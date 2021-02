‚Údaje nebyly pravdivé a úplné.‘ Proč kancléř Mynář a jeho firma čelí obvinění z dotačního podvodu?

Informace uvedené v žádosti o dotaci nebyly pravdivé a úplné, což je v rozporu s čestným prohlášením, ve kterém to kancléř Vratislav Mynář garantoval. To je jen jeden ze závěrů prověrky dotačního úřadu, který před deseti lety bezmála šestimilionovou podporu na rekonstrukci penzionu v Osvětimanech udělil. Mynář a jím ovládaná firma Clever Management teď kvůli tomu čelí trestnímu stíhání. Nabízíme podrobnosti. Dokumenty Praha/Osvětimany 5:00 13. února 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Kancléř Vratislav Mynář | Foto: PETR TOPIČ / MAFRA / Profimedia | Zdroj: Fotobanka Profimedia

„Prohlašuji, že veškeré údaje uvedené v žádosti, jejich přílohách a v tomto čestném prohlášení jsou pravdivé a úplné a jsem si vědom právních následků nepravdivého prohlášení, včetně případné trestně právní odpovědnosti,“ píše se v čestném prohlášení, které současný hradní kancléř Vratislav Mynář podepsal 25. listopadu 2009.

S pomocí zmíněného dokumentu Mynářova firma Clever Management žádala Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava o evropskou dotaci na dokončení přestavby původně zemědělské usedlosti na sportovní ubytovnu. Přesněji řečeno: na penzion s fitness a wellness centrem.

A společnost uspěla. Z unijní kasy tak na stavební projekt v Osvětimanech, odkud Mynář pochází, získala 5 994 108 korun.

„Předmětem projektu z ROP Střední Morava bylo dokončení pozastavené stavby ubytovacího zařízení,“ stojí v kontrolním protokolu zveřejněném na konci textu. Konkrétně měla firma za cíl dokončit restauraci, ubytovací část, fitness i wellness včetně sauny či whirpool.

S budováním penzionu poblíž sportovního areálu totiž už dříve začal spolek Chřibák, který nemovitost vlastní a ve kterém Vratislav Mynář působí jako hospodář. Ten přitom veřejnou podporu na rekonstrukci usedlosti také čerpal. V roce 2008 dostal 13 milionů korun od ministerstva školství, a stejnou částku – tentokrát na fotbalové hřiště a kabiny – získal i o rok dříve.

Nepravdivé údaje

Mynář to ovšem v žádosti o dotaci neuvedl. Na otázku, jestli již byla dotace na tento projekt čerpána, odpověděla firma Clever Management následovně: „Ne.“

Časová osa listopad 2009: firma Clever Management žádá o dotaci

firma Clever Management žádá o dotaci červen 2011: ROP Střední Morava udělil firmě dotaci 5 994 108 korun

ROP Střední Morava udělil firmě dotaci 5 994 108 korun duben 2019: dotační úřad zahájil veřejnosprávní kontrolu

dotační úřad zahájil veřejnosprávní kontrolu jaro 2019: organizace Transparency International kvůli údajnému podvodu s dotacemi podává trestní oznámení

organizace Transparency International kvůli údajnému podvodu s dotacemi podává trestní oznámení březen 2020: Radiožurnál informuje, že by firma měla dotaci vrátit

Radiožurnál informuje, že by firma měla dotaci vrátit únor 2021: policie zahájila trestní stíhání Mynáře a firmy Clever Management

„Z finální verze projektové žádosti ze dne 25. 11. 2009 vyplývá, že veškeré údaje, uvedené v projektové žádosti, nebyly pravdivé a úplné,“ uvedl kontroloři ROP Střední Morava.

Prověrku dotační úřad provedl v roce 2019 poté, co na nesrovnalosti ve vyplacených dotacích upozornili Reportéři ČT a protikorupční organizace Transparency International. Ta kvůli tomu podala také trestní oznámení.

