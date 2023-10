Do Česka dorazí penicilin. ‚Nemocnost bude nejspíš značná. Snad se výrobci připravili,‘ říká farmaceut

Začátkem příštího týdne by každá lékárna v Česku měla dostat zhruba dvacet balení penicilinu. To by mělo pomoci vyřešit nedostek antibiotik, se kterým se země potýká už několik měsíců. „V Česku jsou čtyři velcí distributoři, z nichž dva vlastní také lékárny. Někdy skutečně upřednostní lékárny, které spoluvlastní. A na menší lékárny se pak nedostává,“ popisuje pro Radiožurnál příčiny problému viceprezident České lékárnické komory Martin Kopecký. Praha 9:09 6. října 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít „Pokud se pravidla, která jsou v novém zákoně, budou dodržovat, tak by to pak mohlo mít za cíl, že léky budou skutečně dodávány i do menších lékáren v menších obcích,“ předpokládá viceprezident České lékárnické komory Martin Kopecký (ilustrační foto) | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Distributoři léků by v pátek měli převzít 52 tisíc balení penicilinu. V pondělí by tedy každá lékárna měla dostat alespoň 20 balení. Je to podle vás dost?

Informace mám úplně stejné. Těch 20 balení, to je aritmetický průměr. Takže je možné, že některá lékárna dostane deset balení a jiná 30 podle velikosti.

Jestli to bude dost, to úplně přesně nelze říct. Protože spotřeba antibiotik se řídí nemocností a tím, jaká antibiotika předepisují lékaři. Takže někde toto množství může vydržet na týden a v jiné lékárně klidně měsíc.

Jak to bude dál, bude záviset na vývoji nemocnosti a především na tom, jaké budou další dodávky, aby se zásoby v lékárnách mohly doplňovat průběžně. A nejde jenom o penicilin, ale i o další antibiotika, která ho mohou případně nahradit.

Jak jsou tedy na tom lékárny se zásobami ostatních léků?

S výpadky léků se potýkáme už minimálně 10 let. A situace s antibiotiky byla tuto zimu poměrně kritická. Doufám, že letos už to tak špatné nebude.

Zkušenosti z minulosti ukazují, že výpadky byly, jsou a budou. Ale naštěstí se s nimi v lékárně dokážeme často vypořádat.

Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09) tvrdí, že antibiotik je v Česku dost. Další várka by měla dorazit příští týden. Pokryje to podle vašich propočtů a odhadů poptávku?

Všechno bude záviset na tom, jaká bude nemocnost populace. Pokud budou dodávky chodit takto průběžně, to znamená, že je to teď třeba 50 tisíc léků, pak třeba 30 tisíc. A to se bavíme o penicilínu, ony docházejí i další antibiotika. Tak by to snad mělo být lepší než loni.

Mluvíte o nemocnosti. Máte, předpokládám, nějaká data z minulých let. Dá se podle nich odhadnout, jak se nemocnost bude vyvíjet?

Loňská nemocnost byla po covidových letech úplně extrémní. Lze předpokládat, že něco podobného by mohlo teoreticky nastat i letos. A doufám, že výrobci zodpovědní za to, že léky v Česku jsou, se tentokrát připravili lépe. A že mají výrobní kapacity nastavené tak, aby mohli velmi rychle dodávat léky na trh v dostatečném množství.

Problém s distribucí léků do menších lékáren by měl vyřešit nový lékový zákon, který je ve Sněmovně před závěrečným schvalováním. A nařídí dodávat potřebné léky do každé z lékáren. Je to podle vás cesta, jak zajistit dostupnost léků?

Je to cesta, jak zajistit lepší rozprostření léků i do menších lékáren. Situace je v Česku taková, že tu jsou čtyři velcí distributoři, z nichž dva vlastní také lékárny. Takže někdy to může být tak, že skutečně upřednostní ty lékárny, které spoluvlastní. A na menší lékárny se pak nedostává.

Pokud se pravidla, která jsou v novém zákoně, budou dodržovat, tak by to pak mohlo mít za cíl, že léky budou skutečně dodávány i do menších lékáren v menších obcích. A že se to bude dodržovat, kontrolovat a vymáhat.