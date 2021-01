Pendlerům by do Saska mohl od pondělí stačit jeden test týdně, oznámil ministr zahraničí Petříček

Pendlerům by mohl pro cesty do Saska stačit od pondělí 11. ledna jeden test na koronavirus týdně, mohli by si jej udělat bezplatně v České republice. Po pátečním jednání se saskou ministryní sociálních věcí Petrou Köppingovou, jež má na starosti i resort zdravotnictví, to řekl ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD). Odpoledne rozhodne saská vláda, ministryně se podle něj k návrhu staví pozitivně.

