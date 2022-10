Peltovy dary Kratochvílové se budou znovu prozkoumávat. Nařídil to pražský vrchní soud

Pražský vrchní soud nařídil znovu prozkoumat okolnosti, za jakých bývalý šéf fotbalu Miroslav Pelta dal bývalé náměstkyní ministryně školství Simoně Kratochvílové poukaz 200 tisíc korun na dovolenou a platil jí byt v centru Prahy. Závěr prvoinstančního soudu, že nešlo o uplácení, totiž považuje nadřízený soud „za nepřesvědčivý.“ Praha 17:38 20. října 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Pelta u soudu tvrdil, že měl odloženou splatnost a Kratochvílová za poukaz zaplatila (ilustrační foto) | Foto: Josef Vostárek | Zdroj: ČTK

I to je jeden z bodů, proč pražský vrchní soud zrušil rozsudek v případu údajných manipulací se sportovními dotacemi a případem se tak bude muset znovu zabývat Městský soud v Praze. Radiožurnál má 162 stránkové usnesení k dispozici.

Soudce vrchního soudu Vladimír Král zrušil rozsudek i kvůli pochybnostem nad tím, jak městský soud vypočítal škodu. Městský soud navíc podle Krále nepopsal jasně, čeho se Pelta s Kratochvílovou dopustili. Loni v listopadu soud Peltu za zmanipulování dotací pro preferované kluby nepravomocně poslal na šest let do vězení, Kratochvílovou potrestal 6,5 lety.

Dotační kauza Pelty a Kratochvílové míří zpět na začátek, vrchní soud zrušil rozsudek Číst článek

Byl to byt číslo 1306 v centru Prahy, kde policie tajně nahrála hovory mezi fotbalovým bossem Miroslavem Peltou a náměstkyní z ministerstva školství Simonou Kratochvílovou. Pelta s Kratochvílovou v něm řešili, jak se mají rozdělit sportovní dotace. Apartmán ve třetím patře obstaral Pelta, který za něj i oficiálně platil. Obžaloba to považovala za formu úplatku.

U městského soudu pak Pelta prohlásil, že za byt sice platil, ale Kratochvílová mu prý peníze na nájem dávala v hotovosti, což soudkyně akceptovala a vyhodnotila, že nelze prokázat, že by šlo o uplácení. Jenže odvolací soud to tak jasně nevidí a nařídil okolnosti znovu prozkoumat a ověřit pravdivost Peltova tvrzení.

„Jestliže by obžalovaná Kratochvílová obžalovanému Peltovi předávala, jak uvádí tak zvaně na ruku, téměř 40 000 Kč měsíčně, jednak by se to asi odrazilo v záznamech o jejich hovorech, jednak by se výběr takové sumy musel objevovat v pohybu na jejím bankovním účtu,“ píše soudce vrchního soudu Vladimír Král.

Pochybnosti s bytem

Vrchní soud se také pozastavuje nad tím, že nájem ve výši 40 tisíc představoval většinu příjmu Kratochvílové. Její plat se tehdy v roce 2016 pohyboval okolo 60 tisíc čistého.

Pelta tvrdil, že byt původně pronajal pro svého syna. Ten tam ale nikdy nebydlel. Nakonec v bytě skončila Kratochvílová, když se musela odstěhovat z bytu, který sdílela s ministryní školství Kateřinou Valachovou (ČSSD). Nájemní smlouvu zařizovala zaměstnankyně svazu.

„Já jsem nedůslednej,“ vysvětloval Pelta. „Je z menší vesnice u Brna, neznala tady to prostředí. Obrátila se na mě jako člověka, který se v Praze orientuje,“ tvrdil.

‚Není tam někde nějaká dvacka?‘ Odposlechy zachytily, jak Pelta lobboval za Nejedlého Číst článek

Soudce vrchního soudu Vladimír Král se ve svém usnesení pozastavuje i nad poukazem na dovolenou na Seychely za dvě stě tisíc, který Kratochvílová od Pelty dostala. Pelta u soudu tvrdil, že měl odloženou splatnost a Kratochvílová za poukaz zaplatila. Městský soud následně vyhodnotil, že to tedy nelze považovat za úplatek, jenže podle vrchního soudu by se tím měl městský soud ještě zabývat.

„Skutečnost, že obžalovaná Kratochvílová tímto způsobem pak uhradila svoji dovolenou a cestovní poukaz proplatila cestovní kanceláři se značným časovým odstupem, v době, kdy byla ve vazbě, spíše nasvědčuje tomu, že mezi oběma obžalovanými existovala jiná dohoda o tomto poukazu, než jakou svými výpověďmi prezentují,“ píše v usnesení Král.

„Usnesení nám bylo doručeno teprve ve středu, takže ho studujeme. Pro nás je podstatné, že rozsudek soudu 1. stupně byl zrušen a tím pádem jsme znovu před soudem 1. stupně, kde budeme vysvětlovat, že se paní Kratochvílová ani další osoby trestného činu nedopustili,“ řekl Radiožurnálu advokát Kratochvílové Petr Toman.

