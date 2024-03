Pekarová Adamová: Koalice Spolu pomáhá všem, slučování ale nechystáme. Můžeme porazit ANO

TOP 09 je podle její šéfky a zároveň předsedkyně Poslanecké sněmovny Markéty Pekarové Adamové stranou, která „drží prst na tepu doby“. V rozhovoru pro iROZHLAS.cz a Radiožurnál mluvila i o cílech do nadcházejících evropských, krajských i senátních voleb nebo o vládním boji proti dezinformacím. Rozhovor Praha 7:00 31. března 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Kdy rozhodnete o tom, že půjdete i do sněmovních voleb 2025 jako Spolu?

Diskuze se vede průběžně a určitě se bude vést dál. Nikdo z nás předsedů koaličních stran se netají tím, že jsme velkými příznivci pokračování koalice i pro sněmovní volby. Debata se tedy vede uvnitř koaličních stran i v rámci koalice jako takové.

Domluva ODS, TOP 09 a KDU-ČSL na společné kandidatuře stála na tom, že jste si lidsky sedli s Petrem Fialou (ODS) a Marianem Jurečkou (KDU-ČSL). Druhý jmenovaný má nahnutou pozici v čele strany. Do jaké míry idea Spolu prorostla z předsednické iniciativy do hloubi jednotlivých stran?

Je to velmi užitečná spolupráce pro všechny tři subjekty. Bez koalice Spolu by ODS nemohla aspirovat na premiéra, TOP 09 a lidovci by mohli cítit určité ohrožení, že ve vládě nebudou zastoupeni. Na tomto se mnoho nezměnilo a v nejbližších volbách ani zřejmě nezmění.

Zůstane to u té koaliční spolupráce? Nebo vedete diskusi i o nějakém hlubším provázání? Na vašem sjezdu téma možného spojení s ODS a KDU-ČSL do jedné partaje vznesl poslanec Ondřej Kolář…

Jsme v úzké spolupráci směrem k volbám i po nich, protože základní smysl strany není nic jiného než realizace programu. A můžeme jej realizovat snáze, když vzájemně spolupracujeme.

Pokud se nám daří dobře spravovat zemi i díky tomu, že spolupracujeme, tak na tom není potřeba cokoliv měnit. Spolupráce a konsenzus bylo vždy to, co ve všech oblastech života posouvalo lidi dopředu. Konflikt nás příliš dopředu neposune. Diskuze k užší spolupráci tedy sice legitimní je, ale nevidím, co dalšího by konkrétně měla přinést.

Ne na všechno máme stejný názor, což ukazují témata jako manželství pro všechny nebo Istanbulská úmluva, kde je TOP 09 mnohem liberálnější. Dalším takovým tématem je euro, kde se názorově rozcházíme s ODS. Kdybychom se shodli ve sto procentech názorů, tak jsme možná už dávno byli jednou stranou. TOP 09 si ale zachovává svá svébytná témata a postoje.

‚Orbán a Fico jsou hrozby‘

Pokud neplánujete slučování, jaká je vaše představa a vize TOP 09 v rámci českého stranického systému?

Jako moderní strany neobávající se výzev v současnosti, nehledící do minulosti s nostalgickým a romantickým pohledem, který někdy zaslepuje. Minulost už se nikdy nevrátí. Naopak jsme strana, která drží prst na tepu doby, protože se žádných výzev nebojíme.

Máme zcela jasnou zahraniční orientaci, jsme jednoznačně proevropští a prozápadní a ukazuje se, že dochází na naše slova, když jsme už před mnoha lety Rusko označovali jako velkou hrozbu pro naše bezpečí a stabilitu regionu. Chceme přijetí eura, protože pro nás znamená i určité politické a bezpečnostní pojistky, nikoliv jen ekonomickou výhodnost. Máme jasno v tom, že musíme bojovat s negativními projevy a adaptovat se na důsledky klimatické změny, kterou neoznačujeme jako výmysl vědců, což už snad doufám, v dnešní době nebude tvrdit nikdo soudný.

Zasazujeme se za to, aby lidé mohli žít spokojeně a svobodně a tím pádem jim nemá stát příliš zasahovat do jejich životů, včetně soukromí. I proto je pro mě například otázka sňatku stejnopohlavních párů i otázkou určité míry společenské vyspělosti, kdy jsme schopni o svobodě nejenom hovořit a deklarovat ji, ale aktivně nechat ostatní žít.

