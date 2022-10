V českých lékárnách chybí základní penicilín. Pacientům se předepisují alternativy, říká lékařka

V českých lékárnách chybí základní penicilin, který se často předepisuje například na infekce dýchacího traktu. Podle České lékárnické komory jsou důvodem problémy ve výrobě. Praktičtí lékaři proto hledají alternativy, které by měly stejné účinky. „V tuto chvíli chystáme vytvořit doporučení, aby lékaři věděli, jak si při nedostatku počínat,“ říká v rozhovoru host Radiožurnálu Ludmila Bezdíčková, členka sdružení praktických lékařů. Praha 10:47 19. října 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Penicilin, který je právě teď v nedostatku, je nejběžněji používaným antibiotikem pro bakteriální infekce dýchacího traktu (ilustrační foto) | Foto: Filip Jandourek | Zdroj: Český rozhlas

Jak velký problém je nedostatek penicilínu pro pacienty?

Pokud by byl nedostatek absolutní, což se alespoň z pohledu Prahy a pražských ordinací ještě nenastalo, tak je to problém relativně veliký, protože při nepoužití tohoto antibiotika musí lékař hledat alternativu. Pokud na to zrovna nemá čas a možnosti, tak je nucený předepsat antibiotikum méně vhodné.

Jak často pacientům právě penicilín předepisujete? Na jaká onemocnění nejčastěji?

Fenoxymethylpenicilin, který je právě teď v nedostatku, je nejběžněji používaným antibiotikem pro bakteriální infekce dýchacího traktu u dospělých a dětí. Ten, předepisujeme takřka denně.

Jaké jiné léky můžete předepsat, když surový penicilín chybí?

Máme volbu několika možností. I v případě, kdy nedostatek není, lze použít širokospektrý penicilín, který je injekční. Často je volen především na pohotovostech.

Dále máme možnost použít sice širokospektrý penicilín, ale bez klavulanátu. To je nejčastěji používaný a zneužívaný širokospektrý penicilín. Tam je riziko pro mladé pacienty, kteří můžou mít třeba infekční mononukleózu, kde se po amoxicilinu často objeví typická a velice nepříjemná vyrážka. Máme možnost volit i třeba cefalosporin první generace nebo Flukloxacilín.

Existují i jiná alternativní antibiotika, ale většina praktických lékařů o nich neví, jelikož je nepoužíváme tak běžně. V tuto chvíli chystáme za odbornou společnost vytvořit doporučení, aby lékaři věděli, jak si při nedostatku počínat a jak předepisovat antibiotika racionálně.

Kdy by mohl být penicilín opět dostupný?

Podle toho, co uvádí Státní ústav pro kontrolu léčiv na svých stránkách, tak už koncem listopadu by měly být některé přípravky k dispozici. Pokud se to naplní, tak výpadek nebude trvat příliš dlouho. Do té doby jsou jen zbytky zásob tabletového penicilínu.

Ještě jedna odpovídající náhrada na trhu sice v tuto chvíli je, ale už ne třeba ve všech gramážích a ne všechny lékárny je mají na skladě. To může být problém hlavně mimo velká města. V menších lékárnách, kde si je včas neobjednají, tak se jim už nedostane.

Jsou v současné době ještě nějaké další léky, které v lékárnách chybí?

To se pravidelně střídá, co je a co zrovna není. Namátkou třeba nitrofurantoin, což je jedno z nejčastěji užívaných močových antibiotik a chemoterapeutik, které mělo před časem výpadek. I zde jsou ale alternativy. Ta forma, kterou máme nyní k dispozici, jsou větší tablety. Hůř se polykají, mají více nežádoucích účinků a musí se užívat čtyřikrát denně místo třikrát denně.

Před nedávnem tu byl velký výpadek ibuprofenu, léků na horečku a bolesti pro děti, A to ve všech podobách včetně formy sirupu. To je také nejčastější lék, který používají i pediatři. Naštěstí už je zase dostupný.

Také to jsou různé léky i třeba na vysoký krevní tlak, které se střídavě objevují a pak zase chybí, což dělá problém hlavně geriatrickým pacientům, kteří mají problém si názvy léků zapamatovat. Pakliže jim medikaci třeba i z důvodu výpadku měníme častěji, stává se, že dělají chyby a užívají léky dvakrát