Pelta zatím na dotazy nereagoval.

Prvoinstanční soud

Vrchní soud se však nepozastavuje jen nad osvobozující části rozsudku, ale i nad tím, za co byli Pelta s Kratochvílovu odsouzeni – tedy, že zvýhodnili 18 žadatelů a chtěli tím způsobit škodu nejméně 175,8 milionu korun. Podle Krále se prvoinstanční soud „jen velmi obecně zaměřuje na popis toho, čeho se měla obžalovaná Kratochvílová v součinnosti s obžalovaným Peltou dopustit.“

Exministryně Valachová čelí podezření z křivé výpovědi. Soudkyně dala podnět ke stíhání Číst článek

Podle něj bude muset soud znovu určit u preferovaných žádostí „rozsah a obsah zásahů ze strany obžalovaných a posoudit vzniklé následky.“ Jinými slovy, soud nepopsal, jakým způsobem Pelta s Kratochvílovou žádosti zařadili mezi preferované.

Podle soudce vyvolává pochybnosti i to, jak prvoinstanční soud vypočítal vzniklou škodu.

„Jak již bylo opakovaně v odůvodnění napadeného rozsudku uvedeno, na přiznání dotace není právní nárok; je tedy otázkou, zda samotná skutečnost, že určitému žadateli o dotaci nebylo vyhověno, lze označit za jemu vzniklou škodu,“ uvádí soudce a dodává, že „stejně tak samotným nevyplacením finančních prostředků ze státního rozpočtu, s nimiž disponovalo ministerstvo, patrně rovněž nelze označit jako škodu, protože státu zmíněnou nečinností žádná majetková újma nevznikla,“ píše Král.

Soud bude muset také znovu vyslechnout bývalou ministryni školství za ČSSD Kateřinu Valachovou. Protože Simona Kratochvílová po odsuzujícím rozsudku začala tvrdit, že zájmy politiků a vlivných lidí na ni většinou nasměrovala ministryně Kateřina Valachová.

„Paní Valachová mi prostě řekla, tohle zajímá toho a toho, podívej se na to,“ řekla v rozhovoru pro seznamzpravy.cz krátce po svém odsouzení a tvrdí to i ve svém odvolání.

„Významné je zejména zjištění, jakou cestou předání informací probíhalo a zda v sobě obsahovalo i pokyn ke způsobu vyřízení. K objasnění uvedených skutečností bude třeba dokazování doplnit výslechem obžalovaných Kratochvílové a Pelty, výslechem svědkyně Valachové, a pokud to bude potřebné, výslechem dalších svědků, jak je obžalovaná Kratochvílová uvádí ve svém odvolání,“ píše Král.

‚Svědectví ráda doplním‘

Valachová Radiožurnálu řekla, že u soudu ráda své svěděctví doplní, protože celá kauza proběhla bez jejího vědomí.

„Své svědectví ráda doplním. A také doložím. Požádala bych o to soud i sama vzhledem k nehorázným útokům obžalovaných. Sportovní kauza se odehrála za mými zády a bez mého vědomí. Naopak v ní vystupuji jako klíčový svědek.“

Fotbalová asociace platila Miroslavu Peltovi soukromé lety, bere přitom od státu stamilionové dotace Číst článek

Spolu s Peltou a Kratochvílovou jsou obžalovaní i vlivný zákulisní hráč českého sportu, předseda České unie sportu Miroslav Jansta a generální sekretář ČUS Jan Boháč. Podle obžaloby měli nezákonně ovlivňovat rozdělování dotací ve prospěch ČUS, zajišťovat výhodnější podmínky a více peněz na úkor jiných žadatelů. Městský soud je ale obžaloby zprostil, když se přiklonil k vysvětlení, že jen odstraňovali chyby v dotačním řízení.

Podle Vrchního soudu ale některé důkazy Městský soud „buď nevzal v úvahu, nebo se jimi náležitě nezabýval“. Soudce Vrchního soudu zmiňuje třeba hovor mezi Janstou a Kratochvílovou ze 7. února 2017, během kterého se Jansta domáhal navýšení dotace pro ČUS na úkor Českého olympijského výboru (ČOV) a řekl: „Tam se to musí udělat politicky.“

„Rovněž v navazujícím hovoru s obžalovaným Boháčem obžalovaný Jansta neřešil chyby v projektu, ale jen vyšší dotaci pro ČUS; v hovoru ze dne 8. února 2017 s obžalovaným Břízou (Zdeněk Bříza, bývalý ředitel odboru sportu na MŠMT, pozn. red.) obžalovaný Jansta požadoval snížení dotace pro ČOV s tím, že ještě musí vyřešit problém se Sokolem,“ píše ve svém rozhodnutí soudce Vrchního soudu Vladimír Král. O zproštěných Janstovi, Boháčovi a Břízovi bude městský soud jednat znovu.