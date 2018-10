,Urážka skutečných hrdinů.‘ Bakala reaguje na vyznamenání finančníka Krúpy, který dostal medaili Za zásluhy

Prezident Miloš Zeman v neděli při příležitosti státního svátku ocenil medailí Za zásluhy slovenského finančníka a miliardáře Pavla Krúpu. Ten je známý mimo jiné svou podporou Strany práv občanů, jejíž je Zeman čestným předsedou, a svým sporem s podnikatelem Zdeňkem Bakalou. „Jedinou viditelnou kvalitou pana Krúpy je loajalita k prezidentu Zemanovi,“ okomentoval pro Radiožurnál finančníkovo vyznamenání Bakala. Praha 11:21 29. října 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Podnikatel Zdeněk Bakala (archivní foto) | Foto: Michal Růžička / MAFRA / Profimedia | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Slovenský podnikatel Pavel Krúpa se stejně jako Miloš Zeman vymezuje vůči aktivitám podnikatele Zdeňka Bakaly. Zároveň před krajskými volbami v roce 2016 Krúpa finančně podpořil Stranu práv občanů, jejíž je Zeman čestným předsedou a ve které působí i dva nejbližší prezidentovi spolupracovníci, kancléř Vratislav Mynář a poradce Martin Nejedlý.

V neděli při příležitosti státního svátku prezident Pavla Krúpu vyznamenal medailí Za zásluhy.

„Je hlubokým zklamáním, že se Miloš Zeman a Andrej Babiš rozhodli udělit Pavlu Krúpovi medaili Za zásluhy. Jedinou viditelnou kvalitou pana Krúpy je přitom loajalita k prezidentu Zemanovi. Jeho vyznamenání je urážkou skutečných českých hrdinů, kteří byli a jsou takové pocty skutečně hodni,“ okomentoval pro Radiožurnál ještě v neděli Krúpovo vyznamenání podnikatel Zdeněk Bakala.

„Stejně jako většina Čechů si vážím té obrovské cesty, kterou naše země za uplynulých sto let ušla, aby se zařadila mezi svobodné a prosperující evropské národy. O to smutnější je vidět, jakým způsobem se nejvyšší představitelé našeho státu rozhodli zachovat," dodal.

S vyznamenáním přitom původně nesouhlasil ani premiér Andrej Babiš (ANO). Ještě minulý týden v České televizi uvedl, že to nepokládá za dobrý nápad. „Asi to není dobré, je tady plno jiných podnikatelů, kteří by si to určitě víc zasloužili,“ okomentoval věc premiér.

Kdo je Krúpa?

Slovenský podnikatel přes svou společnost Arca Capital, ve které má třetinový podíl, vlastní například minerálky Ondrášovka, Karlovarská korunní nebo Šaratice. Právě přes ni také před dvěma lety podpořil Stranu práv občanů (SPO), kterou založil Miloš Zeman.

„Bylo to vyjádření podpory panu prezidentovi,“ potvrdil následně v rozhovoru pro server iROZHLAS.cz.

Brzy by přitom k sobě mohli mít Zeman s Krúpou ještě blíž. Prezident totiž oznámil, že uvažuje o koupi pozemku v Mnichovicích u Prahy. Na něm by si chtěl postavit bungalov. Pozemek, o který má prezident zájem, patří podle serveru Seznam Zprávy podnikateli Oleksandru Bulyginovi a leží hned vedle domu Pavla Krúpy. Z prezidenta a miliardáře by se tak mohli stát sousedé.

Spor s Bakalou

Krúpu, který v roce 2003 založil společnost Arca Capital, média někdy označují za „nájezdníka“, jenž se snaží využít slabin firem, které jsou v problémech. V Česku na sebe poprvé výrazně upozornil v roce 2007, když jeho Arca Capital Bohemia koupila od bývalého premiéra ČSSD Stanislava Grosse akcie firmy Moravia Energo. Díky transakci tehdy Gross podle médií vydělal 80 milionů korun.

Známý je i Krúpův výpad na americkou GE Money kvůli podmínkám, za kterých Američané získali část Agrobanky, či na finančníka Zdeňka Bakalu v otázce krachující těžební společnosti OKD. V kauze OKD se Krúpova skupina Arca Capital angažuje dlouhodobě. V rozhovoru pro Český rozhlas Plus Krúpa v polovině října připustil, že se nepřímo podílel na financování demonstrací proti údajné krádeži bytů OKD ve Spojených státech amerických. Demonstrace pořádala americká firma Crowds on Demand, která na svých webových stránkách například nabízí výpomoc při pořádání protestů za peníze nebo zvaní celebrit na večírky. Právě na ni vedle Krúpy podal bývalý spolumajitel OKD Zdeněk Bakala v USA žalobu. Podle něj uspořádala demonstraci s najatými protestujícími pod jménem Koalice na podporu horníků v OKD. Krúpa měl pak Bakalu vydírat, že když mu zaplatí, akce přestanou. To ale Krúpa odmítá a chce žalovat Bakalu za poškození jména.