Rozevřely se nůžky. Stav legislativní nouze je nutnost, míní Pekarová Adamová

Kvůli vládnímu návrhu na omezení valorizací penzí chce opozice použít dosud nevídané obstrukce. Vláda však na jednorázové změně valorizací trvá. Podle ní je nutná, aby se zamezilo obrovskému deficitu důchodového účtu. „Nechtěli ovlivňovat prezidentské volby, aby náhodou nenahráli opozičním kandidátům," namítá Jan Hrnčíř z SPD. Praha 19:30 28. února 2023

Původně chtěla vládní koalice tento zákon projednat v jiném režimu, jednací řád totiž umožňuje zkrácené lhůty. Ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL) prý o této variantě jednal s opozicí, která ale řekla, že by tento způsob vetovala.

„K tomu má instrument a má na to právo. V tu chvíli nám tak ale nezbývá nic jiného než přikročit ke stavu legislativní nouze,“ říká předsedkyně Sněmovny Markéta Pekarová Adamová (TOP 09).

„Netěší nás to, ale je to cesta, která vede k výsledku v čase, který potřebujeme, a také zamezí hospodářským škodám, jež by vznikly. Nebavíme se totiž jen o 35 miliardách v letošním roce, ale i o 59 miliardách v tom příštím. A to si zkrátka státní rozpočet nemůže dovolit,“ dodává.

Poslanec a člen rozpočtového výboru za SPD Jan Hrnčíř si ale pokládá otázku, proč s touto novelou přišla vláda tak pozdě. „Protože nechtěli ovlivňovat prezidentské volby, aby náhodou nenahráli opozičním kandidátům. Vláda s tím z vypočítavosti přišla takhle pozdě a začala tlačit na to, že je to potřeba okamžitě přijmout.“

„Valorizace důchodů nemůže být podle platného a účinného zákona to samé jako živelná pohroma, která by způsobila státu hospodářské škody.“ Jan Hrnčíř

„A co se týče stavu legislativní nouze, když se podíváme, k čemu ho tady máme, tak to je opravdu výjimečný stav, kdy je ohrožena bezpečnost státu nebo hrozí nějaké značné hospodářské škody. A valorizace důchodů přece nemůže být podle platného a účinného zákona to samé jako živelní pohroma, která by způsobila státu hospodářské škody, to je naprosto absurdní,“ míní poslanec.

Pozdě, ale přece?

Ekonomka Danuše Nerudová ve vysílání Českého rozhlasu Plus uvedla, že o vysoké inflaci se vědělo dopředu a že ona sama na to upozorňovala.

„Předpokládali jsme, že se k té mimořádné valorizaci bude muset přistoupit. Nyní se tu však bavíme o situaci, na kterou státní rozpočet nemá.“ Markéta Pekarová Adamová

„Přesnou míru ale nemohl vědět nikdo. Předpokládali jsme, že se k té mimořádné valorizaci bude muset přistoupit. Nyní se tu však bavíme o situaci, na kterou státní rozpočet nemá. Protože bývalé vlády, Babišova a Sobotkova, s důchodovým systémem neudělaly vůbec nic. Naopak jen opravovaly parametrické výpočty valorizací tak, aby se zvyšovaly co nejrychleji, ale ve chvíli, kdy dosahujeme takovýchto čísel inflace, což nemohli předpokládat ani oni, se dostáváme do svízelné situace,“ soudí Pekarová Adamová.

„Těm, kteří pracují a ze svých odvodů systém penzí financují, reálné mzdy klesají. A ti, kteří v systému penzí přijímají, tak mají jistotu. Za rok a půl se tak výrazně rozevřely nůžky mezi těmi, kteří ten systém financují, a těmi, kteří jsou v penzi,“ dodává.

Hrnčíř však namítá, že senioři jsou velmi zranitelnou skupinou, která si s drahotou těžko poradí. „A pokud nebudeme valorizovat především ty nižší důchody, tak zase naženeme seniory na úřady práce pro sociální dávky.“

Podle PAQ Research se ale situace penzistů zlepšuje. Počet lidí v příjmové skupině klesá, takže valorizaci v mnoha případech ani nepotřebují.