„Oprávněná osoba jednat za žadatele, společnost Clever Management, Ing. Vratislav Mynář, neuvedl v projektové žádosti informaci o již dříve poskytnuté dotaci z ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy,“ stojí dále v kontrolním protokolu.

Podle prověrky to je v rozporu s čestným prohlášením. A to se zřejmě stalo i jedním z klíčových důkazů olomouckých vyšetřovatelů. Podobně je tomu v kauze Čapí hnízdo, ve níž je stíhán premiér Andrej Babiš (ANO) a dotační expertka Jana Mayerová.

Policie dvojici obvinila kvůli 50milionové dotaci na přestavbu areálu rovněž z poškození finančních zájmů Evropské unie a dotačního podvodu. Kriminalisté měli za to, že Mayerová lhala v čestném prohlášení, že farma spadá do kategorie malých a středních firem, jinak by totiž na dotaci nedosáhla.

Firma Vratislava Mynáře provozuje v Osvětimanech poblíž penzionu také lyžařský areál | Foto: Dalibor Glück / MAFRA | Zdroj: Profimedia

Mynářovy námitky

Vedle toho kontroloři v Osvětimanech objevili ještě druhé pochybení: Chřibák rozestavěný penzion společnosti Clever Management pronajal, což bylo opět v rozporu s dotačními pravidly. Pokud by je spolek dodržel, firma ovládaná Mynářem by výběrovým sítem dotačních úředníků neprošla. Nesplnila by kritérium „hodnocení kvality a proveditelnosti projektu“.

„Projektová žádost žadatele Clever Management měla být z důvodu nesplnění eliminačního kritéria pro věcné hodnocení – Etapa 2 vyřazena z dalšího procesu hodnocení, a s příjemcem neměla být uzavřena Smlouva o poskytnutí dotace, resp. poskytnuta dotace,“ shrnuli své závěry kontroloři.

Společnost podala proti závěrům prověrky řadu námitek. Bránila se například tím, že o dotaci od ministerstva školství byli pracovníci dostatečně informováni. Argumentovala také, že projekt penzionu prý nenavazuje na již dříve dotovanou sportovní ubytovnu.

„Jedná se o projekt zcela nový a tím pádem jednoznačně odlišný a odlišitelný od projektu spolku Chřibák,“ namítala firma. Kontroloři to ale strhali: „Bez projektu kontrolované osoby, který doplnil a dokončil projekt financovaný z ministerstva školství, by projekt sdružení Chřibák nebyl funkční.“

Mynář se již dříve také bránil argumentem, že firma Clever Management nic hlásit nemusela, protože prvotní dotaci na projekt nezískala ona, ale spolek Chřibák. „Společnost Clever Management nepochybila při podání žádosti na dotaci z ROP Střední Morava,“ uvedl kancléř v propagačním videu.

Vrácení dotace

Dotační úřad se sídlem v Olomouci ale námitky zamítl a požadoval vrácení téměř šestimilionové dotace. To se však dodnes nestalo, firma na výzvu nereagovala. „Zahájilo se daňové řízení a to není k dnešnímu datu ještě ukončené,“ řekla pro iROZHLAS.cz nyní vedoucí odboru kontroly Úřadu regionální rady ROP Střední Morava Dana Koplíková.

„Pan prezident ctí presumpci neviny jako základní kámen právního státu a proto pan kancléř nadále zůstane ve své funkci.“ Jiří Ovčáček (mluvčí prezidenta)

Dotační úřad podle Koplíkové s policisty v rámci trestního řízení spolupracuje. „Předali jsme jim postupně veškeré podklady, které jsme měli,“ pokračovala s tím, že prověrce podrobili také interní proces hodnocení žádosti o dotaci.

