PCR test bude podmínkou pro vstup cizinců na území Česka. Ministerstvo reaguje na omikron

Od pondělí budou muset cizinci mít PCR test i před vstupem do České republiky ze zelených a oranžových zemí na takzvané mapě cestovatele. Ministerstvo zdravotnictví původně uvedlo, že opatření bude platit i pro obyvatele Česka. Později ale uvedlo, že došlo k omylu a pro české občany včetně cizinců s přechodným či trvalým pobytem se nic nemění. Praha 16:03 23. 12. 2021 (Aktualizováno: 20:16 23. 12. 2021)

„Podmínky vstupu do ČR se zpřísňují pouze pro cizince. Takto bude ještě dnes upraveno ochranné opatření. Při jeho přípravě a zveřejnění došlo k nedorozumění. Omlouváme se všem, kterých se mohla tato chyba dotknout, za způsobené komplikace,“ uvedlo ministerstvo zdravotnictví na twitteru.

Nařízení o testech před vstupem do ČR tak bude platit jen pro cizince, včetně těch, kteří jsou očkovaní proti covidu-19, výjimku budou mít lidé po posilovací dávce vakcíny či děti do 12 let, dětem ve věku 12 až 18 let pak stačí očkování i bez třetí dávky. Osoby neočkované proti covidu-19 budou muset absolvovat další test mezi pátým a sedmým dnem po příjezdu do ČR z kterékoli země, sdělil resort.

Na základě dat Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) ministerstvo každý týden aktualizuje seznam zemí podle míry rizika nákazy. K územím s nízkým rizikem nákazy patří v Evropě pouze Vatikán. Z mimoevropských zemí to jsou Argentina, Austrálie, Bahrajn, Chile, Indonésie, Jižní Korea, Kanada, Katar, Kolumbie, Kuvajt, Macao, Nový Zéland, Peru, Rwanda, Saúdská Arábie, Spojené arabské emiráty, Tchaj-wan a Uruguay. V oranžové kategorii jsou pouze Rumunsko a Azorské ostrovy.

Mezi červená území s vysokým rizikem nákazy budou patřit Bulharsko, Finsko, Itálie, Malta a Švédsko.

Do tmavě červené kategorie značící velmi vysokou míru rizika budou nově náležet Island a Lotyšsko. Připojí se tak k Andoře, Belgii, Dánsku, Estonsku, Francii, Chorvatsku, Irsku, Kypru, Lichtenštejnsku, Litvě, Lucembursku, Maďarsku, Monaku, Německu, Nizozemsku, Norsku, Polsku, Portugalsku, Rakousku, Řecku, San Marinu, Slovensku, Slovinsku, Španělsku, Švýcarsku, Madeiře, Kanárským a Baleárským ostrovům a ostatním třetím zemím mimo EU.

Při návratu ze země s vysokou nebo velmi vysokou mírou rizika je povinný PCR test v Česku nejdříve pátý, ale nejpozději 14. den po příjezdu. Dotyčná osoba mimo domov musí nosit respirátor do obdržení výsledku testu. Pokud člověk použije veřejnou dopravu, musí mít test před návratem a zároveň jít na další pátý až sedmý den po příjezdu.

Při návratu ze všech zemí musí cestující vyplnit příjezdový formulář, pokud necestuje individuální dopravou.