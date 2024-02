Peníze pro švagra Zemana. Státní agentura musí zveřejnit, za co mu platila 55 tisíc korun měsíčně

Roste zájem o elektrododávky. Některé přepravní společnosti plánují vyřadit spalovací motory úplně

Loni se podle Svazu dovozců automobilů registrovalo skoro 400 nových lehkých užitkových vozů do 3,5 tuny na elektriku. To je meziročně nárůst skoro o trojnásobek, v roce 2022 to bylo 134 kusů.