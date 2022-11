Do Česka se vrátil penzista odsouzený v Hongkongu na 27 let za pašování drog

Kvůli drogám strávil český penzista Vladimír Švec ve vězení v Hongkongu pět let. Před dvěma týdny ho vězeňská eskorta dopravila do Česka. Odsouzený byl na 27 let za pašování kokainu z Jižní Ameriky. Z české věznice by měl vyjít v 93 letech. Hongkong/Praha 7:28 22. listopadu 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Z české věznice by měl Vladimír Švec vyjít v 93 letech (ilustrační foto) | Foto: Jiří Schott | Zdroj: ČTK

Čtyřiasedmdesátiletý Švec byl v čínské provincii odsouzený za pašování tří kilogramů kokainu z Brazílie, nikdy ale vinu nepřiznal a soudní proces vždy označoval za spiknutí. Radiožurnál v minulosti vypátral, že se zřejmě stal obětí velmi promyšlené hry jihoamerických drogových kartelů.

Letiště v Hongkongu viděl v životě dvakrát: poprvé když tam před pěti lety přiletěl ze Sao Paula a podruhé 28. října tohoto roku, když ho vyzvedla česká eskorta a odvezla do Prahy. To je podle mluvčí Vězeňské služby Markéty Prunerové standardní postup.

„Osoby, které se nepohybují v schengenském prostoru, přebírá vězeňská služba v zemi aktuálního výkonu trestu,“ uvedla.

V době zatčení neuměl Švec ani větu anglicky, pro písemnou komunikaci tak využíval webové překladače.

‚Je to spiknutí‘

Pozornost pohraničníků upoutal tím, že po příletu lehce dezorientovaný hledal svůj kufr. Dostal ho jako dárek po dvou týdenním vyčerpávajícím pobytu bez peněz v Sao Paulu.

Tam se dostal přes Afriku, aby převzal údajné dědictví, o kterém se dozvěděl z e-mailu. Svůj kufr nemohl na letišti v Hongkongu poznat a zkušení policisté podezřelého cestujícího zadrželi. Po ročním vazebním vyšetřování následoval soud a sedmadvacetiletý rozsudek.

Nejmenovaný český diplomat přítomný soudnímu jednání tehdy Radiožurnálu řekl, že rozsudek překvapil i jednoho z vyšetřovatelů, který se líčení účastnil jako svědek. Odsouzených za pašování drog převážně z Jižní Ameriky jsou v tamních věznicích tisíce lidí. Hongkong je cílová stanice pro asijský trh, protože v něm na rozdíl od pevninské Číny nehrozí trest smrti.

„Je to spiknutí. Šlo jenom o prachy, tady se vůbec nedá řešit milost. Nikdo mi neodepisuje. Já se chci dostat domů,“ tvrdil Švec při nejednom telefonátu z věznice Lai Chi Chok.

Za mřížemi lepil pytlíky, přišíval poutka, podrobil se žaludeční operaci a stěžoval si na jednotvárnou stravu složenou z rýže a fazolí. Teď ho čeká strava česká, musí si ale podle mluvčí Prunerové odsedět celý trest. „Odsouzený je umístěný do věznice, která odpovídá typu věznice uvedeném v rozsudku o výkonu trestu odnětí svobody v České republice,“ dodala.

Švec by měl zůstat za mřížemi do svých 93 let. Jeho příbuzní se zatím nerozhodli, jestli ho vůbec chtějí vidět, natož aby zmiňovali žádost o milost. Jeho syn, který nechce zveřejnit své jméno, redakci sdělil, že v tom ještě nemá jasno. „Do kontaktování se mi moc nechce, nechávám si to projít hlavou,“ řekl.

Penzistu navštěvovali ve věznici pouze zástupci české ambasády, kteří mu zpočátku zajišťovali překladatele, poštu od sestry a nakupovali některé věci osobní hygieny. V samotném vězení se pak seznámil s dalším českým důchodcem Luďkem Havránkem, který byl ve stejné době odsouzený za podobný trestný čin.

Švec je první občan České republiky, kterého Hongkong vydal na základě smlouvy o vzájemném vydávání odsouzených. Havránek se vydání do Česka nedočkal, zemřel ve vězení před dvěma lety.