Dokážete tuto vizi prosazovat i ve Spolu, když jsou oba vaši partneři více konzervativní a zmíněné sňatky stejnopohlavních párů většinově nepodpořily?

Daří se nám prosazovat mnohé, například je díky nám možné účtovat v eurech v České republice, to byla jedna z našich priorit.

Co se týče ekologického programu naší vlády, myslím, že zohledňuje důležitá zelená témata, tak jako je zastává samotná topka. Také třeba rozvoj obnovitelných zdrojů byl jednou z našich zásadních priorit, protože v tom bohužel Česko během uplynulých dvou vlád úplně zaspalo.

A jak je to v rámci Spolu se zahraniční politikou? Na Izrael nebo ruský vpád na Ukrajinu máte asi stejné názory, ale co třeba postoj k Maďarsku a Slovensku? Vybavuji si, že někteří lidovci i občanští demokraté měli v minulosti k režimu Viktora Orbána pozitivní sentiment…

Náš postoj a pojmenování hrozby, které představují lídři jako je Viktor Orbán nebo Robert Fico, je jasný. V tom je naše pozice v koalici dlouhodobě naprosto zřetelná a jednoznačná.

Nemyslím si, že vždy to všichni koaliční partneři i v rámci Spolu viděli zpočátku stejně. Možná jim trvalo trochu déle si přiznat, že opravdu nechceme jít na stejné scestí jako tyto země.

Spolu do eurovoleb

Jaké cíle si TOP 09 a koalice Spolu do voleb do Evropského parlamentu dává?

Koalice Spolu je jediná, která v těchto volbách může porazit hnutí ANO. Chceme naprosto jednoznačně uspět, abychom byli schopni účinně hájit zájmy České republiky a jejích občanů v Evropě.

Máte i konkrétní cíl, co do počtu mandátů?

Úspěchem by bylo obhájit stávající počet mandátů, které jednotlivé tři strany koalice Spolu v Evropském parlamentu mají. V případě TOP 09 tedy dva. Nicméně vnímám jako důležitý aspekt i to, jak v rámci celého klání uspějeme a určitě budeme cílit na celkové volební vítězství.

Co vedlo k tomu, že byl z kandidátky vyškrtnut Hayato Okamura z KDU-ČSL?

Koalice Spolu je od začátku, kdy vznikla, už před více než třemi lety, postavená na jednoznačných pravidlech. Musíme se vždy shodnout na programových prioritách, to je alfa a omega, ale zároveň také na pravidlech, která souvisí s tím, jak je sestavována kandidátka. Asi všichni mohli vidět, jaké otřesy až úplný zánik způsobila kandidátka koalice PirSTAN, kteří taková pravidla nectili, což vedlo k jejich rozpadu den po volbách.

V případě kandidáta Hayata Okamury došlo k posunům jiných kandidátů a on se tím dostal do pozice nikoliv náhradníka, na které původně byl, ale posunul se přímo na kandidátní listinu. V tu chvíli už by to pravidlo, které jsme si dali na začátku, nebylo dodrženo. Pokud by byl jenom náhradník, tak je to něco jiného, než když je na samotné kandidátce, byť na nižší pozici. Jsem ráda, že pravidla dodržují všichni členové koalice.

Spolu pro eurovolby Alexandr Vondra (ODS) Veronika Vrecionová (ODS) Luděk Niedermayer (TOP 09) Tomáš Zdechovský (KDU-ČSL) Ondřej Krutílek (ODS) Ondřej Kolář (TOP 09) František Talíř (KDU-ČSL) Filip Benda (ODS) Michaela Šojdrová (KDU-ČSL) Lukáš Řádek (TOP 09)

Spolupráce v Senátu i krajích

Pokračuje vůle domluvit se v rámci Spolu na společných kandidátech do 27 senátních obvodů, které na podzim čeká převolení? V minulých senátních volbách se to vládním stranám vždy zkoordinovat nepodařilo, což vyústilo v Karlových Varech ke druhému kolu mezi kandidátkou ANO a SPD nebo v Kroměříži mezi ANO a nezávislou Janou Zwyrtek Hamplovou, která dnes spolupracuje se stranou PRO Jindřicha Rajchla…

Naší strategií je co nejvíce se dohodnout na podpoře stávajících senátorů, kteří budou obhajovat. Za TOP 09 je to senátor Herbert Pavera z Opavska, který je jediným senátorem, který v letošním roce za TOP 09 obhajuje.

