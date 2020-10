Inovačního na lince na toastový chléb není vůbec nic, tvrdí bývalý ředitel Penamu Miksche

Linka na toastový chléb, na kterou společnost Penam dostala dotaci 100 milionů korun z evropských fondů, není vůbec inovativní. Stejná stojí v sesterské německé pekárně Liekem, která také patří do koncernu Agrofert. Tvrdí to bývalý provozní ředitel Penamu Michal Miksche. V rozhovoru pro server Neovlivní.cz v pondělí řekl, že jej firma patřící do koncernu, který umístil premiér Andrej Babiš (ANO) do svěřenských fondů, okopírovala se všemi chybami. Praha 14:19 12. října 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít „Inovačního ale na lince není vůbec nic. Všechno, co linka měla splňovat, bylo aplikováno již dlouhá léta před tím, a to přímo v Liekenu,“ popsal bývalý provozní ředitel Penamu | Zdroj: Profimedia

Podle popisu projektu mělo jít o linku „s výraznými inovačními prvky“, díky níž má pekárna Zelená louka vyrábět zdravější a chutnější chleba bez konzervantů značky Penam. Celkovou hodnotu zakázky vyčíslila na 400 milionů korun.

‚Očekáváme konkrétní důkazy.‘ Ministerstvo žádá od Bruselu posudky auditorů na toastovou linku Penam Číst článek

Ministerstvo průmyslu a obchodu pekárně na stavbu linky přispělo z evropských fondů hned čtvrtinou peněz, tedy částkou 100 milionů korun, které byly zatím proplaceny jen z české státní kasy. Evropští kontroloři totiž v rámci auditního šetření kvůli podezření na premiérův střet zájmů zjistili, že pekárna ve skutečnosti použila už existující technologii.

A nyní to potvrdil i bývalý provozní ředitel Miksche. „Inovačního ale na lince není vůbec nic. Všechno, co linka měla splňovat, bylo aplikováno již dlouhá léta předtím, a to přímo v Liekenu,“ popsal serveru Neovlivní.

Vraťte dotaci na linku pro toastový chleba, vyzvalo Babiše hnutí STAN. Peníze šly ze státního rozpočtu Číst článek

Miksche tvrdí, že Penam linku okopíroval včetně všech chyb, které trápí i německou pekárnu. „Na dobu přípravy technologického zadání byl k projektovému týmu Penamu přidělený ‚poradce‘ z německé sestry. Před ukončením zadání na toast jsem rekapitulací dat a komunikace přišel na hrubou chybu v celém procesu: stroje nedokázaly v teplých měsících roku dosáhnout požadované teploty těsta. A musel se tam tedy instalovat technologický uzel. Pikantní na celé věci je to, že v Liekenu se potýkají se stejným problémem. Penam zkrátka díky poradci zkopíroval německé linky i s chybami,“ citoval server Seznam Zprávy bývalého provozního ředitele.

Agrofert ale jeho tvrzení odmítá. „Už mnohokrát jsme uvedli a trváme na tom, že v souvislosti s touto dotací bylo vše v pořádku. Dodrželi jsme a splnili veškeré podmínky spojené s dotačním titulem,” řekl mluvčí Karel Hanzelka.

Případem se zabývá i česká policie, která ale odmítá prozradit, v jaké fázi se vyšetřování nachází. „Nadále probíhají úkony ohledně všech v auditech označených projektech, nemůžeme nyní podat žádnou informaci,“ řekla vrchní státní žalobkyně v Praze Lenka Bradáčová, která případ dozoruje.