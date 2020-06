Obce potřebují přímou finanční pomoc, dotace nestačí, tvrdí šéf svazu Lukl

Obce a města potřebují přímou finanční „injekci“, nikoliv pouze dotace. V neděli to v pořadu televize Prima Partie uvedl předseda Svazu města a obcí František Lukl. Vláda, která si peníze podle něj v době koronavirové krize vlastně „vypůjčila“, by je zase měla vrátit. Jednání zástupců samosprávy a členů vlády o státní podpoře by se mělo uskutečnit v úterý.

