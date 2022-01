Ministr žádá Brusel o posudky k lince na toustový chléb Penam. Chce zpět vymáhat 100 milionů

Nový ministr průmyslu Jozef Síkela (za STAN) poslal do Bruselu dopis kvůli stomilionové dotaci pro pekárnu Zelená louka z holdingu Agrofert. V něm požaduje posudky, podle nichž neměla firma na dotaci nárok, protože linka nebyla inovativní. Informaci serveru iROZHLAS.cz potvrdil Síkelův mluvčí Vojtěch Srnka. Podle Evropské komise by měl koncern peníze vrátit. Resort tvrdí, že bez unijních expertíz nelze stamilionovou finanční injekci vymáhat. Praha/Brusel 5:00 20. ledna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Projekt Penamu nebyl podle Bruselu inovativní | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Mohu potvrdit, že pan ministr tento dopis odeslal,“ uvedl pro server iROZHLAS.cz mluvčí Srnka. Dopis adresovaný eurokomisařce pro soudržnost a reformy Elise Fereirrové ve středu odešel na české zastoupení v Bruselu.

Unijní kontroloři v rámci auditu střetu zájmů bývalého premiéra Andreje Babiše (ANO) proklepli také stomilionovou dotaci pro pekárnu v Herinku u Prahy. Došli k tomu, že projekt linky na výrobu toustového chleba nebyl inovativní, protože obdobnou technologii používala jiná pekárna z Agrofertu sídlící v Německu.

Závěr proto zněl jasně. Na unijní dotaci neměla firma nárok a veřejná podpora má být zrušena. České úřady ještě před zahájením samotného auditu v lednu 2019 přestaly do Bruselu preventivně předkládat žádosti o platby pro projekty Agrofertu. Dotaci ve výši 100 milionů tak do Česka Evropská komise neposlala. Jenže peníze už byly pekárně vyplacené z českého státního rozpočtu.

Důkazy pro odnětí dotace

Ačkoliv by dle auditorů mělo ministerstvo průmyslu a obchodu, které dotace v oblasti podnikání rozděluje, vymáhat peníze po Agrofertu zpět, úřad, jenž do prosince vedl Babišův stranický kolega Karel Havlíček, s tím dosud otálel. A důvod? Nemá prý v ruce žádné důkazy, na jejichž základě by mohl zahájit proces odnětí dotace a které by mohl doložit u případného soudního sporu.

„Existuje důvodná obava, že pokud by se případné rozhodnutí o odnětí dotace opíralo pouze o názor auditorů Evropské komise, neobstojí u potenciálního soudního sporu před českým soudem,“ tvrdila už loni v červnu pro server iROZHLAS.cz mluvčí resortu Štěpánka Filipová.

Už tehdy proto podle Filipové resort žádal Evropskou komisi, aby tři expertizy, z nichž auditoři vycházeli a podle nichž vyhodnotili dotaci jako neoprávněnou, do Česka zaslala. Ale tehdy úředníci neuspěli a Brusel jim materiály neposkytl. „Resort má k dispozici pouze odstavce auditní zprávy,“ podotkla k tomu tehdy Filipová.

Do věci se ovšem nyní vložil nový šéf resortu Síkela. Ten doufá, že tentokrát zmíněné posudky unijních expertů jeho úřad získá a bude tak moci začít vymáhat dotaci zpět.

Jozef Síkela, ministr průmyslu a obchodu

Deset posudků, sedm expertů

Projekt linky na toastový chléb Penam byl v minulosti kvůli tomu, zda je inovativní, hodnocen několikrát. V roce 2016, kdy firma o dotaci žádala, posuzovali projekt dva interní hodnotitelé ministerstva a jeden expertní odborník. Ti jej jako inovativní shledali a doporučili jej schválit.

DOTACE PRO PENAM O příspěvek na stavbu nové výrobní linky na toastový chléb požádala před šesti lety ministerstvo průmyslu a obchodu Pekárna Zelená louka. Dceřiný podnik Penamu, který spadá do holdingu Agrofert ze svěřenského fondu premiéra Andreje Babiše (ANO), ji použil pro továrnu v Herinku u Prahy.

V popisu projektu pekárna uvedla, že půjde o linku „s výraznými inovačními prvky“, díky níž měla vyrábět zdravější a chutnější chleba bez konzervantů. Kontroloři ale zjistili, že pekárna ve skutečnosti použila už existující technologii. Podobný toastový chléb vyráběla německá společnost Lieken AG, která je rovněž členem skupiny Agrofert, už v roce 2013.

Tehdy ale výběrová komise ministerstva posudky trojici expertů „vrátila“ a ti museli projekt zhodnotit znovu. Ačkoliv výsledky byly vesměs totožné, napodruhé už je úředníci akceptovali a dotace byla schválena.

Během auditu ke střetu zájmů, po námitkách české strany, nechal Brusel projekt ohodnotit trojicí svých expertů, jejichž závěr se ale oproti těm českým lišil. Inovativní podle nich nebyl, dali by mu maximálně 30 bodů ze sta. Tedy sotva poloviční skóre, než mu připsali čeští hodnotitelé, a dotaci dle nich dostat neměl.

Poslední expertizu zadalo ministerstvo průmyslu loni. Zdůvodňovalo ji právě rozhodnutím, zda peníze vymáhat či nevymáhat zpět. Projekt tedy zkoumal už sedmý znalec v pořadí, dle úřadu „uznávaný odborník s více než dvacetiletou praxí z oblasti potravinářství působící v několika výzkumných ústavech“.

Ten ohodnotil projet 64 body ze 100, tedy na stejné úrovni, jako bylo hodnocení v rámci výběrového procesu v roce 2016. Úředníci tehdejšího ministra Havlíčka (ANO) proto loni s vymáháním nezačali.

Agrofert od začátku jakékoli pochybení odmítá. Stojí si za tím, že projekt inovativní byl. A dotaci vracet nechce. „Rozhodně se k tomu nechystáme,“ uvedl už dříve dnes už bývalý mluvčí holdingu Karel Hanzelka. Agrofert také v minulosti nevyloučil, že se může bránit právě soudní cestou.