Z kabiny nic nezbylo, teď se Pendolino poškozené ve Studénce vrátí na trať. Oprava stála přes 200 milionů

Dva zdevastované vozy vlaku Pendolino opravila společnost Alstom v Itálii. Teď už vozy stojí v pražském depu, kde se připojily ke zbytku soupravy.

První zastávka: kabina strojvedoucího. Právě „čelo soupravy“ náraz do kamionu v červenci 2015 naprosto zdevastoval. Strojvedoucí Jan Černý tehdy jen zázrakem přežil, i když ho nehoda navždy poznamenala - přišel o obě nohy. Před nárazem ještě stihl pendolino zpomalit a snažil se skrýt co nejdál v kabině.

„Jsme teď v prakticky nové kabině, která je znovu postavená, protože tady po nehodě zbyla jen střecha,“ popisuje Radiožurnálu v depu Jan Studeník, systémový specialista Českých drah.

„U nás v depu teď s touto soupravou začíná takzvaný oživovací proces, kdy se musí vyzkoušet všechny obvody a všechna zařízení,“ dodává Studeník.

Kabina strojvedoucího musela být postavena téměř celá znovu. | Foto: Ondřej Luštinec | Zdroj: Český rozhlas

Z čela soupravy jsme se zatím přesunuli do druhého vozu. Sedíme na modro-hnědých sedačkách, které už mají evidentně něco za sebou. Zde se bude modernizovat i interiér vozu. V této době se podobným způsobem upravuje všech sedm souprav Pendolin, které České dráhy provozují.

„Změní se tu veškerá sedadla a vymění se podlahová krytina,“ říká Studeník.

Pendolina však čekají i další změny v interiéru. „Myslím si, že co se týče pohodlnosti sedadel, tak se tato výměna povedla. Jsou tady jiná světla a výraznější osvětlení. Cestující tak má možnost posvítit si do novin nebo do knihy. Další novinkou jsou LCD obrazovky,“ popisuje Studeník.

Souprava poškozená ve Studénce by se měla po třech letech vrátit do běžného provozu v létě. Tehdy už by měla být dokončena modernizace všech sedmi vlakových souprav Pendolino, které cestujícím nabídnou nové interiéry.