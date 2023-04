‚Za komunistů se nedali a teď na to doplácí.‘ Starobní důchod 76letá Jana nemá, na vdovský stále čeká

Penzistka Jana Dudová z Nového světa na Chebsku nemá žádnou penzi a nikdy ani neměla. Téměř celý život byla ženou v domácnosti, žila na samotě v pohraničí a starala se o hospodářství. Proto také neodpracovala požadovaný počet let a nemá na starobní důchod nárok. Vloni na podzim jí zemřel manžel a tak požádala aspoň o vdovský důchod. Úřad není schopen žádost vyřídit, a tak je od listopadu 76letá penzistka bez jakéhokoliv příjmu. Cheb 7:16 13. dubna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jana Dudová se stále stará o drobné hospodářství | Foto: Ľubomír Smatana | Zdroj: Český rozhlas

Venkovská usedlost je schovaná mezi lukami, vede sem slepá cesta a na německou hranici jsou tu vzdušnou čarou dva kilometry. U vjezdu do dvora visí na stromě cedule „Pozor hraniční pásmo, vstup jen na povolení“.

Je to vzpomínka na časy, kdy Dudovi žili izolovaně mezi ostnatými dráty a do roku 1989 byli soukromě hospodařícími zemědělci.

„Táta byl poslední soukromý zemědělec v okrese Cheb, který to za komunistů vydržel,“ říká Vladimír Duda, dnes nezávislý starosta obce Lipová, kam samota Nový svět spadá.

„Elektřinu sem natáhli až v roce 1984. Do té doby jsme svítili petrolejkami, nebo používali autobaterii. Máma prala na valše, tehdy jsme jako soukromí zemědělci vlastnit nesměli vlastnit ani traktor,“ popisuje Duda.

Právě kvůli odloučenosti v pohraničním pásmu a kvůli péči o hospodářství zůstávala Jana Dudová ženou v domácnosti. Sedí vedle kamen na dřevo, na kterých si vaří nebo ohřívá jídlo.

„Pracovala jsem do té doby, než jsme se vdala. Pak jsem se starala o dobytek a domácnost. Manžel chtěl sociální pojištění za ta léta doplatit, ale řekli mu, že to není možné. Takže nemám žádnou penzi a teď mi nedali ani příspěvek za výchovu dvou dětí, na to prý nemám taky nárok,“ vysvětluje žena.

Skromný život

Manžel paní Dudové vždycky pracoval, aby nemohl být stíhaný například za příživnictví. Po návratu z lesa pokračoval v práci doma na hospodářství.

„Nakonec mu vyměřili důchod jedenáct tisíc korun. Z toho jsme žili oba dva do jeho smrti. Od té doby jsem nedostala ani korunu. O žádné sociální dávky jsem dosud nežádala,“ říká Radiožurnálu.

Jana Dudová si nestěžuje, byla zvyklá celý život tvrdě pracovat a žít skromně v odloučeném pohraničí. Hospodářství postupně s manželem rušila, teď má pár slepic, kachny a ze stáje se ozývá bečení několika ovcí.

„Žiju z toho, co jsme našetřili, a pomáhají mi synové,“ říká Dudová. Ve druhém stavení na Novém světě bydlí jeden syn, který zrovna pracuje v lese. O žádosti spojené s důchodem a věci úřední se stará druhý syn, starosta Lipové Vladimír Duda.

„Tohle je nečekaný důsledek toho, že se rodiče za komunistů nedali a udrželi se jako soukromí zemědělci až do pádu režimu. Máma dělala celý život, ale jako soukromý zemědělec, který vlastně právně neexistoval. Takže se jí do penze nepočítá nic. Navíc nedostává zatím ani vdovský důchod. Prý to na pobočce nestíhají vyřídit,“ vysvětluje starosta.

Důchody vyplácí Česká správa sociálního zabezpečení. Její mluvčí Jitka Drmolová se ke konkrétním žádostem nemůže vyjadřovat, úřad podle ní postupuje v pořádku.

„Zákonná lhůta pro vyřízení je 90 dnů, která může být prodloužena z důvodu šetření rozhodných skutečností,“ řekla Drmolová.

„Je to důsledek toho, že rodiče i za komunistů byli soukromými zemědělci, a teď na to doplácí,“ opakuje syn Vladimír. „Na to měly existovat nějaké výjimky,“ dodává.

Případ penzistky Jany Dudové není úplně výjimečný. Starobních důchodců, kteří nemají přiznanou žádnou penzi z různých důvodů, je několik tisíc. Ministerstvo práce a sociální věcí podle mluvčího Jakuba Augusty tento údaj přímo nesleduje.

„Na základě dostupných údajů je možné velmi orientačně odhadnout, že osob, které nesplnily podmínku doby pojištění, jsou nízké jednotky tisíc, tedy do tří promile všech osob které dosáhly důchodového věku. Většina z nich získá nárok na starobní důchod pět let po dosažení důchodové věku, kde je stanovena mírnější podmínka doby pojištění,“

Česká správa sociálního zabezpečení v loňském roce zamítla 4778 žádostí českých občanů o starobní důchod.