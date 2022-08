Ministerstvo koupilo od Pfizeru proticovidový lék paxlovid. Do Česka má dorazit v září

Ministerstvo zdravotnictví uzavřelo smlouvu s americkou firmou Pfizer o dodávkách antivirového léku paxlovid na covid-19 do konce letošního roku. První část má dorazit v září. V úterý to sdělil mluvčí ministerstva zdravotnictví Ondřej Jakob. Částku, kterou léky budou stát, podle něj kvůli důvěrnému režimu smlouvy není možné sdělit. Aktualizováno Praha 13:29 23. 8. 2022 (Aktualizováno: 14:04 23. 8. 2022) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Lék proti covidu-19 paxlovid od firmy Pfizer | Zdroj: Profimedia

„Tato smlouva umožňuje objednávat dle potřeby. Nespotřebované léky se tak nebudou muset hradit ze státního rozpočtu, jako tomu bylo v některých případech dříve, například u monoklonálních protilátek,“ uvedl mluvčí ministerstva zdravotnictví Ondřej Jakob.

O dodávkách ministerstvo jednalo od začátku letošního roku. Nechtělo ale platit dopředu určený počet dávek, které by se nemusely pro pacienty využít.

Pacienti dostanou lék na základě žádanky od svého praktického lékaře nebo specialisty v celkem 58 nemocničních lékárnách po celém Česku. Má formu tablet.

„Paxlovid je určený pro pacienty s potvrzeným covidem-19 a vysokým rizikem zhoršení do závažné formy onemocnění. Studie potvrzují, že pokud je lék podán do pěti dní od prvních příznaků, jeho účinnost snížit riziko hospitalizace a úmrtí je 88 procent,“ popsal Jakob.

Lék firmy Pfizer funguje trochu jinak než ostatní v Česku dostupná antivirotika proti covidu. A ze závěru klinických studií má nejlepší účinnost, uvedla před časem přednostka Pneumologické kliniky 1. lékařské fakulty a Fakultní Thomayerovy nemocnice Martina Koziar Vašáková.

„Je to nový lék, který je chytře mířen na proteázy, které virus potřebuje na to, aby vůbec vstoupil do buňky a po pomnožení z ní vystoupil, takže je to lék, který zasahuje velmi citlivou část, která je nutná pro virus, aby byl schopen se v těle množit a vyvolat nemoc,“ popsala.

Podle ní by měl paxlovid fungovat bez ohledu na mutaci koronaviru. Nedávné studie ale odhalily, že lék nedokáže účinně zabránit nákaze. I to si od něj lékaři původně slibovali.

Světová zdravotnická organizace ale stále považuje paxlovid za nejlepší dostupný lék pro neočkované, pro starší lidi nebo pro pacienty s poruchou imunity. Například Slovensko objednalo celkem 25 tisíc balení tohoto léku, dodávky již dorazily během srpna.