‚Holky dřou, ruce, záda mají zničené. A plat? Hrůza.‘ Do školních jídelen se hledají pracovníci jen těžko

Ve školní jídelně olomoucké základní školy Stupkova denně uvaří 1800 obědů. Jídelna, ve které pracuje dohromady 15 kuchařek, se potýká s nedostatkem personálu. „Nechce tady nikdo dělat. Je to dřina. Holky dřou, mají zničené ruce, záda,“ popisuje Andrea Smolková, hlavní kuchařka, jeden z hlavních důvodů, proč se zájemci o práci nehrnou.

Ten druhý je podle ní výše platu. „Je to hrůza. Komukoliv řekneme, jaký je tu plat, tak jde raději do obchodu dělat za 25 až 30 tisíc,“ říká Smolková.

„Nástupní plat je 16 130 korun. Je to hrubý plat, ale u nás máme veškeré kuchařky ve 12. platovém stupni, tedy v tom maximu, kde je 23 510 korun hrubého,“ vypočítává vedoucí jídelny Soňa Spáčilová.

Vedení školy v polovině října zveřejnilo poptávku po novém kuchaři. Problém s nedostatkem zájemců ale škola řeší podle ředitelky Ivy Pospíšilové v podstatě neustále.

„Hledáme a sháníme i po známých a kamarádech, jestli by to někdo nechtěl zkusit. Kolektiv je tam stálý a fajn, takže doufáme, že alespoň na to se nám podaří nalákat další pracovní sílu,“ věří ředitelka.

Hlavně větší města

Problém se týká především větších měst, je přesvědčená Milada Podolská, ředitelka základní školy v Příkazích na Olomoucku a zároveň zástupkyně Asociace ředitelů základních škol pro Olomoucký kraj.

„S těmito problémy se zcela jistě musí potýkat ve školních jídelnách ve velkých městech, protože tam z hlediska finančního ohodnocení najít odpovídající kvalifikovanou pracovní sílu, která by byla ochotná to dělat, musí být těžké,“ konstatuje Podolská.

Školy podle ní kvůli nízkým platům nepedagogických pracovníků nejsou schopné konkurovat například restauracím.