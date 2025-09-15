Peníze na provoz některým soudům vystačí už jenom do konce října. ‚Máme to vypočtené,‘ oponuje Decroix
Podle zjištění Českého rozhlasu má většina oslovených krajských soudů prostředky jenom na měsíc a půl. Finance jim chybí hlavně na odměny nebo náhrady pro advokáty a tlumočníky. Podle ministryně spravedlnosti Evy Decroix (ODS, ve volbách do Sněmovny kandiduje za Spolu) se ale na vyřešení situace pracuje.
V Českých Budějovicích museli pozastavit vyplácení odměn pro advokáty, tlumočníky nebo znalce již na začátku září. Peníze má tak soud do konce roku už jenom na základní provoz.
Většině krajských soudů, které Český rozhlas oslovil, zbývají peníze ještě tak na měsíc a půl. Třeba pražský krajský soud ale musel omezit vyplácení odměn už v červenci. Pak situaci zachránily tři finanční injekce od ministerstva spravedlnosti.
Jenže podle mluvčí soudu Hany Černé nestačí už ani to. „Průměrné měsíční výdaje máme ve výši asi 28 milionů korun a přidělené finanční prostředky tedy vystačí na dva měsíce,“ říká Černá.
Soudy musí platit takzvané mandatorní výdaje – jde o odměny nebo náhrady pro advokáty, tlumočníky, znalce, exekutory nebo insolvenční správce. Právě těch v posledních letech ale přibylo.
Vedle mandatorních výdajů nicméně soudy musí vynakládat prostředky i na provoz, energie, opravy nebo poštovné, když účastníkům řízení posílají například předvolání k hlavnímu líčení. Aby soudy měly peníze na mandatorní výdaje, často je vykrývají právě z rozpočtu na provoz.
Podle ministryně spravedlnosti Evy Decroix (ODS, ve volbách do Sněmovny kandiduje za Spolu) se ale na vyřešení situace pracuje. „Jednám aktivně s ministerstvem financí o tom, co jsme schopni, v jaké lhůtě a jakou částku potřebujeme. Máme to vypočtené, nároky jsou vznesené,“ tvrdí Decroix.
Každoroční problém
Na druhou stranu prezident Soudcovské unie České republiky Libor Vávra konstatuje, že s nedostatkem financí se soudy potýkají každoročně.
„Pamatuji roky, kdy skutečně jsme museli zastavit výplaty obhájcům, exekutorům, ale i účastníkům řízení nebo tlumočníkům a znalcům, protože jsme ty peníze prostě neměli. Pamatuji také, kdy se tito lidé již obraceli na exekuční úřady s tím, že zajistí nějaký státní majetek, aby ten dluh vymohli,“ dodává Vávra.