Na chybu ale nepřišli. „O dotaci od ministerstva školství jsme nevěděli, v té době se to ještě nezveřejňovalo. Současně nám (Vratislav Mynář – pozn. red.) dal čestné prohlášení, že všechny informace, které nám dal, jsou úplné a pravdivé,“ doplnila Koplíková.

Část poskytnuté dotace musel vrátit také spolek Chřibák za to, že o dlouhodobém pronájmu budovy ministerstvo školství neinformoval. Loni na to upozornil Radiožurnál.

Policie Mynáře a firmu Clever Management obvinila kvůli čerpání bezmála šestimilionové dotace z poškozování finančních zájmů Evropské unie a dotačního podvodu. Kancléř o tom informoval ve čtvrtek na webu Pražského hradu. Za zmíněné trestné činy hrozí pět až deset let za mřížemi.

„Případ je od počátku účelový a mediálně živený,“ napsal v prohlášení. Podle kancléře jde od začátku o „uměle vykonstruovanou kauzu, která má politický podtext“. „Nenechám se zastrašit,“ uvedl dále s tím, že na postup Krajského státního zastupitelství v Brně, které případ dozoruje, podal stížnost.

Bránit se chce také žalobou proti Regionálnímu operačnímu programu (ROP) Střední Morava. Redakce se Mynáře snažila během pátku telefonicky kontaktovat, ale neúspěšně. „Co pro vás můžu udělat?“ napsal pouze. Na dotazy zaslané posléze prostřednictvím textové zprávy ale zatím neodpověděl.

K trestnímu stíhání se nechtěl vyjadřovat v pátek ani Miroslav Červenka, jednatel firmy Clever Management. „Já nevím, z čeho je kdo obviněný, včera jsem četl něco ve zprávách. Nevím, přečetl jsem si to jen v televizi, děkuju,“ řekl a položil telefon.

Mynářovy kauzy Loni dostala firma O.L.G.A., v níž je Vratislav Mynář společníkem, od České inspekce životního prostředí pokutu 300 tisíc korun. Důvod? Firma odebírala vodu na zasněžování sjezdovky z místního rybníku. Sám kancléř odmítl pokutu komentovat a reportéry Radiožurnálu odkázal na jednatele firmy. „Nebudu se k tomu vyjadřovat,“ reagoval na dotaz Miroslav Červenka.

Pokuta předloni padla i za zmíněný rybník, který si kancléř vybudoval bez povolení. Vodoprávní úřad v Uherském Hradišti mu za to naúčtoval sankci 50 tisíc korun. Podle týdeníku Respekt přitom Mynář mohl dostat až milionovou pokutu. „Udělení pokuty při spodní hranici maximální zákonné sazby vodoprávní úřad odůvodňuje zejména pozitivním vlivem vodní nádrže spočívajícím v zadržení vody v krajině a ve zlepšení biodiverzity v dané lokalitě,“ vysvětlil týdeníku Jan Pášma, mluvčí uherskohradišťského úřadu.

Tři a půl roku roku vypouštěla Mynářova firma splašky do říčky Hruškovice a od inspekce si za to vysloužila 40tisícovou pokutu. Společnosti chybělo potřebné povolení. „Došlo tam, řekněme, ke šlendriánu ze strany vedení mé firmy,“ okomentoval trest pro iROZHLAS.cz.

Loni se jméno Vratislava Mynáře objevilo v médiích i v souvislosti se zabijačkou, kterou během nouzového stavu uspořádal v Osvětimanech. Hygienici ale případ loni v prosinci odložili. Opírali se při tom o rozsudek pražského městského soudu, který zrušil některá tehdejší mimořádná opatření ministerstva zdravotnictví. Už na jaře uložili veterináři kvůli zabijačce Mynářovi pokutu 1300 korun za porušení plemenného zákona, prase totiž neměl zaregistrované.

Kontrolní protokol dotačního úřadu si můžete přečíst zde:

Námitky vůči závěrům prověrky dotačního úřadu si můžete přečíst zde: