6000 pro seniory? ‚Peníze budou samozřejmě chybět jinde,‘ přiznala ministryně Maláčová

Lidé, kteří celý život poctivě pracovali, se mají mít dobře. Na tom bychom měli postavit příjmy a výdaje našeho státního rozpočtu. A pak povedeme diskusi o tom, kde ušetřit. V pořadu Dvacet minut Radiožurnálu to řekla ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová z ČSSD. Obhajovala tak příspěvek 6000 korun pro seniory. Zároveň ale přiznala, že peníze budou chybět jinde. Dvacet minut Radiožurnálu Praha 21:02 27. srpna 2020

V tomto týdnu jste na předvolební akci ČSSD řekla, že vás strašně unavují otázky na to, jestli na příspěvek důchodcům český stát má, že jsou ty otázky hloupé a plytké. To myslíte vážně?

Také jsem řekla, a to bych prosila docitovat, že jsem tímto neskončila. Ale řekla jsem, že bych tu otázku položila jinak: Jak je možné, že lidé, kteří celý život pracovali, nemají důchod, ze kterého se dá žít? Jak je možné, že milion seniorů má důchod pod 14 tisíc? Na to bychom se měli ptát. A politici jsou zaplaceni za to, aby vymysleli, jak důstojné stáří lidem, kteří celý život pracovali, na konci života zajistit.

Poslechněte si celý rozhovor s ministryní Janou Maláčovou. Otázky pokládal Tomáš Pancíř

Na druhé straně ale, pokud chci něco vydat, není základem finanční gramotnosti to, že musím řešit, jestli na to mám a kde na to vezmu?

Jestli mi chcete říct, že jsem finančně negramotná…

Ne, to vám nechci říct. Ale chci se zeptat, jestli opravdu myslíte vážně, že tato otázka je plytká a hloupá.

Spíše bych chtěla hlubší diskusi o tom, co jsou základní funkce státu. A já jako sociální demokratka si myslím, že by stát měl zajistit, aby lidé, kteří celý život poctivě pracují, měli slušný život. A aby lidé, kteří celý život poctivě pracovali, měli spravedlivý důchod. To si myslím, že jsou základní funkce státu, nějaká základní spravedlnost. A pokud máme milion seniorů s důchodem pod 14 tisíc, i když celý život pracovali, tak podle mě ta základní teze není naplněna.

Pak mě opravdu velmi mrzí, že celá ta diskuse o důchodech je redukována na to, kde na to vzít. Protože takováto situace, která je podle mě šokující, opravdu šokující, i přes ta rekordní navyšování v minulých letech, tak by si zasloužila hlubší diskusi a také konečně po všech těch letech diskusi o důchodové reformě.

Vidím, že slova ministryně J. Maláčové v článku na @Aktualnecz vzbudila pozornost, proto přidávám i přesný videozáznam jejích slov. Mluví o tom, že nepotkala kromě ODS kritiky 6 tisíc pro důchodce a kritizovala jako hloupou debatu o tom, kde peníze vzít. https://t.co/5s6PYGABvU pic.twitter.com/5ldpBhJuiK — Radek Bartoníček (@R_Bartonicek) August 26, 2020

Kterou připravujete, to bychom v tomto pořadu nestihli probrat. Ale pořád k té otázce, nebudou ty peníze chybět jinde? Ptám se proto, že pro život seniorů není podstatný jenom důchod, který dostanou, ale také další služby státu – zdravotní péče, dopravní obslužnost, sociální služby. Nemůže se stát, že ty peníze teď sice dostane každý důchodce, ale potom budou chybět na to, co někteří senioři budou potřebovat ještě více?

Vidíte, a vy jste udělal přesně to, co dělají všichni. Říkají: „Sice by to chtělo hlubší diskusi o důchodové reformě. Vy jste jí sice připravila, ale na to teď nemáme čas.“ A já si myslím, že většina politických stran se o důchodové reformě nechce bavit. A výsledkem je, že tady neustále skloňujeme nějakou frázi, že je potřeba udělat důchodovou reformu, kromě sociální demokracie ji nemá nikdo připravenou a výsledkem je, že tady má milion lidí důchod pod 14 tisíc korun.

Paní ministryně, nebudou ty peníze chybět jinde, těch 18 miliard?

Samozřejmě, že budou chybět jinde.

Nemůže se to v důsledku odrazit na životě seniorů negativně?

Myslím, že je to otázka priorit. Za nás má být priorita to, aby lidé, kteří celý život pracovali, tak aby měli důstojné stáří. A myslím si, že bychom měli vést diskusi kde uspořit a pokud se rozhodneme, že lidé, kteří celý život pracovali, se mají mít dobře, tak si pojďme říct, že to bude základní premisa, na čem postavíme příjmy a výdaje našeho státního rozpočtu. A pak povedeme diskusi o tom, kde ušetřit.

Já například šetřím velmi pečlivě. Od svého nástupu do funkce jsem redukovala každý rok výrazný počet úředníků, zrušila jsem zbytečnou instituci Fond dalšího vzdělávání, každý rok neuvěřitelně šetříme na právních službách nebo na poradenství. A takto bych si představovala, že budeme pokračovat.

Celý rozhovor s ministryní Janou Maláčovou si můžete poslechnout v audiozáznamu z vysílání Radiožurnálu. Otázky pokládal Tomáš Pancíř.