Pendolino v Zábřehu jen o centimetry nesrazilo lidi přebíhající koleje. Strojvedoucí aktivoval rychlobrzdu

K incidentu ve městě Zábřeh došlo v neděli. Skupina lidí se rozhodla přeběhnout koleje, i když je ve stanici podchod. Využili k tomu označený služební přechod, který ale mohou používat pouze někteří drážní zaměstnanci. Jen o pár centimetrů je minulo pendolino, které mířilo z Ostravy do Prahy.

‚Na místě bylo absolutní ticho.‘ Svědci popisují srážku vlaků v Pardubicích, při které zemřeli čtyři lidé Číst článek

K nehodě nedošlo jen z toho důvodu, že strojvedoucí začal houkat a brzdit takzvanou rychlobrzdou.

„Chování osob na videu je nejen v rozporu se zákonem a svým chováním se dopouštějí přestupku, ale i v naprostém rozporu se zdravým rozumem,“ uvedl mluvčí drah Medelský.

„Brzdná dráha vlaku při jízdě vysokou rychlostí se počítá na vyšší stovky metrů a v případě nárazu je pravděpodobnost přežití minimální. Apelujeme proto na všechny, aby za žádných okolností nepřebíhali koleje, nevstupovali do zakázaných míst a zbytečně neriskovali zdraví a život,“ vyzval.

To, že se jedná o přestupek, potvrdila serveru iROZHLAS.cz mluvčí Drážního úřadu Pavlína Straková. „Je problém v tom, že by je někdo musel ztotožnit,“ řekla s tím, že jim hrozí pokuta až deset tisíc korun, a pokud by ohrozili dopravu, tak až do milionu korun.

K přestupkům podobného typu podle ní dochází ve velkém množství. Často se však stane, že policie vyřeší porušení zákona na místě a k Drážnímu úřadu se tak vůbec nedostane. I tak ale podle Strakové řeší každoročně vyšší stovky přestupků.