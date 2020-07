O NeFestivalu jsem se dozvěděla až od lidí, říká hygienička. Příště bude nejdřív jednat s hejtmanem

Moravskoslezská hygienická stanice v pátek vydala okamžitá mimořádná opatření, kterými opět zavedla v kraji roušky nebo zakázala hromadění lidí. Za překotné jednání se na ně snesla vlna kritiky od hejtmana Ivo Vondráka a ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (oba za ANO).

Na čem se přes víkend dohodli? „Před vydáním opatření požádám hejtmana o svolání Bezpečnostní rady kraje, kde všechno vysvětlím,“ uvedla pro Radiožurnál hygienička Krajská hygienička Pavla Svrčinová, na čem se dohodla s ministrem zdravotnictví. Rozhovor Ostrava 12:12 19. července 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ředitelka krajské hygienické stanice v Moravskoslezském kraji Pavla Svrčinová | Zdroj: Reprofoto z ČT24

Jaký je nyní v kraji počet nakažených a o jaká ohniska se jedná?

Počet nakažených je každý den trochu jiný. Včera bylo 34 osob, které jsme stihli vyšetřit epidemiologickým šetřením. Šest z nich mělo souvislost s Doly ČSM Sever a Jih. A u těch zbývajících 28 bohužel nemůžeme najít, odkud by mohla nákaza pocházet. Počet takových lidí v týdnu stoupal, a proto jsme v pátek vyhlásili opatření.

Ostravští hygienici proti všem. Vojtěch okamžité opatření označil za nešťastné, hejtman žádá zdůvodnění Číst článek

Můžete ještě připomenout, která místa se dají pojmenovat jako ohniska v Moravskoslezské kraji?

Teď je jich několik. Určitě je to Domov důchodců Nýdek, ale tam už se situace stabilizuje. Jsou to doly ČSM Sever a Jih.

Uvidíme, jak dopadne situace po testování, ke kterému měli přijít všichni, kteří byli testovaní jako negativní nebo ti, kteří se nemohli kvůli dovolené či pracovní neschopnosti dostavit.

Teď uzavíráme klastr, který byl na Dole Darkov. Další je ve firmě Deva, což je šicí dílna ve Frýdku-Místku, kde máme zhruba třicet nemocných. Pak je to firma Varroc na Novojíčínsku, kde je přes třicet nemocných. A firma Kes, kde jsme měli osm pozitivních osob, většinou pendlerů.

O jak těžký průběh nemoci u pacientů jde?

Zatím se zdálo, že je to lehčí, ale samozřejmě jsou tam i těžší případy, které se odvážejí do nemocnic. Ale ve čtvrtek přišla zpráva od kliniků, že sedmý až desátý den dochází ke zhoršování klinického stavu nemocných a ten stav vyžaduje například umístění na specializovaná lůžka, kde dostávají kyslík nebo jsou na ventilaci. A ta doba, kdy musí na lůžkách být, je dlouhá.

Testování v dolech

Připomněla jste, že znovu testujete horníky. Proč to děláte?

Protože se nám to vyplatilo na Dole Darkov, kde jsme v druhém testování odhalili ty, co nebyli odhaleni, protože byli teprve v inkubační době. Zopakovali jsme to proto znovu na Dolech ČSM Sever a Jih. A budeme dělat dvě stě osob na armádě (Důl československé armády - pozn. red.), kde dlouhodobě nemáme žádný výskyt onemocnění, ale chceme si to potvrdit na statisticky významném vzorku.

‚Není možné, abych se o tom nedozvěděl.‘ Hejtman Vondrák kritizuje hygienu kvůli komunikaci Číst článek

Kdy budete znát výsledky?

Budou chodit průběžně. Za chvíli pojede první auto se vzorky až do Prahy. Tam má firma podmínku dodat výsledky do 24 hodin. Další pojedou do Zdravotního ústavu v Ostravě, na Agel, do laboratoře Spadia, některé budeme vozit do Zdravotního ústavu se sídlem v Ústí nad Labem nebo Hradci Králové. A něco půjde i k panu docentu Mariánovi Hajdúchovi do Olomouce.

Kdy počítáte, že by se mohla objevit přijatá mimořádná opatření? A případně kdy je budete moct zrušit?

Většinou se projeví za 10 až 14 dní, což je inkubační doba onemocnění. Včera bylo 113 nemocných a my jsme jich měli v kraji 33 nebo 34. To je třetina republiky a jenom u sedmi se nám podařilo zjistit, do kterého klastru patří. U zbytku je to, jako když spadly z nebe. To je alarmující. A jsou to i případy, kdy se vrátil jeden člověk z dovolené na jižní Moravě a trénoval tam týmy fotbalistů.

Museli jsme uzavřít i jeden tábor, protože tam jedna vedoucí a jedno dítě byly pozitivní. To se může stát vždycky a samozřejmě je to nemilé, protože ty děti byly i ze zbytku republiky.

‚V kraji je pořád něco‘

Moravskoslezský hejtman Ivo Vondrák (za ANO) řekl, že bude chtít vysvětlit postup, jakým jste zavedli klinická opatření. Kritiku si vysloužila hlavně okamžitá opatření, na které se lidé neměli čas připravit. Vondrák svolal na pondělí i Bezpečnostní radu kraje. Jak budete váš postup vysvětlovat?

Musíme opatření přijmout včas a rychle. Musí být platná co nejdřív. Nejvíc jsme byli kritizování za NeFestival (akce pořádaná místo původně plánovaného festivalu Colours of Ostrava, pozn. red.). Osobně jsem se o něm dozvěděla, až když začaly telefonáty, že se ruší. A tam si vemte, že bylo hromadění lidí... V sobotu byl zase festival někde jinde - na Jičínsku, na Opavsku. Ve své podstatě by to pořád bylo něco v kraji.

Obyvatelům a podnikatelům z Moravskoslezského kraje se v sobotu omluvil i ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO). Krajské hygienické stanice by podle něj měly lépe komunikovat při zavádění opatření proti koronaviru. Co přesně vám ministr řekl a jak jste se do budoucna domluvili?

Samozřejmě vždycky před vydáním (opatření, pozn. red.) požádám pana hejtmana o svolání Bezpečnostní rady kraje, kde všechno vysvětlím. A samozřejmě v tu dobu bude vědět i ministerstvo zdravotnictví, co se chystá. A budeme to takto komunikovat.

Že se tak nestalo, za to se občanům celého regionu velmi omlouvám. Paní ředitelce jsem to již vytkl a dal pokyn všem ředitelům KHS, aby zavádění opatření ve svém regionu lépe komunikovali. — Adam Vojtěch (@adamvojtechano) July 18, 2020