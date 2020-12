ANKETA: ‚Vrátím se do života, až bude svět normální.‘ Peková, Žaloudík a spol. výroků o koronaviru nelitují

Soňa Peková, Miloslav Ludvík, Roman Šmucler, Jan Pirk a Jan Žaloudík. Pětice, která letos často vystupovala v médiích a za svá slova si mnohdy vysloužila kritiku. Třeba kvůli tomu, že jejich vyjádření mohla nahrávat „popíračům covidu“. Server iROZHLAS.cz se jich nyní zeptal, jak hodnotí současnou situaci. A jak se zpětně dívají na to, co během roku tvrdili. Praha 7:05 28. prosince 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vyjádření (zleva) Soni Pekové, Jana Žaloudíka, Jana Pirka, Romana Šmuclera a Miloslava Ludvíka nahrávala „popíračům covidu” | Zdroj: koláž iRozhlas.cz

„Stála při nás svatá prostota. Česko i Slovensko si mohou pogratulovat, jak to zvládly,“ prohlásila v červnu v rozhovoru pro Právo molekulární genetička Soňa Peková.

A pokračovala. Například prohlášením, že „covid do Vánoc zmizí“. „Domnívám se, že žádná druhá vlna nebude. Plošně mezi lidmi už se to šířit nebude. Tady jsme to vyčistili,“ tvrdila lékařka.

Jenže druhá vlna na podzim přišla a nebylo jednoduché ji zvládnout. Jak se Peková na své červnové výroky dívá s odstupem? „Určitě nechci odvolat nic, co jsem o koronaviru kdy řekla. Omlouvat se nemám žádný důvod - vše, co jsem řekla, nadále platí,“ řekla serveru iROZHLAS.cz.

Podle ní druhou vlnu způsobil jiný kmen covidu-19. „Objevil na přelomu září a října, to jsme těžko mohli kdo tušit,“ reagovala na dotaz s tím, že nyní „musíme počkat, až tento kmen zmizí, stejně jako vymizel ten jarní“.

‚Jako z Rudého práva‘

Jedním z nejhlasitějších kritiků protikoronavirových opatření je zubař a šéf České stomatologické komory Roman Šmucler. Ten dlouhodobě vyzývá, ať vláda nestraší lidi víc, než je nutné. Zásadní je podle něj chránit lidi z rizikových skupin.

Na jaře podepsal takzvanou Výzvu jedenácti, na podzim pak petici proti opatřením, kterou iniciovala homeopatka Kateřina Lucká. „Jsme si plně vědomi vážnosti situace i zdravotních rizik, která s sebou přináší. Mnohem větší nebezpečí ohrožení celkového zdraví lidu však vidíme v drastických vládních opatřeních, než v nemoci jako takové,“ píše se v popisku petice, kterou dosud podpořilo téměř 76 tisíc lidí.

V pořadu Pro a Proti Českého rozhlasu Plus pak význam petice vysvětloval: „Celá naše iniciativa je o tom, že neničme 95 procent národa, kterého se to svým způsobem netýká, ale soustřeďme se na to, že zachráníme co nejvíc lidí.“

Jeho „protivník“ v tomto duelu, šéf České lékařské komory Jan Kubek, tehdy dokument označil za jeden z nejhloupějších textů, který kdy četl.

I po zkušenostech z druhé vlny by se Šmucler rád soustředil hlavně na ohrožené skupiny. „Je důležité, abychom proočkovali všechny, kterým hrozí smrt. Doufám, že to má stát dobře nachystané. Zachraňme co nejvíc životů,“ nabádá.

A dodává: „Mám řadu známých v Británii a všichni už mají proočkovanou babičku.“

Za nic, co v souvislosti s covidem řekl do médií, se omluvit nechce. „Vždycky jsem se snažil předávat informace ze světa, svoje názory moc nemám. To je vůbec chyba té debaty: že je o emocích, ne o vědě. Lidé se spolu navzájem nebaví. Ta otázka je taková, že si připadám jako Jan Hus. Že mám odvolat, nebo neodvolat. Je to jako z Rudého práva,“ prohlásil.

