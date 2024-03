Pavlovi soupeři hodnotí jeho první prezidentský rok: ‚přešlap‘ kolem důchodů, euro i hradní turbulence

1. Musím říct, že za poslední rok nepřišel ani jeden den, kdy bych litovala své podpory ve druhém kole. Myslím si, že si ve funkci vede výtečně, že nás skvělým způsobem reprezentuje v zahraničí, že jasně ukazuje, že patříme na Západ a plní i funkci určitého moderátora rozhovoru mezi vládou a opozicí. A co musím velmi vyzdvihnout, je to, že splnil svůj slib a ve svém novoročním projevu apeloval na politiky a na vládu, aby více naslouchali mladým lidem, aby udělali mladé lidi součástí politiky a veřejného prostoru a sám se tím i řídí, protože si zřídil skupinu mladých lidí, poradců, se kterými probírá jednotlivá témata.

2. Nikdo z nás nechodí v botech pana prezidenta. Přebírání úřadu určitě nebylo vůbec jednoduché, takže určitý stín by mohly na jeho konání hodit výměny a neustálé obměny lidí kolem něho, ale to je logické, protože úřad přebíral v úplném rozkladu, takže se potřeboval obklopit lidmi se zkušenostmi z krizového řízení, kteří by po přechodnou dobu dali všechny záležitosti do pořádku. To se asi povedlo a je logické, že se chtěl po roce tohoto krizového řízení obklopit lidmi, kteří už budou pracovat v normálním prostředí, v nebojových podmínkách. Do jisté míry chápu obměnu, která se kolem něho děla.

3. A protože v těch botách nikdo není a nedovedeme si představit všechny oblasti, které musel brát v potaz, tak za mne nepřišlo žádné rozhodnutí, které bych sama rozhodovala jinak. Myslím si, že všechna rozhodnutí zatím byla promyšlená, i když třeba zdůvodnění podpisu zákona, který měnil valorizaci důchodů, bylo trošku kostrbaté, ale myslím, že vzhledem k tomu, že to byla první zatěžkávací zkouška, která byl pan prezident vystaven, tak lze pochopit, že jeho odpověď nebyla úplně stoprocentní.

4. Je úplně diametrálně odlišné, kým se pan prezident obklopil a to, kým byl obklopen Miloš Zeman. Pan prezident Pavel se obklopil odborníky na slovo vzatými a to se vlastně vůbec nedá srovnávat.

5. Z mého pohledu by to měla být stabilizace lidských zdrojů v prezidentské kanceláři na Pražském hradě, což si myslím, že se mu snad za tento rok povede. Druhým tématem by měla být role mladých ve veřejném prostoru a jejich aktivizace k tomu, aby přišli volit a aby se stali součásti politiky, měli prostor v jednotlivých politických stranách promlouvat do dění. A pak je tady i role, kterou avizoval, že bude hrát, což je mediátor rozhovoru mezi vládou a opozicí, co se týká důchodové reformy, protože v pátek pan ministr představil důchodovou reformu a máme unikátní příležitost po 30 letech skutečně změnit důchodový systém a nejenom ho stabilizovat, ale dostat tam i prvky, které odstraňují určité nespravedlnosti. Je klíčové, aby reforma nebyla prosazená na úplnou sílu, je klíčové, aby prezident v tomto zprostředkoval rozhovory a hrál aktivní roli, abychom se nedostali do situace, jako když skončil Petr Nečas a pak přišla další vláda, která šmahem změny důchodů zrušila.

6. Určitě by to bylo to, ať pokračuje ve své aktivitě, ať pokračuje v tom, jak jezdí do regionů a setkává se s lidmi.