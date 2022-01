Lék na covid od Pfizeru Česko zatím neobjednalo. Musí nejprve splatit zálohu

Česko usiluje o 100 tisíc balení léku paxlovid od společnosti Pfizer. Stát zatím ale tabletkové antivirotikum, které by mělo být účinné i proti variantě omikron, neobjednal. Podle zveřejněných zápisů z jednání klinické skupiny ministerstva zdravotnictví musí Česko nejprve najít zhruba půl miliardy korun na zálohu. Praha 7:00 4. ledna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Česko usiluje o 100 tisíc balení léku paxlovid od společnosti Pfizer (ilustrační foto) | Foto: Dado Ruvic | Zdroj: Reuters

Ministerstvo zdravotnictví Radiožurnálu potvrdilo, že vyjednávání o nákupu paxlovidu budou s americkou společností Pfizer pokračovat v tomto týdnu. Zájem stále trvá, řeší se podmínky nákupu. To mimo jiné znamená dohodu s pojišťovnami, úhradu léku a také splacení zálohy výrobci.

Společnost Pfizer podle zveřejněného zápisu z posledního prosincového jednání resortní klinické skupiny požaduje dopředu 10 až 15 procent ceny objednávky, což může být u 100 tisíc balení prý až půl miliardy korun. Ekonomická náměstkyně Helena Rögnerová na jednání podle zápisu uvedla, že stát v rozpočtovém provizoriu takové peníze nemá možnost sehnat.

Česko by mohlo navrhnout rozdělení objednávky. O paxlovid stát hodně usiluje, už kvůli tomu, že v republice narůstá počet případů varianty omikron. Dominovat může podle Státního zdravotního ústavu velmi rychle, už do poloviny ledna. Monoklonální protilátky proti omikronu přitom nezabírají.

Jiné tabletové antivirotikum molnupiravir sice pravděpodobně ano, má ale mnohem nižší účinnost. Paxlovid podle klinických studií snižuje riziko těžkého průběhu covidu-19 skoro o 90 procent. Fungovat by měl i proti omikronu. Zpomaluje, nebo přímo zastavuje replikaci viru, a to zřejmě bez ohledu na to, o jakou variantu jde.

Lék zatím není v Evropské unii schválený. Evropská léková agentura ale už v půlce prosince uvedla, že ho mohou členské státy používat u dospělých, kterým hrozí rozvoj těžké formy onemocnění. Německo objednalo od Pfizeru milion balení, Slovensko 32 tisíc.