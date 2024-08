Pekarová: Stavební zákon nebyl dobře připraven. Problémy jsou závažné a doba řešení nepřípustná

Nový systém stavebního řízení je stále nedokončený, chybějí šablony a možnost nahlížení do spisů. Podle úředníků je také problém, že systém je výrazně časově náročnější, i když řada věcí se už prý zlepšila. Další úpravy by podle ministra pro místní rozvoj Ivana Bartoše měly být hotové do konce srpna. Problémy znepokojily TOP 09, která vyvolala koaliční jednání. Podrobnosti sdělila Radiožurnálu předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová. Rozhovor Praha 21:00 20. srpna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová. | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš z Pirátů řekl, že na středečním jednání koaliční partnery seznámí s aktuálním stavem a plánem digitalizace stavebního řízení. Co dalšího chcete vědět, když ministr Bartoš o vylepšování systému informuje průběžně?

Myslíme si, že tato informace by měla být ucelená a kompletní, protože stav digitalizace, stávající průběh, nás opravdu znepokojuje už od samého začátku.

S tím jsou velké potíže, a byť samozřejmě neupíráme snahu ministra Bartoše je řešit a komunikovat, tak stále ještě komplexní řešení a vyřešení všech těch funkcionalit vidíme jako v nedohlednu, a proto bychom chtěli mít jasnou informaci, jak běží jejich náprava.

Problém s digitalizací stavebního řízení trvá skoro dva měsíce. Jak jste i vy říkala, že už to trvá delší dobu, tak proč jste se rozhodli to otevřít teď?

My jsme ještě předtím, než byl samotný systém spuštěn, jednali s panem ministrem, měli jsme ho na jednání poslaneckého klubu a varovali jsme, že z terénu přicházejí už předtím informace, že nevěří průběhu a začátku digitalizace, že s tím budou spojené mnohé problémy.

Tehdy nás ale pan ministr Bartoš opravdu sebevědomě ubezpečoval, že vše poběží, že vše bude dobře přichystané od samého začátku, že samozřejmě nemůže vyloučit nějaké porodní bolesti, ale rozhodně nebudou zásadního charakteru.

Jak ale vidíme, tak ty problémy jsou opravdu závažné od začátku a ani po měsíci a půl se nedá říci, že se situace vyřešila. Je to stále ještě v průběhu, takže už nám trochu dochází trpělivost s těmi jednotlivými sliby a vnímáme to tak, že je potřeba, aby systém funkční byl.

Chci, abychom nebyli pochopeni špatně v tom, že bychom byli proti digitalizaci. Naopak si myslíme, že je dobře, že se do digitalizace stát pouští a že ji máme zavádět už jenom proto, abychom skutečně zrychlili stavební řízení, abychom byli schopni rychleji povolovací proces uskutečňovat, aby se více stavělo.

Ale zároveň je důležité, když stát něco zavádí, aby to také fungovalo, protože to komplikuje ve finále život úplně všem.

‚Nepožadujeme rezignaci‘

Z informací ale vyplývá, že se na tom průběžně pracuje, a i lidé z ministerstva přiznávají, že úplné dokončení systému může trvat opravdu měsíce. Tak spokojíte se i s takovým harmonogramem?

Myslím, že by toto nemělo být uspokojením pro nikoho, protože měsíce jsou skutečně příliš dlouhá doba. Umíme samozřejmě pochopit, že při implementaci složitého systému, který vyžaduje součinnost desítek, možná spíše stovek lidí, tak se nějaké problémy vyskytnout mohou, ale nemají se napravovat takto dlouhou dobu. To opravdu značí, že systém nebyl dobře připraven na samém začátku.

Jenže pokud nebyl dobře připravený, tak teď už se to těžko urychlí. Tak budete chtít, aby ministr Bartoš vyvodil nějakou zodpovědnost?

My rozhodně nevoláme po nějaké rezignaci pana Bartoše. Dokonce si myslím, že to by naopak ještě oddálilo přiblížení funkcionality v plném provozu a k tomu, abychom si mohli všichni říci ano, funguje to.

Protože on je ten, který za to sice nese zodpovědnost, ale také je od samého začátku, od schválení a následného řešení toho zákona. Takže by měl být schopen řešení i následně představit a pak se na něm celou dobu podílet. Důležité je i to, abychom se nespokojovali s tím, že něco může trvat i v řádu měsíců. To mi opravdu nepřijde jako dostatečně rychlá doba nebo respektive mi to přijde jako neúměrně dlouhá doba.

Jenže pokud systém nebyl dobře připravený, jak vy říkáte, tak se to prostě musí udělat, musí se na něm pracovat. Po čem tedy voláte, když nevoláte po odvolání ministra Bartoše? Máte za to, že ministr a jeho lidé by mohli dělat rychleji a víc?

Máme za to, že problém je potřeba intenzivně řešit a upřednostnit řešení problému před vším ostatním, co ministerstvo řeší, a dát všechno do pořádku.

A máte pocit, že to takto není? Že v tuto chvíli ministerstvo problém intenzivně neřeší?

Jsme určitě připraveni o tom diskutovat i s lidmi, kteří jsou odborníky na danou věc z našich řad, a chceme zkrátka slyšet všechny jednotlivosti, výhrady, konkrétní odpovědi od pana ministra i včetně toho, kdy dojde k tomu samotnému vyřešení jednotlivostí.

Za mě je důležité, abychom na jednání tyto věci vyslechli, protože zatím žádné takové koaliční jednání o této věci neproběhlo. Chápu, byly vládní prázdniny, teď se opět vláda schází, takže je namístě, aby se problému věnovala.

Zatím není termín

Jak se k tomu vašemu kroku, tedy vyvolání koaličního jednání, staví ODS a předseda vlády?

Informovala jsem jak pana premiéra, tak předsedy ostatních koaličních stran o usnesení, které naše předsednictvo dnes (v úterý) dopoledne přijalo. Abychom je opravdu informovali dříve než skrze média. Stejně tak jsem i pana ministra informovala a požádala o svolání setkání.

Zatím ještě není stanovený termín, to se teprve bude řešit, ale myslím, že v řádu dnů, nejpozději týdnů najdeme termín, na kterém se sejdeme ve složení takovém, kdy budou přítomni nejen předsedové stran, ale i naši experti, a budeme si moci ty věci také vyříkat.

Když premiér Fiala z ODS řekl, že se tomu chce věnovat na zítřejším jednání vlády – to tedy nebude přímo to jednání, po kterém vy voláte?

Jednotliví ministři určitě nejsou v takové míře do detailu v této konkrétní problematice zběhlí, ale věnují se svým resortům, takže by určitě bylo lepší jednání, kde budeme moci mít i své experty na danou problematiku, kde třeba budou i naši komunální kolegové, kteří se dnes a denně potýkají s tímto problémem, tak aby právě jsme měli co nejširší paletu těch konkrétních příkladů z praxe a věděli, co s nimi chystá pan ministr a jeho tým udělat.