Jak jsou na tom pendleři? V Česku nosit roušky musí, v německém zaměstnání často ani nesmí

Od půlnoci musejí všichni lidé v Česku nosit roušky na veřejných prostranstvích. Rozhodnutí vydala vláda, platí na území celé republiky, ovšem několik tisíc lidí roušky během dne nosit nemusí a někteří dokonce nesmí. Jsou to ti, kteří dojíždějí za prací do Německa a Rakouska. Tam podobně přísná opatření jako v Česku neplatí, a navíc v některých továrnách musí zaměstnanci roušky sundat. Vojtanov 9:35 19. března 2020

„V Německu nic neřeší, vůbec nic,“ říká Zuzana S. (49), která bydlí v Kraslicích na Sokolovsku a každý den dojíždí do saského Klingenthalu. Doma nosí roušku, ale v továrně nesmí. „Přijdu do práce s rouškou a šéf mi nařídí ji sundat, abych nešířila paniku,“ popisuje Radiožurnálu.



Do práce jezdila matka dvou dospělých dětí pět kilometrů autem. Teď to musí vzít velkou oklikou přes Vojtanov, kde prochází kontrolou. „Roušky a rukavice mají jenom čeští policisté. Kontrolují doklady, při cestě zpátky nám včera (v úterý, pozn. red.) teplotu neměřili.“

Zuzana S. se podivuje nad tím, jak jsou lidé v Sasku v klidu. „Byly jsme ve třech nakoupit v Lidlu, my jediné jsme měly roušky. Příště už tam nepůjdu. Mám pocit, že moji kolegové v práci vůbec nechápou, co se u nás děje.“

Kontroly příznaků

Pendleři mohou do vzdálenosti 100 kilometrů od hranice. Jiné omezení nemají. Na hranicích jim policisté změří teplotu. „Musí strpět při přechodu státní hranice provedení kontroly příznaků infekčního onemocnění,“ popsal tuto proceduru premiér Andrej Babiš (ANO).

V Německu je podle informací Světové zdravotnické organizace potvrzeno dvanáct tisíc nemocných, 28 lidí zemřelo. Zuzana S. situaci okolo továrny sleduje.

„Když se podívám na mapu, tak vidím, kolik je v Sasku případů. Nejbližší obec s potvrzeným nemocným je 18 kilometrů odsud. Myslím, že to v naší firmě brzy bude také,“ říká.

Kolik lidí cestuje za prací do Německa, není zřejmé. Taková evidence dosud neexistuje. „Jen na Chebsku to budou tisíce,“ říká starosta Lipové Vladimír Duda (nezávislý). „U nás žije 700 lidí a tak čtyřicet procent z těch práce schopných jezdí dělat do Německa. Pro ně by uzavření hranice byl obrovský problém.“

Maximální opatrnost

To si uvědomuje i vedoucí epidemiolog Státního zdravotní ústavu Jan Kynčl. Nabádá proto pendlery, aby byli maximálně opatrní a po návratu z práce zásadně omezili kontakt s jinými lidmi a jeli okamžitě domů. „Aby v případě infekce onemocněli pouze blízcí v rámci rodiny,“ dodává.

Podle něj se ale situace stále vyvíjí a podmínky se pro pendlery mohou změnit. „Je možné, že toto bude nutné nějak přehodnotit, protože je to dost problémové, kulantně řečeno.“

Opatření se postupně zpřísňují i v Německu, rozhodují o nich ale jednotlivé spolkové země. V tuto chvíli jsou přísnější v Bavorsku než v Sasku, potvrzuje starosta Duda: „Teď mi říkala sekretářka o velmi přísných opatřeních ve městě Mitterteich, kde pracuje její manžel. To je odsud třicet kilometrů.“

Zuzana S. do práce do saského Klingenthalu zatím bude jezdit dál, dočasně se ale přestěhuje na chatu, kterou má i blíž k hraničnímu přechodu Vojtanov, kudy jezdí do práce. „Chci se vyhnout tomu, abych nakazila rodiče. Takže mi nic jiného nezbývá,“ dodává.