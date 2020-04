Nejasné vládní nařízení komplikuje pendlerům testování na covid-19 a ukončení karantény

Pendleři, tedy přeshraniční zaměstnanci, se v důsledku aktuálních vládních opatření ocitli v paradoxní situaci. Po příjezdu do České republiky musí okamžitě do karantény. Když se ale chtějí otestovat na covid, aby mohli zpátky za hranice do práce, tak na test nesmí právě proto, že jsou v karanténě. Pro Radiožurnál někteří z nich popsali, jak situaci řeší. Praha 6:47 30. dubna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Pendleři po příjezdu do České republiky musí do karantény | Foto: Martin Pařízek | Zdroj: Český rozhlas

Hlava XXII je název populární knihy Josepha Hellera, ale označení se vžilo i pro situace, které nemají kvůli různým úředním zmatkům řešení. A v jedné takové jsou právě teď podle některých oslovených hygieniků čeští pendleři.

„V pátek jsem přijel z Německa, volal jsem na hygienu. Řekli, že přesně nevědí, ale že se zřejmě otestovat můžu a že to prověří. V pondělí jsem volal znovu a to už mi řekli, že na test nemůžu, protože jsem v karanténě,“ popisuje Aleš Ondra z jižní Moravy několikadenní telefonický maraton, během kterého se ptal i na ministerstvu vnitra i na rezortu zdravotnictví.

Situace, která vyplývá z vládního nařízení, je totiž tak nejasná, že k ní na různých místech přistupují příslušní experti rozdílně.

„Do karantény nemusíte, pokud předložíte negativní test maximálně čtyři dny starý,“ odpověděl Ondrovi poradce pro občany na ministerstvu zdravotnictví. Ondra test nemá, a tak musí do karantény a z té se nedostane. Do práce do Německa se tedy vrátit nemůže.

„Opatření to neumožňují. Je to v procesu řešení. My to musíme dělat lege artis (v souladu se zákonem, pozn. red.) a bohužel není možné opustit karanténu. Jednáme o tom s ministerstvy,“ hodnotí situaci ředitel Krajské hygienické stanice v Brně David Křivánek.

Jeho kolega, ředitel Krajské hygienické stanice v Plzni Michal Bartoš, považuje výklady příslušných ministerstev za nejednoznačné. „Já bych pendlerům rád pomohl, ale legálně se z karantény dostat nelze.“

České švejkování

Někteří pendleři ale Hlavu XXII obešli českým švejkováním. Například další z nich se vrátil v pondělí z Německa a poradil se se svým praktickým lékařem. Ten se rozhodl, že jeho karanténu ukončí a poslal ho na test.

„Když to říká doktor, co bych to řešil. Měl jsem sice strach, protože zrovna byla policejní akce, že mě někde zastaví. Nakonec to bylo úplně v pohodě. Ani jsem nestál frontu, sestřičky byly milé a výsledek budu znát do 24 hodin,“ říká muž, který si přál zveřejnit jen jméno Honza, ale redakce jeho totožnost zná.

Radiožurnál požádal o stanovisko ministerstvo zdravotnictví s dotazem, zda se může pendler v karanténě nechat otestovat. Odpověď tiskového oddělení nevylučuje ani jednu možnost.

„Občan ČR nastupuje povinné 14denní karanténní opatření. Pokud v průběhu těchto 14 dní podstoupí test RT-PCR na přítomnost SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, karanténa se ukončuje v souladu s vydaným rozhodnutím KHS či poskytovatele zdravotních služeb,“ odpovědělo ministerstvo.

Podle informací Radiožurnálu o nejasném vládním nařízení jednají hygienici s premiérem a ministrem zdravotnictví. Po čtvrtečním zasedání vlády zřejmě oznámí výsledek.