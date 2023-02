Stát chce novou novelou podpořit pečující o nemocné blízké. Mohli by zdarma využít pečovatelských služeb

Už brzy by mohli do domácností chodit profesionální pečovatelé, aby lidem poradili, jak se starat o jejich nemocné blízké. Služba by byla zdarma. Počítá s tím novela zákona, kterou připravilo ministerstvo práce. Jde o reakci například na nedostatek míst v domovech pro seniory. Praha 22:42 9. února 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ministerstvo práce připravilo novelu zákona, která by měla domácnostem usnadnit péči o nemocné příbuzné. | Foto: rawpixel | Zdroj: Fotobanka Pixabay

Lidé, kteří pečují o své blízké, by nově mohli mít nárok na sociální služby zdarma.

„Když se dostanu do krizové situace nebo do psychických problémů, tak dostanu intervenci k tomu, abych se uklidnil, dal do pořádku a mohl pečovat dále,“ říká ředitel Odboru koncepce sociálních služeb Ministerstva práce a sociálních věcí Jan Vrbický.

Lucie Zídková je novinářka a matka dvou dětí, která se zároveň stará o svou 68letou maminku trpící Alzheimerovou chorobou. „Máme nejen jednu pečovatelku, ale ještě další dvě ženy, které nám pomáhají o víkendech. Jakmile tam pečovatelky nejsou třeba hodinu, maminka už volá,“ říká.

„Máme potíže s tím, že když tam nikdo není, tak odchází z bytu a zvoní na sousedy. Ti nám několikrát týdně volají, že maminka už je obtěžuje, abychom ji někam dali,“ pokračuje.

„Lidé si připadají, že na ně celý svět zapomněl. Jsou zahrabaní doma. Je to trošku podobná situace, jako když jste doma s malým dítětem. Ale to dítě roste a vyvíjí se, učí se nové věci. Kdežto se starým člověkem je to přesně naopak. Tam vidíte jenom úpadek a je to neskutečně depresivní činnost, kdy je člověk v podstatě každý den na hranici vyhoření,“ popisuje těžkou situaci Lucie Zídková.

Praktické rady, jak pečovat

Nově by pečující dostali podporu, díky které by se naučili, jak se o blízkého starat. To přibližuje také prezident Asociace poskytovatelů sociálních služeb Jiří Horecký.

„Naučili by se, jak někoho polohovat, dostali by informace, jaké jsou kompenzační pomůcky, jaké jsou možnosti, jaké sociální služby využívat. Je to vlastně předání nějaké praktické zkušenosti pečovatelů nebo osobních asistentů neformální pečující osobě,“ říká.

To by uvítala i Lucie Zídková. „Taková služba, že by někdo přišel a zkontroloval, jestli to s maminkou děláme dobře, tak to by bylo úžasné. A určitě i ty fyzické věci, jak polohovat, jak toho člověka přebalit, jak ho koupat, jak mu umýt vlasy. To jsou opravdu rébusy, které se teď momentálně člověk učí na internetu z YouTube tutoriálů,“ pokračuje.

Předsedkyně unie pečujících Zdeňka Michálková chystané změny vítá. Podle ní ale pečující potřebují podporu neustále, nejen na začátku nebo až ve chvíli krize. „Pokud člověk pečuje už delší dobu, tak vyškolení v tom, jak pečovat, jak polohovat a podobně už tak nepotřebuje, ale potřebuje zase víc psychosociální podporu, ta je hrozně důležitá.“

Nejasnosti v novele

Jiří Horecký z Asociace poskytovatelů sociálních služeb bude po ministerstvu práce vyžadovat, aby jasně řeklo, z jakých peněz se nové služby pro pečující zaplatí.

„Toto v novele dořešeno není, vůbec to tam není popsáno. To bude jedna z našich zásadních připomínek a dotazů. Pokud se nepočítá s tím, že to bude stát peníze navíc, tak se tím může snížit dostupnost pečovatelských služeb pro seniory. Pokud má někdo 10 pečovatelek, tak bude muset jednu vyčlenit, aby dělala poradenství a nácviky zdarma. Tím pádem bude chybět v terénu těm seniorům, kteří budou potřebovat péči,“ podotýká Horecký.

Podle Jana Vrbického z Odboru koncepce sociálních služeb se o odpovídající částku zvednou krajům dotace na sociální služby. Návrh novely zároveň mimo jiné počítá s tím, že by se příspěvek na péči valorizoval automaticky stejně jako důchody.

Asociace Péče o seniory upozorňuje také na to, že novela myslí jen na pečující z řad nejbližších příbuzných a zapomíná na případy, kdy se o nemohoucího stará třeba snacha nebo soused.

Novela měla platit původně od letošního července, zřejmě ale bude mít zpoždění. Teď je v připomínkovém řízení.