Paxlovid v Česku ještě nebude. Ministerstvo se na dodávkách léku proti covidu-19 nedohodlo s Pfizerem

Ministerstvo zdravotnictví odmítá navrhovanou smlouvu na dodání léku paxlovid na covid-19. Antivirotikum tak pro české pacienty zatím k dispozici nebude. Zjistil to Český rozhlas. Šéf resortu Vlastimil Válek z TOP 09 řekl, že se mu nelíbily podmínky výrobce. Společnost Pfizer to odmítla komentovat. Válek také argumentuje tím, že má Česko k dispozici dost jiných antivirových léčivých přípravků. Praha 10:55 6. června 2022

Paxlovid. Antivirotikum, o které Česko projevilo zájem už loni v prosinci. Pak ale ministerstvo zdravotnictví couvlo.

Poslechněte si celý příspěvek budoucnosti paxlovidu v Česku

„Já jsem šel do velmi velkého rizika, ale podloženého vědeckými daty a tím, že jsem měl Národní institut pro zvládání pandemie, a ušetřil jsem státu půl druhé miliardy. Prostě proto, že jsem odmítl přistoupit na tlak firmy, která chtěla, abych nakoupil za půl druhé miliardy paxlovid. S tím, že mi ale řekla, my vám ho dodáme, ale až ve druhém, třetím, čtvrtém čtvrtletí, vždycky po 25 procentech,“ vysvětluje důvody šéf resortu Vlastimil Válek.

Český rozhlas oslovil i firmu Pfizer. Ta se ale podle svého mluvčího Tomáše Sazimy odmítá k celé věci blíž vyjádřit.

„Dokud jednání s ministerstvem zdravotnictví pokračují, nebudeme jejich průběh komentovat,“ uvedla firma.

Jednání o dodávkách léku paxlovid tak ještě úplně neskončila. Ministr zdravotnictví Válek ale druhým dechem dodává: „Máme dostatek jiných antivirotik, která se ukazují lépe, než byl paxlovid nebo než byly ty studie. Máme antivirotika, léků je několik typů. Máme ty, které potřebujeme.“

U vyjednávání byla ještě coby náměstkyně ministra i šéfka pneumologické společnosti a přednostka plicní kliniky Thomayerovy nemocnice Martina Koziar Vašáková. S postupem ministerstva souhlasí.

Jiný mechanismus

„Já u léku, který je registrován, nevidím důvod, proč by se měly dávat nějaké finanční garance, které se v systému velmi obtížně proplácí. Je to vlastně nevratná záloha, kterou mimo systém zdravotního pojištění stát musí uhradit. Jako lékař bych byla ráda, abychom paxlovid měli, to si přejeme všichni.“

Zároveň doplňuje, že paxlovid funguje trochu jinak než ostatní dostupná antivirotika.

„Má ze závěru klinických studií nejlepší účinnost. Má jiný mechanismu než molnupiravir nebo remdesivir. Je to nový lék, který je chytře mířen na proteázy, které virus potřebuje na to, aby vůbec vstoupil do buňky a po pomnožení z ní vystoupil, takže je to lék, který zasahuje velmi citlivou část, která je nutná pro virus, aby byl schopen se v těle množit a vyvolat nemoc,“ popisuje Koziar Vašáková

Podle ní by měl paxlovid fungovat bez ohledu na mutaci koronaviru. Nedávné studie ale odhalily, že lék nedokáže účinně zabránit nákaze. I to si od něj lékaři původně slibovali. Světová zdravotnická organizace ale stále považuje paxlovid za nejlepší dostupný lék pro neočkované, pro starší lidi nebo pro pacienty s poruchou imunity.