Sto milionů na toasty od Penamu. ‚Resort by měl peníze vymáhat,’ říká šéf Transparency International

Evropská komise s definitivní platností neproplatí dotaci sto milionů korun, které firma Agrofert už získala z české kasy. Dotaci odsouhlasilo ministerstvo průmyslu na montáž linky pro výrobu toustového chleba. Podle posudků bruselských a externích auditorů ale projekt nebyl inovativní. „Chyby jsou podle mě na dvou stranách - v systému hodnocení a v žádosti Agrofertu," řekl pro Český rozhlas ředitel české Transparency International Petr Leyer. Rozhovor Praha 15:29 24. listopadu 2020

Může se proti rozhodnutí česká strana ještě nějak bránit?

Na jedné straně - na mezistátní úrovni - se může Česko bránit u Soudního dvora Evropské unie proti v podstatě jakémukoli rozhodnutí Evropské komise. Teoreticky by se mohl i Agrofert bránit soudně proti nějakému konkrétnímu rozhodnutí v jeho věci, pokud by měl například vracet dotaci nebo její část.

‚Boj' o 100 milionů na toasty Penam je definitivně u konce. Evropská komise dotaci neproplatí

Kdo v tuto chvíli zaplatil Agrofertu sto milionů korun? Čí peníze uhradily dotaci?

Dotace šla z peněz nás všech, tedy občanů České republiky, daňových poplatníků, protože je jasné, že Evropská unie prostředky neposkytne. Zároveň ale už byly odeslány Agrofertu, takže se uhradily z českého rozpočtu.

Kdo podle vás v tomto případě udělal chybu? Brusel v rozhodnutí argumentoval například pochybnostmi o odborném zázemí českých hodnotitelů.

Domnívám se, že tam jsou chyby na minimálně dvou stranách. Zaprvé v celém systému hodnocení různých dotačních programů, v tom, jak jsou hodnotitelé erudovaní a k čemu směřují svým rozhodnutím. Také ale v tom, jak jsou programy nastaveny. A pak samozřejmě je tam chyba i na straně Agrofertu jako žadatele, který z mého pohledu neuváděl přesné, nebo uváděl neúplné informace.

Vymáhání proplacené dotace

Jak vypadá hodnocení projektu, pokud někdo zažádá o dotaci u příslušného ministerstva? Sedí tam odborníci, nebo jsou na to najímáni externí hodnotitelé?

Žadatel popíše svůj projekt, ten putuje na orgán, který ho hodnotí. Ne vždy je vybavený odborníky v dané oblasti, takže jsou tam i externí hodnotitelé a ti dávají projektu určitý počet bodů. Potom je otázka, jak to vyhodnotí a také jestli projde určitým sítem nebo se objeví lepší projekty v portfoliu žádosti.

Zmiňovaný projekt odsouhlasilo ministerstvo průmyslu a obchodu. Je tedy na jeho rozhodnutí, jestli peníze vymáhat, nebo to ze zákona udělat musí?

Podle mého názoru by v tomto okamžiku mělo peníze vymáhat. Musí na základě toho, jaké informace dostali z Bruselu, prověřit, jestli jsou údaje v žádosti Agrofertu úplné a pravdivé a také musí prověřit, jak bylo následně s dotačními penězi naloženo.

Zároveň ale musí ministerstvo prověřit svůj systém hodnocení, hodnotitele a nastavení programu. Pokud dojde k názoru, že Agrofert pochybil a není chyba jen na straně resortu, tak by určitě peníze měl vymáhat.

Co by se stalo, kdyby se ukázalo, že chyba byla na straně ministerstva, které dotaci Agrofertu odsouhlasilo? Bylo by možné i poté dotaci vymáhat?

To je hodně problematické. Pokud by to bylo tak, že Agrofert uvedl všechno správně a nic nezatajil a v ničem nepochybil a chyba byla jen na straně špatně nastavených procesů ministerstva, tak se domnívám, že by se Agrofert mohl účinně bránit, například při vymáhání dotace zpět.

Společnost Penam čerpala evropskou dotaci na stavbu nové linky pro továrnu v Herinku u Prahy

‚V dotacích je zmatek'

Jak se státu obecně daří vymáhat dotace, které nakonec Evropská komise odmítne kvůli nesrovnalostem proplatit? A kolik peněz vlastně takto stát vymáhá?

