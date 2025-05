Peníze na dofinancování mezd nepedagogů vyčlení vláda do dvou týdnů, slíbil ministr Bek

Chybějící peníze na financování mezd nepedagogických pracovníků ve školách od letošního září do konce roku vyčlení vláda podle ministra školství Mikuláše Beka (STAN) do dvou týdnů. Jde o finance na období před sporným převodem placení těchto pracovníků ze státu na obce a kraje, jak to prosazuje koalice. Potřebných zhruba deset miliard korun má být přesunuto z jiných rozpočtových kapitol, uvedl ve středu ministr.

Praha 12:44 7. května 2025