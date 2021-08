Většina škol nemá o PCR testy zájem. Vadí jim mimo jiné náročná administrativa, zůstanou u antigenních

Tři antigenní nebo dva PCR testy. Ze dvou variant, které školám nabízí stát pro testování na začátku září, si většina vybere tu první – tedy antigenní testy. Radiožurnálu to potvrdili zástupci školských asociací. Přesnější metoda PCR má podle ředitelů několik nevýhod. Praha 11:11 13. srpna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Antigenní testy bude do škol distribuovat stát, zatímco služby firmy, která zajišťuje PCR testy, si musí školy obstarat samy. Ilustrační foto | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Většina škol bude v září prověřovat bezinfekčnost žáků a studentů antigenními testy, které dostanou od státu.

Shodují se na tom zástupci školských asociací, které Radiožurnál oslovil. Důvodů, proč se školy do testování PCR testy nehrnou, je několik.

Předsedkyni Asociace ředitelů gymnázií Renatě Schejbalové vadí třeba to, že je s PCR testy spojeno hodně papírování – to si už pražské Gymnázium Nad Štolou, které Schejbalová vede, vyzkoušelo zároveň s PCR testováním v minulém školním roce.

„Administrativa byla o dost náročnější než s antigenem. Navíc je nás hodně. Jsme velká škola, takže bychom museli dělat i výběrové řízení na dodavatele. A já stále doufám, že už budu mít hodně žáků naočkovaných,“ vysvětlila.

Komplikací je podle ní i to, že u PCR testů je výsledek znám až druhý den.

To potvrzuje i prezident Asociace ředitelů základních škol Luboš Zajíček. Většina škol je podle něj navíc na antigenní testování zvyklá a jsou pro ně jednodušší.

„Jednak je to nějaký zaběhlý způsob, který už fungoval předtím. Ale taky je důvodem to, že ne všude jsou dostatečné kapacity, které by zvládly stoprocentně zajistit PCR testování pro všechny školy,“ popsal.

Uvedl také další faktor, který může školy od PCR metody odrazovat: antigenní testy bude do škol distribuovat stát, zatímco služby firmy, která zajišťuje PCR testy, si musí školy obstarat samy.

Jak si školy PCR testy zajistí?

„Školy, které budou chtít žáky a studenty v září otestovat přesnější metodou PCR, musejí svůj zájem nahlásit ministerstvu školství do středy 18. srpna,“ upřesnil ředitel tiskového odboru ministerstva školství Ondřej Macura.

Nárok mají i školy zřizované církvemi nebo náboženskými společnostmi. „Povinností škol je vést řádné účetnictví a finance určené na nákup PCR testů mít ve výkazu odděleně jako prostředky poskytnuté z fondu solidarity Evropské unie. PCR testy, které školy provedou od 1. do 10. září, musí nejpozději do 14. září vykázat ve speciální webové aplikaci a prostředky jim budou následně vyplaceny,“ popsal postup Macura.

Za každý provedený a správně vykázaný PCR test mají školy nárok na 200 korun. Peníze mají podle mluvčího dostat 15. září.

Finanční příspěvek na jeden PCR test není novinkou, stejné to bylo i v minulém školním roce. Podle Macury ho využilo jen 354 škol ze zhruba 5500 základních a středních škol v Česku.

Pro začátek nového školního roku vláda na preventivní testování žáků a studentů vyčlenila celkem 236 milionů korun. „Z toho 210 milionů na antigenní a 26 milionů na PCR testy. S ohledem na cenu antigenních testů, vzešlou z veřejné zakázky administrované Správou státních hmotných rezerv, však nepředpokládáme, že by byla uvedená částka využita v plné výši,“ uvedl Macura.

Antigenní testy budou školy provádět 1. či 2. září a pak 6., respektive 9. září. Pomocí PCR metody se žáci ve školách budou testovat jen dvakrát, a to 1. nebo 2. září a potom 8. nebo 9. září.