Pečinka: Babiš by měl říct, co si myslí o své tehdejší vládě. A jestli ho inspirují Fico a Orbán

Česko čekají na podzim sněmovní volby, průzkumy zatím předpovídají vítězství hnutí ANO a strany se už pouštějí do kampaně. Komentátor týdeníku Echo a podcaster z Keců a politiky Bohumil Pečinka není překvapený, že se v kampani zjednodušují i otázky geopolitické orientace Česka na Východ, nebo Západ. „Naše dilema je ale daleko jemnější," upozorňuje. „Důležitější je, kdo je inspirací pro Andreje Babiše." Osobnost Plus Praha 16:37 11. února 2025

„V průzkumech se rýsuje nová vládní většina, která podporuje to, co se děje na Slovensku,“ upozorňuje podcaster v pořadu Osobnost Plus a poukazuje: „Opakovaně podporovali Roberta Fica a opakovaně se odmítli vyjádřit k některým velmi sporným krokům, které se na Slovensku dějí.“

Otázkou je podle něj zejména to, jestli jsou Slovensko nebo Maďarsko vzorem pro lídra nejsilnějšího hnutí ANO Andreje Babiše, jemuž většina průzkumů přisuzuje vítězství ve sněmovních volbách. „Ruku v ruce s tím jde i geopolitické směřování,“ vysvětluje.

Ovšem Babiš, jak komentátor připomíná, systematicky neodpovídá na otázky, jestli se chce strukturálně přiblížit Slovensku, nebo ne. „Myslím si, že to bude pokus nastolit Slovensko čili nějakou verzi poloautoritativního státu. Pokud se k tomu Andrej Babiš nevyjádří, můžu si důvodně myslet, že to tak bude,“ míní.

Otázky na Babiše

„Andrej Babiš by měl především říct, jak reflektuje své osmileté vládní angažmá,“ je přesvědčený komentátor. Připomíná, že žádná jiná politická strana v Česku než ANO nedržela nepřetržitě osm let ministerstvo financí.

„Babiš by měl například vysvětlit, proč v prosinci 2019 a v létě 2020 dvakrát na Evropské radě schválil Green Deal a dnes říká, že Green Deal je mrtev a ničí evropský průmysl,“ navrhuje Pečinka a přiznává, že s kritikou Zelené dohody souhlasí.

„Ale já se ptám, jaká je tam reflexe? Znamená to, že až se Babiš dostane znovu do premiérského křesla, tak bude znovu pokračovat v greendealovské politice, jako když byl premiér? Nebo ji bude chtít zrušit?“ ptá se podcaster a doplňuje:

„Chce zlikvidovat nějakou evropskou politiku? Fajn. Ale proč ji aktivně pomáhat nastolovat? V jaké cestě chce pokračovat?“

Cesta ven?

Současná vládní koalice podle Pečinky „pasivně a důstojným krokem kráčí k porážce“, aniž by se o cokoliv pokusila. „Billboardová kampaň ‚Východ, nebo Západ‘ je úplně směšná,“ myslí si. Koalice má přitom podle něj na čem stavět.

On sám se dívá za hranice do Německa, kde některé strany před nadcházejícími volbami vyměnily své lídry, a naznačuje, že něco podobného by mohlo proběhnout i v Česku. „Řada voličů to může vnímat tak, že koalice Spolu chce Petru Fialovi (ODS) umožnit důstojný odchod. Tím je jako voliče strana hází přes palubu,“ myslí si komentátor.

Přitom vláda by vláda mohla situaci otočit, takové případy jsou, připomíná: „Například Jiří Paroubek dostal v letech 2005 a 2006 sociální demokracii z osmi na 32 procent. Ale když někdo propadne fatalistickému pocit, že to dopadne blbě, tak to je sebenaplňující proroctví.“

Co by Pečinka doporučil vládní koalici, aby se udržela u moci po volbách? Jaké vidí cesty ze současných krizí? Poslechněte si celou Osobnost Plus na začátku článku. Moderuje Barbora Tachecí.