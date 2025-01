Pekarová Adamová: Platy politiků by měly být navázány na míru zadlužení státu

„Neměli bychom rozhodovat o svých platech, protože to není běžné pro jakoukoliv jinou skupinu zaměstnanců,“ míní předsedkyně Poslanecké sněmovny Markéta Pekarová Adamová (TOP 09). „Měli bychom to nechat na zákonem daném mechanismu, tzv. automatu, do kterého nemáme zasahovat,“ dodává v pořadu Dvacet minut Radiožurnálu. Dvacet minut Radiožurnálu Praha 21:21 17. ledna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

Koaliční poslanci v pátek před polednem prosadili novelu, která zvyšuje od ledna platy soudcům, státním zástupcům, ale také poslancům, senátorům a dalším vrcholným politikům. Řadový poslanec si přilepší o 7100 korun měsíčně, předsedové parlamentních komor skoro o 20 tisíc měsíčně. Paní předsedkyně, máte pocit, že vy a vaši kolegové pracujete tak kvalitně, že si zasloužíte toto přidání?

Hlavně mám pocit, že bychom si neměli rozhodovat o svých platech, protože to není běžné pro jakoukoliv jinou skupinu zaměstnanců, lidí, kteří jsou zaměstnaní a pracují. Takže i my bychom to měli nechat na zákonem daném mechanismu, tzv. automatu, do kterého nemáme zasahovat.

Ale vždycky se najde někdo, kdo podlehne nutkání si na tomto přihrát nějaké politické body u voličů, když říká, že bychom si měli platy zmrazit nebo bychom měli navyšovat a podobně.

Ale když se podíváte na fakta, tak mzdy i důchody v minulých letech rostly kumulativně mnohem více než platy politiků. Jakkoli to tak z té debaty vůbec nevyznívá.

Nebojíte se, že se vám to vrátí ve sněmovních volbách?

Jako TOP 09 jsme dnes v tomto zákoně prosadili také to – a myslím si, že je to naprosto správné, ale i revoluční, přelomové –, že by platy měly být také navázány na to, jestli se politikům daří dodržet nízké zadlužení. Pokud by zadlužení státu mělo růst nad více než 50 procent HDP, pak se automaticky dále sníží politikům platy o 20 procent.

A to si myslím, že je přesně to, co máme mít na paměti – že hospodaříme s penězi daňových poplatníků, tedy občanů, a že je nutné se dívat i do budoucna a nerozhazovat peníze za špatné věci nebo za populistické dárečky určitým skupinám voličů. Toto je nesmírně důležité říct – že to vede k větší odpovědnosti všech politiků. Proto si myslím, že ten zákon přináší i celou řadu pozitiv pro občany.

Neefektivní Sněmovna

Vaše kolegyně, poslankyně a místopředsedkyně TOP 09 Martina Ochodnická v pondělním Interview Plus mluvila o tom, že každý občan vidí, jak je Sněmovna neefektivní. Že promrháte obrovské množství času tím, že řešíte něco jiného než to, pro co vás lidi volili. Je v tom případě na místě před volbami přicházet se zvýšením platů?

A paní kolegyně také určitě říká, kdo za to nese zodpovědnost a kdo za to může. Je to hnutí ANO a SPD.

Pardon, ale přidáno dostanou všichni poslanci.

Nespojovala bych to. Tady je nesmírně důležité říci, kdo v tomto volebním období udělal z Poslanecké sněmovny žvanírnu, byť to kritizoval v minulosti. Byl to Andrej Babiš, a s ním soutěží Tomio Okamura.

Oni se opravdu předhání v tom, kdo bude mít delší projevy. Lidé si mohou ty projevy najít a poslechnout si, co přinášejí, co v nich řeší pro jejich život. Někdy je to dohromady v jednom dni šest hodin jenom těchto dvou lidí.

Jednací den Poslanecké sněmovny stojí daňového poplatníka zhruba čtyři miliony korun. Ale to je vizitka daných poslanců, a voliči jim to mohou sečíst ve volbách. Měli by i toto vnímat jako ukazatel toho, jestli jsou spokojeni se svým politikem. Nemyslím si, že jim něco přinesl šestihodinovým řečněním za jeden den. Myslím, že jenom zdržel ostatní od práce.

V pátek prošlo zvýšení platů politiků v situaci, kdy mnozí poslanci hnutí ANO chyběli ve Sněmovně, protože byli na posledním rozloučení se svým zesnulým kolegou Milanem Ferancem. Je to správné, slušné, korektní? Mělo to takto být?

Vůbec to tak nemělo být. A nemuselo to tak být, pokud bychom se ve středu, kdy jsme o tom jednali, dostali k hlasování, ale to zamezila SPD. V tomto případě nejsou ani ty opoziční strany a hnutí schopny nějakých elementárních slušných kroků vůči sobě samým.

Je jasné, že poslanci chtějí jet na pohřeb svého kolegy, a také dnes mnozí byli omluveni z toho důvodu. I když paní předsedkyně Schillerová usilovala u SPD o to, aby už dále neblokovali jednání, tak ho zablokovali, aby se ještě zviditelnili. Jsou schopni jít skutečně až za hranu.

„My poslanci nejsme soudci. Má proběhnout standardní proces vyšetřování a případně soudního řízení.“

V únoru vás zřejmě bude čekat hlasování o tom, jestli Sněmovna vydá k trestnímu stíhání předsedu SPD Tomia Okamuru v souvislosti s předvolební kampaní hnutí SPD. Máte už jasno, jak budete hlasovat?

Ano, budu hlasovat pro jeho vydání. Úplně jednoznačně si myslím, že není důvod, abychom takto nehlasovali. Za prvé, my poslanci nejsme soudci. Má proběhnout standardní proces vyšetřování a případně soudního řízení, jenom soud může rozhodnout o vině či nevině.

Za druhé se nedomnívám, že by poslanec měl být nad jakýmkoliv jiným běžným občanem a že by měl požívat na takovou činnost imunitu; ta by měla být vztažena k tomu, co pronese v Poslanecké sněmovně, ve svém projevu, aby se necítil svázán tím, že by za to mohl být popoháněn a vyšetřován.

Ale tady se jedná o něco jiného. Pokud by takovou věc udělal někdo jiný, byl by vyšetřován. Vlastně se divím Tomiu Okamurovi, že neusiluje o své vydání, protože by měl mít jako první zájem se očistit, pokud natolik věří tomu, že nepochybil, že se nezachoval protizákonně.

