Bouchání do lavic a urážky. Babiš a Pekarová Adamová se pohádali ve Sněmovně o zdravotnictví

Předsedové opozičního hnutí ANO a vládní TOP 09 Andrej Babiš a Markéta Pekarová Adamová se v pátek ostře pohádali ve Sněmovně. Babiš vinil z neschopnosti kvůli nedostupnosti některých léků ministra zdravotnictví Vlastimila Válka (TOP 09). Pekarová Adamová se ho zastávala a zmínila počet obětí covidu za Babišova bývalého kabinetu. Spor provázelo i bouchání poslanců do lavic. Praha 10:49 27. října 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Spor provázelo i bouchání poslanců do lavic (ilustrační foto) | Foto: Jan Handrejch/Právo | Zdroj: Profimedia

Válek podle Babiše nepochopil, co má dělat pro to, aby byl na trhu léků dostatek. Válek je podle předsedy ANO „dezorientovaný, totálně neschopný, nejhorší ministr ze všech“. „Ten člověk tam nemá co dělat,“ prohlásil.

Vláda podle očekávání přestála i třetí hlasování o nedůvěře. Poslanci před ním debatovali přes 31 hodin Číst článek

Předsedkyně Sněmovny Pekarová Adamová reagovala, že Babiš v premiérské funkci měnil ministry zdravotnictví jako „figurky na orloji“ a úřad byl po bývalém kabinetu v rozkladu. Ohledně léků podle ní neexistuje „žádné kouzelné řešení“, jak se opozice snaží lidem tvrdit, a Válek „nemlátí prázdnou slámu“. Pekarová Adamová uvedla, že jí přijde, že se zapomíná na to, kolik lidí zemřelo na covid.

Babiš označil toto její vyjádření za sprosťárnu a prohlásil, že je „ubohá a nemůže s ním soutěžit“. Pekarová Adamová reagovala, že „trefila hřebíček na hlavičku“ a že soud ji na rozdíl od Babiše nikdy neodsoudil kvůli pomluvám a nenařídil jí omluvy.

„Vy jste dnes opět prokázala, že vy jste osoba, která rozděluje tuto Sněmovnu,“ vzkázala Pekarové Adamové předsedkyně klubu ANO Alena Schillerová. Šéf poslanců TOP 09 Jan Jakob vyzýval k ukončení podle něho nesmyslné slovní přestřelky.

„Přímost se pozná tím, že se dokážete člověku podívat do očí, já to dokážu, ale viděl jsem, že vy ne,“ vzkázal Babišovi.

Jaderný knoflík a kyblík žluči

Ještě před sporem navrhoval předseda SPD Tomio Okamura, aby Sněmovna jednala o tom, že Pekarová Adamová údajně chce cenzurovat opozici. Poukazoval na usnesení, která má připravené místo změny jednacího řádu a mluvila o něm podle něho jako o jaderném kufříku.

„Stiskne tlačítko, přeneseně řečeno na jaderném šuplíku, a vymaže opozici z povrchu,“ komentoval to Okamura.

Pekarová Adamová zapochybovala o tom, že rozumí psanému textu. „Určitě je dobré nevytrhávat slova z kontextu. O vymazávání opozice jsem opravdu vůbec nemluvila,“ zdůraznila. Opozici vinila z toho, že lije „kyblík žluči" a dělá „neuvěřitelný tyjátr“.