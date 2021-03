ONLINE: Svrčinová do týdne předloží změny systému PES. Mají určit hranice pro rozvolňování

Hlavní hygienička Pavla Svrčinová připraví do příštího týdne úpravy protiepidemického systému PES, řekl po středečním zasedání Ústředního krizového štábu jeho předseda a vicepremiér Jan Hamáček (ČSSD). Měl by obsahovat také jasná kritéria, která bude nutné splnit, aby bylo možné rozvolňovat opatření proti covidu-19. Kabinet bude ve čtvrtek jednat o podobě opatření po neděli 21. března, podle Hamáčka nelze očekávat zásadní změny. Sledujeme online Praha 12:18 17. 3. 2021 (Aktualizováno: 12:33 17. 3. 2021) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Protiepidemický systém (PES) má celkem pět stupňů | Zdroj: Ministerstvo zdravotnictví

Původně se indexem PES měla řídit opatření proti šíření nákazy, ale nyní už jeho hodnota není relevantní. Hlavním ukazatelem je pro vládu naplněnost nemocnic.

Hlavní hygienička má předložit jasný plán dalšího postupu, řekl Hamáček. „Chceme slyšet, jak to bude v situaci, kdy to půjde podle toho modelu, který je aktuální, že ta křivka postupně bude klesat,“ uvedl. Úprava systému PES by měla stanovit i hranice pro rozvolňování opatření. „Upravená podoba PES by měla být známa do příštího týdne,“ dodal Hamáček. Osobně považuje za klíčové vyprázdnění nemocnic a jednotek intenzivní péče.

Podle Hamáčka je na úrovni vlády shoda, že od pondělí by měl být pohyb za účelem rekreace povolený na úrovni okresů, nikoliv obcí. „Zatím ale není doporučeno měnit systém okresních uzávěr,“ uvedl. Osobně nechce rozvolňovat pravidla ve chvíli, kdy jsou stále přeplněné nemocnice. „Pokud neklesne obsazenost JIP na polovinu, tak to nelze měnit, u hospitalizovaných to také musí klesnout o polovičku,“ dodal.

Nouzový stav

Současná opatření se podle Hamáčka inspirovala v Portugalsku, které patřilo z hlediska boje s covidem-19 mezi nejhorší země, a dva měsíce po jejich zavedení patří naopak mezi špičku. Pomalý pokles nových odhalených případů nákazy může podle něj souviset s tím, že se dopady opatření projevují až po dvou týdnech. Díky testování ve firmách se podle něj navíc podařilo odhalit případy, o kterých by jinak lidé nevěděli.

Hamáček podporuje pokračování nouzového stavu, o které by podle ministra zdravotnictví Jana Blatného (za ANO) měla vláda požádat poslance. Doufá však v to, že kabinet nebude potřebovat po 28. březnu dalších 30 dní. „Byl bych rád, kdyby po Velikonocích striktní omezení na pohyb padla, ale záleží to na dalším vývoji a jak zvládneme těch dalších 14 dní,“ uvedl.

Doufá v to, že nouzový stav podpoří i opozice, například i proto, že s ním v první fázi počítá i plán rozvolňování, který předložila koalice Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09). „Pokud navrhují něco, co by mělo vyžadovat nouzový stav, tak očekávám, že by pro nouzový stav měli hlasovat,“ konstatoval Hamáček. Jednat chce vláda se všemi stranami, o dalších plánech bude dnes večer s opozicí mluvit Blatný.

