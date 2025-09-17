Pelta musí nastoupit do vězení nejpozději 6. října. Trest si odpyká v Liberci

Odsouzený fotbalový funkcionář Miroslav Pelta musí nastoupit do vězení nejpozději 6. října. Rozhodl o tom Městský soud v Praze, informaci přinesl server novinky.cz.

Praha Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Bývalý předseda FAČR Miroslav Pelta obžalovaný v kauze zmanipulování sportovních dotací ministerstva školství u odvolacího soudu

Miroslav Pelta byl odsouzený k pěti a půl roku ve vězení | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

Bývalý šéf Fotbalové asociace ČR (FAČR) a donedávna majitel Jablonce byl letos v květnu odsouzen k pěti a půl roku vězení nepodmíněně za zmanipulování dotací do sportu. Trest si odpyká ve Vazební věznici v Liberci.

‚Šťastný nejsem.‘ Pelta půjde na 5,5 roku do vězení, Kratochvílová na šest let, rozhodl soud

Číst článek

Vedle Pelty poslal soud za mříže i někdejší náměstkyni ministerstva školství Simonou Kratochvílovou, a to na šest let. Kvůli blížícímu se nástupu do vězení musel Pelta prodat Jablonec.

Severočeský klub 4. září potvrdil, že jeho novým majitelem bude podnikatel Jakub Střeštík. Zároveň oznámil, že majoritní balík akcií získá do dvou týdnů, avizovaná lhůta vyprší ve čtvrtek. O převodu akcií zatím žádná ze stran neinformovala.

ČTK Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Mohlo by vás zajímat

Zprávy z domova

Nejčtenější

Nejnovější články

Aktuální témata

Zprávy z domova, Zprávy ze světa Sněmovní volby 2025, Volební průzkumy, Petr Pavel, Petr Fiala, Andrej Babiš, Markéta Pekarová Adamová, Marek Výborný, Vít Rakušan, Zdeněk Hřib, Tomio Okamura, Koalice Spolu, ODS, TOP 09, KDU-ČSL, Hnutí STAN, Piráti, Hnutí ANO, Hnutí SPD, Stačilo!, Motoristé Sobě, Česko 2025, Online k ruské invazi na Ukrajinu, Vladimir Putin, Volodymyr Zelenskyj, Donald Trump, Elon Musk, Si Ťin-pching, Evropská unie, Vinohradská 12, Ověřovna!, Kutnohorská sekta, Společnost nedůvěry, Rozděleni Evropou, Akce: Výbuch, České klima, Film, Můj rozhlas, Počasí, Tipsport extraliga ledního hokeje 2024/2025, Fotbalová liga 2024/2025, Biatlon

Doporučujeme