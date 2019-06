Je důležité, že do čela Evropské komise nemají podporu spitzenkandidáti, uvedl premiér

Je důležité, že do čela Evropské komise nezískal většinovou podporu na jednání Evropské rady minulý týden žádný z takzvaných spitzenkandidátů. Někteří nemají rádi teritorium visegrádské čtyřky, tedy Česka, Slovenska, Polska a Maďarska. Řekl to premiér a šéf ANO Andrej Babiš na pondělním zahájení Konference ekonomických diplomatů v pražském Černínském paláci. Praha 10:46 24. června 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Český premiér Andrej Babiš z hnutí ANO | Foto: Viktor Daněk | Zdroj: Český rozhlas

„Důležité je, že neprošli spitzenkandidáti, někteří z nich nemají V4, naše teritorium rádi. Proto pro Českou republiku a V4 je důležité, aby příští předseda Evropské komise nepolitizoval, aby nekomentoval politiku, aby realizoval hlavně závěry Evropské rady,“ poznamenal premiér Andrej Babiš.

Podle systému takzvaných spitzenkandidátů by měl podporu europarlamentu získat na základě většinové dohody frakcí ten uchazeč o křeslo předsedy Evropské komise, který se eurovoleb zúčastnil jako nominant své politické frakce do této významné unijní pozice.

Systém v roce 2014 dostal do funkce stávajícího předsedu komise Jeana-Claudea Junckera.

Šéfové států a vlád zemí Evropské unie se znovu sejdou v neděli 30. června. Podle Babiše je důležité se rychle dohodnout, neboť 2. července se koná ustavující schůze nově zvoleného europarlamentu.

Hlavní česká témata v Evropě jsou podle Babiše vnitřní trh, obchod a zahraniční politika. Evropa nemá vliv například na teritorium Blízkého východu, poznamenal premiér. Nejdůležitější je ale podle něj jednání o evropském rozpočtu pro nadcházející programové období let 2021 až 2027.

„Je důležité, abychom prosadili naše zájmy. Paradoxně to funguje tak, že Evropa nám určí svoje témata místo toho, abychom my určili naše potřeby. Potom to dopadá tak, že některé programy nečerpáme,“ řekl.

Důležité je podle Babiše investovat do dopravní infrastruktury, školek, škol či obnovy kulturních památek.

Velké téma je podle premiéra také klima. Zopakoval, že jaderná energie je pro Česko strategickým zdrojem. Dosažení takzvané uhlíkové neutrality do roku 2050 by podle Babiše znamenalo konec spalovacích motorů a automobilů na naftu.

„Podle mého názoru je nenormální, když Evropa minulý rok snížila emise o 20 milionů tun a emise byly jen devět procent, že na druhé straně zbytek světa navýšil emise 51krát vůči našemu snížení, o 1020 milionů tun,“ řekl Babiš. Nutné je podle něj apelovat na Čínu, Indii, Rusko a další země, aby Evropu následovaly.