Jsem ráda, že se tato spolupráce i nadále drží a bude pokračovat. Stejně tak se snažíme dohodnout na spolupráci v obvodech, kde dnes senátora ani jedna z našich stran nemá. Spolupráce nebude vždycky jako koalice Spolu, ale snažíme se i o další formáty podpory.

Už jste také oficiálně oznámili, že za vás bude v obvodě Benešov kandidovat Dominik Hašek. Co ho vedlo ke vstupu do politiky?

Jsem velmi ráda, že nabídku kandidovat do Senátu, kterou jsem s ním začala diskutovat už před skoro dvěma lety, nakonec přijal a že se do toho vrhne, protože je velmi principiálním člověkem s jasnými názory a postoji. A jak jsem jej poznala, tak když si vytyčí nějaký cíl, tak za ním skutečně houževnatě jde.

Na podzim nás pak čekají krajské a senátní volby. V kolika krajích půjde kolice Spolu?

Ještě nemůžu říct, že by to bylo úplně finální číslo, ale zatím to vypadá, že ve čtyřech krajích. Těší mě, že jsou to zejména ty největší a nejlidnatější kraje, jako jsou Středočeský, Jihomoravský a Moravskoslezský.

V jiných krajích by to třeba nemuselo dávat ani takovou logiku vzhledem k volebním ziskům a v některých krajích máme zase dlouhodobé spolupráce navázány jinak. Vedení TOP 09 kolegům z krajů do strategie spolupráce nezasahovalo. Sdělili jsme jim doporučení, že každá kolice Spolu nás těší, ale pokud někde funguje dlouhodobě spolupráce, jako třeba v Olomouckém kraji pouze s lidovci nebo například v Plzeňském kraji pouze s ODS, tak se koaliční formát zužuje nebo naopak rozšiřuje o místní subjekty, které nepůsobí na celostátní úrovni.

V Královéhradeckém kraji pak máte například s hnutím STAN…

Ano, třeba v tomto kraji kandidujeme se STAN, LES a HDK, v Libereckém kraji naopak vznikla koalice Spolu, takže je to opravdu různorodé.

A je nějaký kraj, kde půjde TOP 09 samotná?

Žádný takový kraj není, vždy sázíme na spolupráci. Zejména právě v krajských volbách to dává obrovský význam i pro voliče, protože ukazujeme, že máme shodu a společný recept na řešení problémů, které trápí občany v daných regionech.

Boj s dezinformacemi

Závěrem bych se zeptal ještě na dezinformace. Vaše ministryně pro vědu, výzkum a inovace Helena Langšádlová si na vládě měla říct o to, že by pod sebe chtěla témata boje proti dezinformacím. Jak se to vyvíjí?

TOP 09 velmi znepokojuje rozmach dezinformací a nedostatečná odolnost naší společnosti vůči jejich působení. Je proto potřeba, abychom už v této oblasti nepřešlapovali na místě.

V předchozích dvou letech se bohužel některé kroky ne úplně povedly, což by nemělo zastínit fakt, že část přijatých opatření byla úspěšná. Naše vláda nebere na lehkou váhu veškerá rizika, která dezinformace přináší.

A paní ministryně?

Paní ministryně se svým týmem zpracovala návrh, který je dobrým východiskem pro řešení problematiky dezinformací, protože velká část z nich je spojena také se strategickou komunikací. Další část z návrhů je spojená se vzděláváním a občanskou společností jako takovou, ale bezprostředním cílem je věnovat se dokumentům a strategickým materiálům, které už přijaty byly, které už vytvořeny byly a které se mají správně naplňovat.

Není to záležitost tvorby nových akčních plánů do šuplíku, jde o realizaci akčních plánů a strategií, které už máme. Jak se bude celá oblast boje s dezinformacemi vyvíjet a kdo konkrétně bude dál realizovat kterou její část, se ještě řeší v rámci koalice. Pro nás nicméně bude úspěchem, když se vůbec celá tato oblast rozpohybuje.

Nebazírujeme nutně na tom, že musíme mít tuto agendu výhradně pod sebou, ani si nemyslím, že to je jenom agenda jednoho jediného člověka. Problematika dezinformací totiž padá to pod celou řadu resortů od vnitra až po obranu, takže to není otázka odpovědnosti pouze na jednu osobu.