurnálu jste v týdnu připustila, že v kontrolách jsou rezervy. Je tedy zřejmé podle toho nárůstu agresivity, že hygieniky na kontrolách budou doprovázet i policisté?

Ano. Z tohoto důvodu jsme požádali o součinnost policii.

A jaký hrozí hostovi v restauraci postih, pokud se neprokáže potvrzeními, případně pokud předloží padělaná potvrzení?

Samozřejmě bude záležet, jaký bude doklad. Když to bude osoba částečně ‚rozočkovaná‘ a ten doklad bude věrohodný, tak bude určitě jiný, než když někdo předloží falzifikát.

Můžeme na místě v příkazním řízení ukládat 10 000 korun pokuty, ale většinou osoby jsou řešeny policií, která ukládá také podobné výše pokut. Většinou hygienici řeší na místě spíše provozovatele stravovacích služeb.

Uzavření hranic krajů?

Přece jen neuvažujete o tom, že by hygienické stanice v okresech, kde je více než 300 případů na 100 tisíc obyvatel za sedm dnů měli přijmout nějaká razantnější opatření? Neprobíráte to s nimi?

Samozřejmě mohou přijmout razantnější opatření, ale ve své podstatě jsou přijata opatření, která jsme vyhodnotili jako účinná. To je používání respirátoru ve všech vnitřních prostorách staveb. A další opatření, které jsme vyhodnotili jako velice účinné, je uzavření hranic krajů, ale k tomu se zatím nechystáme.

Před pár dny jste mluvila o zpřísnění kontrol v obchodech a MHD. Jak to teď vypadá?

Myslím, že kontroly probíhají. Výsledky většinou míváme ve čtvrtek, v pátek jsou uveřejňovány na webu ministerstva zdravotnictví. Tam je i napsáno, kolik jich bylo provedeno.

Většinou se kolegové z krajských hygienických stanic domlouvali s místně příslušnými, tedy jak s městskou policií, tak se státní policií, na tom, aby se kontroly v těchto prostorách zpřísnily.