Přesné informaci o tom nemáme, není to obecně zveřejňováno. Domnívám se, že jsou to ale menší projekty, které jsou z pohledu dotačních orgánů jasné. V těch velkých projektech a dotacích zvlášť u politicky exponovaných osob si myslím, že obecně české orgány selhávají a nevymáhají to.

Přístup českých orgánů je spíš takový, že i při jasně identifikovaných pochybeních vymáhají dotace zpět jen z malé části. A to přesto, že mají jasné podklady k tomu, že v dotaci bylo pochybeno.

Může do toho procesu vstoupit i finanční úřad, například pro porušení rozpočtové kázně se strany Agrofertu? Třeba kvůli neoprávněnému použití peněz ze státního rozpočtu?

Finanční úřad je potom takovým vymahatelem konečné částky po vydání rozhodnutí. „Exekvuje” částku od příjemce dotace. Věcná pochybení musí identifikovat dotační orgán, v tomto případě tedy ministerstvo. A musí uvést, kde se stalo pochybení, a poté předá rozhodnutí finančnímu úřadu.

Má tedy český daňový poplatník přehled o tom, jestli jsou dotace vypláceny správně? A pokud ne, jak se daří neoprávněně vyplacené dotace vymáhat?

Obecně je v dotacích z pohledu Česka zmatek. Například neexistuje centrální registr dotací nebo jejich příjemců, kde by to bylo jasně naznačeno a to i včetně toho, jak jsou dotace zprocesovány ze strany žadatelů a jestli tam nedochází k nějakému porušování nebo zpětnému vymáhání. Administrativa v tomto případě hodně selhává a chybí tady ucelený přehled toho, jak je s těmi penězi nakládáno.

ČASOVÁ OSA Únor 2017 – Andrej Babiš (ANO) coby tehdejší ministr financí vkládá holding Agrofert do svěřenských fondů

– Andrej Babiš (ANO) coby tehdejší ministr financí vkládá holding Agrofert do svěřenských fondů Květen 2017 – Andrej Babiš končí ve vládě Bohuslava Sobotky (ČSSD) coby ministr financí

– Andrej Babiš končí ve vládě Bohuslava Sobotky (ČSSD) coby ministr financí Září 2017 – Zákon o střetu zájmů začíná být účinný

– Zákon o střetu zájmů začíná být účinný Prosinec 2017 – Andrej Babiš se stává premiérem menšinové vlády s ČSSD

– Andrej Babiš se stává premiérem menšinové vlády s ČSSD Srpen 2018 – Začíná platit přísnější evropské nařízení o střetu zájmů

– Začíná platit přísnější evropské nařízení o střetu zájmů Listopad 2018 – Evropská komise se začíná z podnětu Pirátů a protikorupční organizace Transparency International zabývat možným střetem zájmů Babiše kvůli eurodotacím pro Agrofert

– Evropská komise se začíná z podnětu Pirátů a protikorupční organizace Transparency International zabývat možným střetem zájmů Babiše kvůli eurodotacím pro Agrofert Prosinec 2018 - Andrej Babiš píše tehdejšímu eurokomisaři pro rozpočet Güntheru Oettingerovi, že bude na vládě chodit při projednávání eurodotací z preventivních důvodů za dveře

- Andrej Babiš píše tehdejšímu eurokomisaři pro rozpočet Güntheru Oettingerovi, že bude na vládě chodit při projednávání eurodotací z preventivních důvodů za dveře Leden 2019 – V Česku probíhá auditní mise Evropské komise, která kontroluje dotace pro Agrofert

– V Česku probíhá auditní mise Evropské komise, která kontroluje dotace pro Agrofert Červen 2019 – Evropská komise posílá do Česka předběžnou auditní zprávu, ve které konstatuje střet zájmů

– Evropská komise posílá do Česka předběžnou auditní zprávu, ve které konstatuje střet zájmů Srpen 2019 – Česko rozporuje předběžnou auditní zprávu

– Česko rozporuje předběžnou auditní zprávu Prosinec 2019 – Brusel posílá do Prahy konečné závěry prověrky, opět konstatoval střet zájmů

– Brusel posílá do Prahy konečné závěry prověrky, opět konstatoval střet zájmů Květen 2020 – Česko reaguje na finální závěry Evropské komise

– Česko reaguje na finální závěry Evropské komise Říjen 2020 – Brusel v reakci kritizuje, že Česko Babišův střet zájmů dostatečně neřeší