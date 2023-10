Jak přemýšlí lidé v místech, kudy prošel Sovětský svaz? Soukup a Pazderka odpoví v novém podcastu

Skryté souvislosti a pohledy do zákulisí života novináře v postsovětském prostoru. To nabízí nový podcast Českého rozhlasu Plus Na Východ! Stojí za ním dva novináři, kteří se dění na východě od Česka dlouhodobě věnují – Ondřej Soukup a Josef Pazderka. podcat Na východ! Praha 15:48 11. října 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Na Východ! Ondřeje Soukupa a Josefa Pazderky | Zdroj: Český rozhlas

V podtitulu Soukupova a Pazderkova nového podcastu stojí Pohlceni postsovětským prostorem. A to oba rozhlasoví novináři jsou.

Šéfredaktor Plusu Pazderka dlouhodobě informoval z Ruska a Ukrajiny pro Českou televizi. Jako humanitární pracovník Člověka v tísni zažil krvavou čečenskou válku, s televizní kamerou v zádech prožil na Ukrajině takzvaný euromajdan a následnou ruskou okupaci.

Soukup byl roky moskevským zpravodajem Hospodářských novin a prostor někdejšího Sovětského svazu sleduje už téměř dvacet let. Do Sovětského svazu se dostal už jako dítě v polovině 80. let.

Postsovětský prostor se v českých médiích v poslední době často zužuje jen na téma ruské invaze na Ukrajinu. Pazderka se Soukupem ale chtějí nabídnout širší kontext a publiku pomoci pochopit, jakým způsobem lidé v postsovětském prostoru přemýšlejí a jednají.

„Nechceme si hrát na zasvěcené experty s jediným možným pohledem na vše. Spíš nabízíme vlastní zkušenost a postřehy, podložené řadou let osobních zkušeností v tomto prostoru,“ vysvětluje šéfredaktor Pazderka.

Na přípravě podcastu spolupracují autoři s kreativním producentem Lukášem Sapíkem a zkušenou rozhlasovou novinářkou Danielou Vrbovou. Hudbu připravila Damina Smetanová, která se podílí na podcastu Vinohradská 12.