Pirkovo ‚plošné imunizování‘

Dva výše zmíněné dokumenty podepsal i známý kardiochirurg Jan Pirk. Ten na jaře koronavirus označil za „chřipku“. O několik dní později ale změnil názor a v rozhovoru pro Deník N prohlásil, že covid „není sranda“.

„Musíme to brát vážně, ale ať lidi neblázní. Už bych to nezlehčoval. Jak se říká: jenom hlupák nikdy nemění názor,“ uvedl.

Na kritice vládních opatření nicméně věhlasný lékař trvá i po silné druhé vlně, kterou předpovídal v dubnovém rozhovoru pro Lidové noviny. „Pokud budeme příliš dlouho v přísné karanténě. Mám opravdu obavu, že až nastane podzimní chřipkové období, může přijít druhá, možná i mnohem vážnější epidemie této chřipky,“ řekl.

Proč mu opatření vadí? „Je vidět, že nehrají v průběhu této epidemie tak zásadní roli, jak se nám někteří snaží vysvětlit, protože průběh epidemie je přibližně stejný ve všech zemí Evropy,“ napsal kardiochirurg serveru iROZHLAS.cz.

Jedinou zásadní změnu může podle něj přinést plošná imunizace populace. K té Pirk vidí dvě cesty, které „fungují synergicky“: očkování dobrou vakcínou a zisk přirozené imunity proděláním nemoci.

Omluvit by se tak chtěl kardiochirurg zejména za to, že používal termín „promořování“, nyní by prý řekl raději „plošně se imunizovat“. „Lépe to zní, ale jinak je to to samé,“ přiznává.

Chřipka, covid a zápal plic

O koronaviru mluvil v médiích často i Miloslav Ludvík. Šéf Fakultní nemocnice Motol například prohlašoval, že jím vedené zdravotnické zařízení, největší v Česku, má dostatek kapacity, podobně jako další. A to v době, kdy už třeba Uherskohradišťská nemocnice praskala ve švech.

V listopadu Ludvík nemoc sám prodělal a dokonce ho hospitalizovali v „jeho“ nemocnici. „Spíše bych řekl, že mám zápal plic,“ řekl tehdy serveru Seznam Zprávy. „Ale ano, byl jsem pozitivně testován na covid.“

V říjnu Ludvík neúspěšně kandidoval do Senátu. A pro server iROZHLAS.cz popřel, že by jeho „zlehčování“ covidu souviselo s kandidaturou. „Já pandemii nezlehčuji, jen tam podávám informace o situaci ve Fakultní nemocnici Motol,“ uvedl.

Život s virem podle něj není možné rozdělit na jednotlivé vlny. „Aktuálně je chřipková sezona. Zkrátka je teď ta virová nálož v populaci větší. Říkal jsem ale celou dobu, že v prosinci a v lednu to tak bude,“ připomíná Ludvík, který před kombinací chřipky a covidu varoval už květnovém rozhovoru v pořadu Prostor X.

Opatření nicméně komentovat nechce. „Rozhoduje o nich vláda, která k tomu má i data, takže to hodnotit nechci,“ uvedl. Omluvit by se chtěl jen za to, že v únoru v nějakém rozhovoru řekl, že „by jel lyžovat do Itálie“.

Senátor: Nebudu o tom mluvit

K nemoci se hojně vyjadřoval také senátor a onkolog Jan Žaloudík. Známé je například jeho vyjádření z pořadu Pro a proti Českého rozhlasu Plus. „Kdo víc testuje, víc natestuje. Kdo často chodí na houby, najde houby. Takže se trošku protestováváme k mezinárodnímu průšvihu,“ prohlásil v polovině září.

Ke koronaviru se už ale víc vyjadřovat nechce. „Nebudu o tom mluvit. Vrátím se zpět do života, až bude svět normální. Tady ve špitále je normální. Voláte mi do onkologického ústavu, kde je svět normální. Není o čem se bavit, ptát se musíte hlavně ve vládě nebo na ministerstvu, kde vám řeknou, jak se máte chovat,“ řekl pro iROZHLAS.cz.