Pecková: Spolu od nás dostalo důstojnou nabídku. Nenechat si hejtmanství by bylo nefér k voličům

Podoba budoucí vlády ve středních Čechách je na vážkách. Volby vyhrálo ANO, ale druhé hnutí STAN nabídlo koalici Spolu pět míst v 11členné radě kraje. Starostové by si nechali šest radních i post hejtmanky. S lídrem Spolu Janem Skopečkem bude hejtmanka Petra Pecková ještě jednat. Starostové si však chtějí nechat post hejtmanky a koaličním partnerům nabízí podle nich důstojné posty v radě a výborech, řekla Pecková Radiožurnálu. Praha 13:44 22. září 2024

Pecková ve volebním štábu STAN po skončení krajských voleb (21. září 2024) | Foto: Kateřina Šulová | Zdroj: ČTK

Už jste po telefonu jednala s lídrem Spolu Janem Skopečkem. Co vám na vaši nabídku řekl?

Nejednali jsme spolu jen po telefonu, včera večer jsme se sešli na celé platformě Spolu a se stávajícími radními za Starosty. Navzájem se známe velmi dobře, protože ve stávající koalici jsou čtyři radní za ODS, jeden radní za TOP 09. Současně kolegové, kteří jsou z TOP 09, jsou předsedové výborů nebo komisí ve Středočeském kraji.

Že chceme společně pokračovat, jsme deklarovali hned, stejně jako že chceme společně pokračovat, že nám na tom záleží a že chceme v práci pro Středočeský kraj navázat na předchozí čtyři roky.

Ptal jsem se ale na to, jaká byla jejich reakce? Zaznamenala jste nějaké váhání ze strany pana Skopečka? Ten říkal médiím, že z vaší nabídky není dramaticky nadšený, prý ale není ani nedůstojná. Jak to čtete?

Myslím si, že nedůstojná ta nabídka opravdu nebyla. Nedůstojné nabídky by nikdo svému koaličnímu partnerovi ani nedával. Dali jsme nabídku, která byla velkorysejší, než co vycházelo z volebního výsledku, tedy pět míst v radě plus tři místa ve výborech a komisích. A pokud vím, tak stávající nabídka hnutí ANO je stejná, je to pět míst v radě, ale k tomu tedy pozice hejtmana.

My pozici hejtmana nabídnout nemůžeme, protože Spolu skončilo až za námi a získali jsme historicky největší výsledek 27 procent, to jsme neměli ani před čtyřmi lety. Je to velká důvěra a velký mandát ze strany voličů. Současně jsem získala 18 tisíc preferenčních hlasů, o 11 tisíc více než pan Skopeček. Takže pozici hejtmana nenabízíme, ale nabízíme důstojnou pozici v radě a výborech a komisích. Jsme ochotni o tom dále jednat.

Ale přece jenom pan Skopeček říká, že si Spolu ve Středočeském kraji užívá role jazýčku na váhách a zdá se, že bez Spolu se nedá složit krajská vláda. Pokud tedy budete trvat na funkci hejtmanky, nemůže se stát, že nakonec nebudete mít nic a skončíte v opozici?

Nezlobte se, není možné, aby ten, kdo bude v koalici silnějším partnerem a má ještě tak strašně silný mandát od voličů, se pozice hejtmanky nebo hejtmana vzdal.

Takže to chcete riskovat i takhle?

Strašně bychom tím zklamali naše voliče. Mandát jsme získali opravdu velmi silný a je to přeci o partnerství, ne o nějakém vydírání. Pozici jsme nabídli velmi příjemnou, velmi milou, jsme ochotní se o ní dál bavit a dál vyjednávat.

A třeba ji ještě i vylepšit?

Rozcházeli jsme se s tím, že pan Skopeček bude vyjednávat s hnutím ANO a poslechne si jejich nabídku a sejdeme se společně opět v pondělí v dopoledních hodinách. Takže ano, očekávám, že budeme dále jednat, a očekávám, že pro všechny je prioritní Středočeský kraj.

Dobře, ale přidáte mu možná ještě něco navíc na tu misku vah?

Určitě se o tom budeme dál bavit, ale moc se omlouvám, ale chtěla bych, abychom se o tom pobavili nejdříve mezi sebou a ne abychom si to vzkazovali přes média.