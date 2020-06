Vyhoštění beru jako první krok. Údajných diplomatů je na ruské ambasádě hodně, říká Pekarová Adamová

Česko v pátek vyhostilo dva ruské diplomaty v souvislosti s ricinovou kauzou. Předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová to vítá. „Chci tento krok ocenit, postup české vlády by měl být razantní i do budoucna,“ zdůrazňuje pořadu Dvacet minut Radiožurnálu. „Vzájemné vztahy poškozuje Rusko, my jsme suverénní stát a nikdo nám nebude říkat, co smíme dělat na svém území.“

