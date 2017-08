Pečovala o tisíce dětí. Vrchní sestra s velkým srdcem odchází po téměř půl století do penze

Téměř 60 tisíc miminek se narodilo za dobu, kdy v mladoboleslavské porodnici pracovala Dagmar Hamáčková. Nastoupila sem před 40 lety, když se ještě novorozenci ukazovali tatínkům jen přes sklo. Teď vrchní sestra odchází do důchodu. Mladá Boleslav 8:35 1. srpna 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vrchní sestra z mladoboleslavské porodnice odchází po 40 letech do důchodu | Foto: Pavla Firbacherová | Zdroj: Český rozhlas

„Jsme na ni zvyklí, odejde 'někdo',“ říká staniční sestra novorozeneckého oddělení Zuzana Müllerová, která s odcházející vrchní sestrou Dagmar Hamáčkovou pracovala.

Loučení s kamarádkou je po 11 letech náročné i pro vrchní sestru dětského oddělení Naděždu Tučkovou.

„Dášu mám hrozně ráda, je to moje kamarádka nejen pracovní, ale i životní. Je hodně lidská, má neskutečně velké srdce, každému pomáhá a je otevřená,“ popisuje Tučková, která se usmívá a zároveň je dojatá. „Dáša mi bude hrozně chybět. Nikoho takového tady nemám,“ dodává.

Poslední den byl pro odcházející vrchní sestru trochu jiný, do práce se s ní přišla rozloučit spousta lidí. „Zatím mi to připadá jako takový normální den. Tuhle práci, kterou jsem dělala tolik let, jsem mohla dělat opravdu díky kolektivu,“ vysvětluje Hamáčková s tím, že do nemocnice i po odchodu občas ještě přijde podívat.

Novou vrchní sestrou gynekologicko-porodnického oddělení bude Miroslava Solničková. „Nahradit paní Hamáčkovou ve funkci bude velmi těžké,“ podotýká.

Odcházející vrchní sestra se už těší, že se bude v důchodu věnovat především rodině.

