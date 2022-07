Letní covidová vlna je znepokojivá. Čekat na upravené vakcíny smysl nemá, varuje náměstek Pavlovic

Druhou posilující dávku vakcíny proti covidu si během minulého týdne nechalo dát 21 000 lidí. Mezitím dál roste v mezitýdenním srovnání počet nově nakažených i počet lidí, kteří jsou s covidem v nemocnici. Jaký bude další vývoj letní covidové vlny? Proč se zájemci nemohou na druhou posilující dávku předem registrovat? Jak se stát chystá na pravděpodobnou podzimní vlnu? Tomáš Pancíř se ptá náměstka ministra zdravotnictví Josefa Pavlovice (Piráti). Praha 0:10 26. července 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Druhou posilující dávku vakcíny proti covidu si během minulého týdne nechalo dát 21 000 lidí | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Přesně před týdnem jste umožnili očkování druhou posilovací dávkou proti covidu u těch, kdo měli dvoudávkovou vakcínu od firem Pfizer nebo Moderna. Jde tak už o čtvrtou dávku. Za týden této možnosti využilo podle vašich statistik 21 000 lidí. Odpovídá to vašim očekáváním, nebo jste čekali, že zájem bude větší?

V minulých měsících jsme si nechali udělat průzkum mezi obyvateli. Vyšlo nám, že na podzim se chce proočkovat 38 procent osob, což jsou přibližně dva miliony lidí, kteří potom asi následně dorazí na případnou třetí dávku, pokud ji odložili, nebo na čtvrtou dávku.

Většina osob uváděla, že má zájem nechat se naočkovat až před podzimem, a to tak, aby před případnou podzimní vlnou byli co nejlépe chráněni a měli množství protilátek na optimálním maximu.

Zatím se na druhou posilovací dávku není možné předem registrovat. Slibovali jste, že to půjde od poloviny srpna. Termín stále platí, nebo se bude nějak posouvat?

V tuto chvíli tento termín platí, snažíme se ho ještě urychlit, ale je zapotřebí dořešit některé technické záležitosti. Předpokládáme, že spuštění rezervačního systému bude doprovázeno i daleko silnějším zájmem a také spuštěním některých dalších očkovacích míst. V tuto chvíli je možné jít na druhou posilovací dávku do míst, která jsou takzvaně walk-in, tedy bez předchozí registrace. Případně je možné domluvit se s praktickým lékařem, který vás, pokud očkuje, může naočkovat.

Čtvrtá dávka neboli druhá posilovací je doporučována osobám, kterým je přes 60 let, případně osobám starším 18 let se závažnými zdravotními problémy.

Zpátky ještě k tomu registračnímu systému. Proč to nejde dřív? Z laického pohledu pokud se mohu registrovat na třetí dávku v systému, proč systém neumožní registraci pro čtvrtou dávku?

V tuto chvíli probíhalo převzetí systémů a následně dochází k jejich úpravě, a to tak, aby se opravdu ta čtvrtá dávka nebo druhá posilovací mohla doregistrovat. Bavíme se předběžně o registraci pro dva miliony osob. Systémy na to musejí být velmi dobře připraveny.

Když jsem se díval na přehled očkovacích míst bez registrace, tak třeba v Praze jich je 11. Mnohé jsou otevřené po většinu týdne, ale například v Karlovarském kraji není ani jedno takové očkovací centrum. V Olomouckém kraji je jedno, ale má otevřeno pouze ve středu odpoledne. V Libereckém kraji je také jedno, má otevřeno jenom v pátek odpoledne. Na Vysočině jsou dvě, každé otevřené jenom pár hodin v jednom dni v týdnu. Přijde vám toto dostatečné?

V tuto chvíli samozřejmě nikoliv. Počítáme ale s tím, jak se bude blížit datum spuštění registrace 15. 8., že budou postupně nabíhat i další očkovací centra, a to tak, abychom umožnili rozložit zájem do geograficky co nejbližší oblasti pro občany, kteří se chtějí nechat očkovat.

Samozřejmě nesmíme zapomenout na velice důležitou součást očkování, a to jsou naši praktici, poněvadž na podzim se očekává i souběh očkování proti chřipce a proti covidu. Vzhledem k doporučení České vakcinologické společnosti je možné obě dávky podat najednou. Takže pokud například v tuto chvíli nemám poblíž očkovací místo, můžu se obrátit na svého praktického lékaře, který objedná vakcínu a může ji aplikovat i během letních měsíců.

Jaký je v tomto směru v tuto chvíli postoj ministerstva zdravotnictví? Mají se lidé nechat naočkovat už teď, anebo mají počkat na září, aby čtvrtá dávka byla co nejúčinnější v období podzimu, kdy se očekává další vlna?

Tato otázka samozřejmě závisí na tom, jak dlouho mám od třetí neboli od té první posilovací dávky. Pokud by to už opravdu bylo třeba osm devět měsíců a jsem v obavách před současnou letní vlnou, můj zdravotní stav není dobrý, tak bych rozhodně neváhal. Pokud jsem jedinec, který má kratší dobu od první posilovací dávky, tak si můžu dovolit počkat a jít na očkování až před podzimem.

Viděli jsme například v loňském roce, že už v květnu se nám tu pohybovala mutace delta, ale díky specifikám letního období, nedocházelo k zásadním hospitalizacím. Během podzimu se ale pravidla hry změnila a viděli jsme, že právě delta pak byla jednou z hlavních příčin hospitalizací osob v nemocnicích. V Čechách máme velké množství osob, které odložili i třetí dávku.

V případě tedy, že uvažují o doočkování, doporučujeme nechat se naočkovat od poloviny srpna, abychom předešli případným zdravotním komplikacím během podzimní vlny.

Je pravděpodobné a je vůbec možné, že by se ještě před začátkem podzimu dostaly do České republiky novější varianty vakcín, které by reagovaly víc na variantu omikron?

V tuto chvíli není příliš pravděpodobné, že by se to stihlo ještě před podzimem. Naše smlouvy s výrobci zaručují, že pokud máme objednáno, tak budeme dodávat vždy tu nejnovější vakcínu, která je dostupná a která je schválená. Všechno záleží na stanovisku evropského regulátora. Pokud bude kladné, výrobci budou moci začít dodávat jednotlivé vakcíny členským zemím. Očekávám, že velký zájem bude právě o nový upravený typ vakcín.

Chtěl bych ale zmínit důležitou věc. Lepší nežli čekat je nechat se naočkovat současnou variantou vakcíny, poněvadž i ta zaručuje poměrně vysokou prevenci případného těžkého průběhu covidu. Pokud tedy mám zdravotní obtíže, neměl bych čekat na upravenou vakcínu, ale měl bych využít tu stávající. Opravdu se totiž nedá dopředu říct, kdy nám výrobci budou schopni upravené vakcíny dodat.

Daleko bezpečnější je tedy nechat se naočkovat tím, co v tuto chvíli máme vyzkoušené a o čem víme, že funguje.

